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Alia-Ranbir: વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસે આલિયા-રણબીરે કર્યો ખાસ સંકલ્પ, 20 શાળાની ઉઠાવશે જવાબદારી

Alia Ranbir Seva Sankalp: 17 સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે આલિયા ભટ્ટ અને રણબીર કપૂરે ખાસ સંકલ્પ કર્યો છે. જેનાથી બાળકોને મોટો ફાયદો થવાનો છે. આલિયા અને રણબીરે મુંબઈની 20 સ્કૂલોની જવાબદારી ઉઠાવી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 18, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:04 PM IST
Alia-Ranbir: વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસે આલિયા-રણબીરે કર્યો ખાસ સંકલ્પ, 20 શાળાની ઉઠાવશે જવાબદારી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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