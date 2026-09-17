'PM મોદીએ નેપોટિઝમ ખતમ કર્યું', દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ માટે નામ જાહેર થયા બાદ અભિનેતા અનંત નાગની પ્રતિક્રિયા

ભારતીય સિનેમાના દિગ્ગજ અને અભિનેતા અનંત નાગને દેશનો સૌથી પ્રતિષ્ઠિત દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કારથી સન્માનિત કરાશે. કન્નડ સિનેમામાં પોતાની ઊંડી છાપ છોડવાની સાથે સાથે હિન્દી, તેલુગુ, મલિયાલમ, અને મરાઠી ફિલ્મોમાં પણ તેમના અતુલ્ય યોગદાનને હંમેશા બિરદાવવામાં આવ્યું છે. આ ઐતિહાસિક જાહેરાત બાદ હવે અનંત નાગનું પહેલું રિએક્શન પણ સામે આવ્યું છે. પુરસ્કાર મળવા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરતા તેમણે દેશના એવોર્ડ પસંદ કરવાની સિસ્ટમ પર ખુલીને વાત કરી અને પીએમ મોદીના વખાણ કર્યા.
પીએમ મોદીએ નેપોટિઝમ ખતમ કર્યું
બુધવારે વર્ષ 2024ના દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ માટે પસંદગી પામ્યા બાદ કન્નડ સિનેમાના આ દિગ્ગજ કલાકારે પોતાની વાત ખુલીને રજૂ કરી. અનંત નાગનું કહેવું છે કે અગાઉ એવોર્ડ માટે નામની પસંદગીમાં ભાઈ-ભત્રીજાવાદ અને પક્ષપાતની ખાસ અસર જોવા મળતી હતી. પરંતુ પીએમ મોદીએ સામાન્ય લોકોની ભાગીદારીને આ પ્રક્રિયા સાથે જોડીને આખી સિસ્ટમની રૂપરેખા બદલી નાખી છે.
સિનેમામાં જૂના દોરી વ્યવસ્થાને યાદ કરતા અનંત નાગે કહ્યું કે પહેલા દેશમાં એક ખાસ વર્ગ હતો જેને પક્ષપાત દ્વારા જ મોટા મોટા એવોર્ડ અપાતા હતા. નાગના જણાવ્યાં મુજબ, પહેલા આ ખુબ સિમિત અને ખાસ કેટેગરી હતી. તેમાં ભાઈ-ભત્રીજાવાદ અને પક્ષવાત ચાલતો હતો અને એવોર્ડ આપવાની પ્રોસેસમાં આ બધી વસ્તુઓ હાવિ હતી. પરંતુ મોદીએ તેને સંપૂર્ણ રીતે બદલી નાખ્યું છે.
કર્ણાટકની જનતાને કર્યો સમર્પિત
આ સર્વોચ્ચ સન્માનની જાહેરાત બાદ અનંત નાગે પીએમ મોદીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને આ સાથે તેમણે પોતાની આ સિદ્ધિનો શ્રેય દર્શકોને આપતા આ એવોર્ડને કર્ણાટકની જનતાને સમર્પિત કર્યો. તેમનું કહેવું છે કે આજે તેઓ જે પણ મુકામ પર છે તેમાં ત્યાંના લોકોનો પ્રેમ અને સમર્થન સૌથી મહત્વના છે.
કોણ છે અનંત નાગ?