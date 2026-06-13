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Pranit More Video: બિરયાની વિવાદ પછી પહેલીવાર કોમેડીયન પ્રણીત મોરેએ શેર કર્યો Video, જાણો શું કહ્યું ઘટના વિશે

Pranit More First Post after Controversy: છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સોશિયલ મીડિયા પર જે બિરયાની વિવાદ છવાયેલો છે તેમાં પહેલીવાર કોમેડીયન પ્રણીત મોરેએ વીડિયો શેર કર્યો છે. વિવાદ વકર્યા પછી તેનું ઈંસ્ટા અકાઉન્ટ બંધ હતું. હવે તેણે ઈંસ્ટાગ્રામ પર વીડિયો શેર કરી પોતાની ભુલ સ્વીકારી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 13, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:22 PM IST
Pranit More Video: બિરયાની વિવાદ પછી પહેલીવાર કોમેડીયન પ્રણીત મોરેએ શેર કર્યો Video, જાણો શું કહ્યું ઘટના વિશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Pranit More Video: બિરયાની વિવાદ પછી પહેલીવાર કોમેડીયન પ્રણીત મોરેએ શેર કર્યો Video
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