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'PM મોદીએ નેપોટિઝમ ખતમ કર્યું', દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ માટે નામ જાહેર થયા બાદ અભિનેતા અનંત નાગની પ્રતિક્રિયા

કન્નડ અભિનેતા અનંત નાગે પીએમ મોદી વિશે કહ્યું કે તેમણે લોકોની ભાગીદારીને સામેલ કરીને એવોર્ડ માટે લોકોની પસંદગી કરવાની રીત બદલી નાખી. અભિનેતાએ કહ્યું કે આ ફેરફારથી પક્ષપાત દૂર થયો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 17, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:15 AM IST
'PM મોદીએ નેપોટિઝમ ખતમ કર્યું', દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ માટે નામ જાહેર થયા બાદ અભિનેતા અનંત નાગની પ્રતિક્રિયા
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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