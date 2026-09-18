/Alia-Ranbir: વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસે આલિયા-રણબીરે કર્યો ખાસ સંકલ્પ, 20 શાળાની ઉઠાવશે જવાબદારી

Alia Ranbir Seva Sankalp: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે અભિનેતા રણબીર કપૂર અને તેની પત્ની અને અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટ એ સેવા સંકલ્પ અભિયાન અંતર્ગત મુંબઈની 20 સ્કૂલોને સુધારવાની જવાબદારી લીધી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે આલિયા ભટ્ટ અને રણબીર કપૂર એ કરેલા આ સંકલ્પથી બાળકોને મોટો ફાયદો થશે.
17 સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 76 માં જન્મદિવસે સેવા સંકલ્પ અભિયાન અંતર્ગત આલિયા ભટ્ટ અને રણબીર સિંહે સંકલ્પની જાહેરાત કરી હતી. આલિયા ભટ્ટ એ પોતાના એક્સ એકાઉન્ટ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા આપતો મેસેજ શેર કર્યો હતો. આ મેસેજની સાથે તેણે પોતાના સંકલ્પની વાત કરી હતી. આલિયા ભટ્ટે લખ્યું હતું કે તે અને રણબીર કપૂર બાળકો ની શીખવાની જગ્યા એટલે કે સ્કૂલને વધારે સારી બનાવવાના પ્રયત્નોમાં મદદ કરશે. જે અંતર્ગત બીએમસી એટલે કે મુંબઈની 20 સ્કૂલોની જવાબદારી રણબીર કપૂર અને આલિયા ભટ્ટ ઉઠાવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે સેવા સંકલ્પ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ અભિયાન એક મહિના સુધી ચાલશે. આ અભિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સાર્વજનિક જીવનના 25 વર્ષ પૂરા થવાના ઉપલક્ષ્યમાં રાખવામાં આવ્યું છે. આ અભિયાન અંતર્ગત જનસેવા અને કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવશે. જેમાં બોલીવુડની હસ્તીઓ પણ ભાગ લઈ રહી છે. આ અભિયાનના ભાગરૂપે આલિયા ભટ્ટ અને રણબીર કપૂર મુંબઈની 20 સ્કૂલોને સુધારવાની જવાબદારી ઉઠાવશે.
Happy Birthday to our Hon’ble Prime Minister @narendramodi ji! Wishing you a healthy and fulfilling year ahead. The spirit of #SevaSankalpAbhiyaan reflects a wonderful vision of collective action and giving back. To mark this day and support the cause, Ranbir and I are pledging…
— Alia Bhatt (@aliaa08) September 17, 2026
આલિયા ભટ્ટ અને રણવીર કપૂર ઉપરાંત રણવીર સિંહ પણ બાળકીઓના અભ્યાસમાં મદદ કરવાનો સંકલ્પ લીધો હતો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે શાહરુખ ખાન, સંજય દત્ત, અક્ષય કુમાર સહિતના કલાકારોએ તેમને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. જોકે આ કલાકારોએ કોઈ સંકલ્પ અંગે ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો. હાલ માત્ર આલિયા ભટ્ટ અને રણબીર કપૂરના સેવા સંકલ્પની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.