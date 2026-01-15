Comedy TV Serial: 90s માં ટીવી પર સૌથી વધુ લોકપ્રિય થયો હતો આ કોમેડી શો, આજે પણ યુટ્યૂબ પર ખૂબ જોવે છે લોકો
90s Popular Comedy TV Serial: 90s નો સમય ટેલીવિઝન માટે ખાસ માનવામાં આવતો હતો. તે સમયે ટીવી ફક્ત મનોરંજનનું માધ્યમ નહીં પરંતુ પરિવારને એક કરનાર માધ્યમ હતું. તે સમયે ટીવી પર એવા શો આવતા જેને પરિવારના લોકો સાથે બેસીને માણતા હતા. તેમાંથી કેટલાક શો તો આજે પણ લોકોને પ્રિય છે. આજે તમને આવા જ એક લોકપ્રિય શો વિશે જણાવીએ.
90s Popular Comedy TV Serial: 80 અને 90 ના દાયકાને ગોલ્ડન એરા કહેવામાં આવે છે. આ એવો સમય હતો જ્યારે ટીવી પર આવતા શો ના સૌથી મોટો પાવર તેના પાત્ર, તેની સ્ટોરી નો હતો. તે સમયે ટીવી પર એવા શો આવતા જેમાં સમાજનું સત્ય દેખાતું. આવા શો ની લોકપ્રિયતા પણ આજના ટીવી શો કરતા અનેક ગણી વધારે હતી. આજે તમને આવા જ એક ટીવી શો વિશે જણાવીએ જેમાં હલકી ફૂલ કી કોમેડી સાથે દર્શકોને ભરપૂર મનોરંજન કરાવવામાં આવતું હતું. આ શો ના ચાહકો આજે પણ youtube પર તેના અલગ અલગ એપિસોડ વારંવાર જોતા હોય છે.
જે કોમેડી શો ની અહીં વાત થઈ રહી છે તેણે રિલીઝ થયાની સાથે જ દર્શકોનું દિલ જીતી લીધું હતું. 6 મે 1993 ના રોજ દુરદર્શનની મેટ્રો ચેનલ પર દેખ ભાઈ દેખ નામના શો નો ટેલીકાસ્ટ થયો હતો. આ શો નું ડાયરેક્શન જયા બચ્ચનને કર્યું હતું. તે સમયે આ ટીવી શો સૌથી પોપ્યુલર શો બની ગયો હતો. દેખ ભાઈ દેખ સીરીયલની સ્ટોરી તેના પાત્ર લોકોના દિલમાં વસી ગયા હતા.
90 ના દાયકામાં ઘરે ઘરમાં ટીવી પર કોમેડી શો દેખ ભાઈ દેખ છવાઈ ગયો હતો. આ શો નો દરેક એપિસોડ એક સંયુક્ત પરિવાર આસપાસ ફરે છે. જ્યાં દરેક સભ્ય અલગ સ્વભાવ ધરાવે છે અને રોજે રોજ આ પરિવારમાં નવી નવી મજેદાર પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. આ શોમાં શેખર સુમન, નવીન નિશ્ચચલ, ફરીદા જલાલ, ભાવના બલસાવર, અમન વર્મા જેવા કલાકારો જોવા મળતા હતા.
સૌથી ખાસ વાત એ હતી કે તે સમયે આ કોમેડી શો ટીઆરપીના મામલે સૌથી આગળ રહેતો હતો. આ ટીવી શોના 65 એપિસોડ ટેલિકાસ્ટ થયા હતા અને બધા જ એપિસોડ ટીઆરપી પર નંબર વન રહ્યા. આ ટીવી શો ના દર્શકોએ એટલો પસંદ કર્યો કે તે ટીવીના ક્લાસિક કોમેડી શો માંથી એક બની ગયો. કમાલની વાત તો એ જ છે કે આજે પણ Imdb પર આ શો નું રેટિંગ 8.7 સાત છે જે શાનદાર રેટિંગ ગણાય છે. આ ટીવી શો એટલો પોપ્યુલર હતો કે તેના દરેક પાત્રના નામ ડાયલોગ અને સ્ટાઈલ આજે પણ લોકોને યાદ હશે.
આજના સમયમાં ભલે ટીવી પર અલગ અલગ પ્રકારના શો જોવા મળે છે પરંતુ દેખ ભાઈ દેખનો અલગ ચાહક વર્ગ છે. લોકો youtube પર દેખ ભાઈ દેખના એપિસોડ વારંવાર જુએ છે. જોકે આ શો ના કેટલાક એપિસોડ સોની લીવ અને અન્ય ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર પણ જોવા મળે છે.
