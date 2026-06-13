/Pranit More Video: બિરયાની વિવાદ પછી પહેલીવાર કોમેડીયન પ્રણીત મોરેએ શેર કર્યો Video, જાણો શું કહ્યું ઘટના વિશે

Pranit More First Post after Controversy: છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોશિયલ મીડિયા પર 370 રૂપિયાની બિરયાનીનો વિવાદ ચાલે છે. આ વિવાદની શરૂઆત થઈ હતી પ્રણિત મોરેના સ્ટેન્ડ અપ કોમેડીના ગુરુગ્રામમાં યોજાયેલા એક શોથી. આ શોમાં ક્રાઉડ વર્ક દરમિયાન દર્શકોમાં બેઠેલા હિમાંશુ જાંગડા નામના વ્યક્તિએ એક સ્ટોરી સંભળાવી હતી જેમાં તેણે આપત્તિ જનક વાતો કરી હતી. આ વાતોને લઈને મોટો વિવાદ થઈ ગયો. આ ઘટના પછી કોમેડિયન પ્રણિત મોરૈએ પહેલી વખત એક વીડિયો શેર કર્યો છે.
370 ની બિરયાની વાળો વિવાદ વકર્યા પછી પ્રણિત મોરે અને હિમાંશુ જાંગડા વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ શરૂ થઈ છે અને રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગે આ મામલે નોટિસ પણ ફટકારી છે. તેવામાં આજે પ્રણિત મોરે પોતાના instagram અકાઉન્ટ પરથી પહેલી વખત એક વીડિયો શેર કરીને સમગ્ર ઘટના વિશે વિસ્તારથી વાત કરી છે. કોમેડીયને પોતાની ભૂલ સ્વીકારી માફી માંગી છે. મહત્વનું છે કે પ્રણિત મોરૈ એ વીડિયોની શરૂઆતમાં એવી સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેણે વિવાદ થયો ત્યારે જ માફી માંગવી હતી પરંતુ તેનું instagram અકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ થઈ ગયું હતું.
પ્રણિત મોરૈએ instagram વીડિયો શેર કરી સાર્વજનિક રીતે માફી માંગી છે અને કહ્યું છે કે તે દિવસે જે થયું તેના માટે તેને જે નફરત મળી રહી છે તેનો તે હકદાર છે. સાથે જ તેણે એ વાત પણ સ્વીકારી કે જ્યારે હિમાંશુ જાંગડા આપત્તિ જનક વાત કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેને તે રોકી શક્યો હોત પરંતુ લોકોને હસતા જોઈને પોતે પણ તેમાં વહી ગયો. તેણે જવાબદાર વ્યક્તિ તરીકે આવું કરવાની જરૂર ન હતી.
અહીં મોટી વાત એ છે કે પ્રણિત મોરૈએ વીડિયોમાં એવું સ્વીકાર્યું છે કે તે દિવસે જે પણ વાત આગળ વધી રહી હતી તેને તે રોકી શકતો હતો અને સ્ટેન્ડ પણ લઈ શકતો હતો પરંતુ તે એવું કરી શક્યો નહીં .જેના કારણે વાત આટલી વધી ગઈ. પ્રણિત મોરૈએ એવું પણ કહ્યું છે કે તેના વિરુદ્ધ જે પણ કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે માટે ઓથોરિટીના સપોર્ટ કરી રહ્યો છે.
શું છે 370 ની બિરિયાનીનો વિવાદ ?
જો તમને એ વાતનો ખ્યાલ ન હોય તો જણાવી દઈએ કે થોડા દિવસ પહેલા એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો જે પ્રણિત મોરૈએ જ શેર કર્યો હતો. આ વીડિયોમાં હિમાંશુ જાંગડા નામનો વ્યક્તિ પોતાની એક સ્ટોરી સંભળાવતો હોય છે.. જેમાં તે એવી વાત કરે છે કે તેણે એક મહિલાને 370 ની બિરયાની ખવડાવી અને ત્યાર તેના બદલામાં પૈસા વસૂલ કરવા તે ફિઝિકલ ઈન્ટીમસીની અપેક્ષા રાખતો હતો. આ ઈચ્છા પુરી કરવા તેણે કેવી ટ્રાય કરી તે વિગતો તેણે લોકો વચ્ચે સંભળાવી. આ વિડીયો શેર થયાની સાથે જ ઇન્ટરનેટ પર આગની જેમ ફેલાઈ ગયો અને લોકો તેનો વિરોધ કરવા લાગ્યા. જોતા જોતામાં આ વિવાદ એટલો વકરી ગયો કે હિમાંશુને નોકરી ગુમાવવાનો વારો આવ્યો અને પ્રણિત મોરે તેમજ હિંમાશું જાંગડા વિરુદ્ઘ કાર્યવાહી શરુ થઈ ગઈ.