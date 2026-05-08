/ધુરંધર 3ની ચાલી રહી છે તૈયારી? વર્ષના અંત સુધીમાં ચાહકોને એક મોટું સરપ્રાઇઝ, જાણો

Dhurandhar Latest News: ફિલ્મ નિર્માતાઓએ આ વર્ષના અંતમાં દર્શકો માટે એક સરપ્રાઈઝનો સંકેત આપ્યો, હોવાથી ધુરંધર 3 વિશે અટકળો વધી ગઈ છે. આ સરપ્રાઈઝના સમાચાર સાથે, ચાહકો એવું માનવા લાગ્યા છે કે તેઓ ધુરંધર 3 રિલીઝ શકે છે.
Dhurandhar Latest News: ધુરંધર ભાગ 1 અને ભાગ 2 એ બોક્સ ઓફિસ પર ઇતિહાસ રચ્યો. રણવીર સિંહની ફિલ્મની દરેક જગ્યાએ ચર્ચા થઈ રહી છે. ચાહકો લાંબા સમયથી અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે ફિલ્મનો ભાગ 3 પણ રિલીઝ થઈ શકે છે. હવે, આ અટકળો વધુ તીવ્ર બની છે.
શું ધુરંધર 3 બનવા જઈ રહી છે?
ધુરંધરના નિર્માતાઓમાંના એક જ્યોતિ દેશપાંડેએ એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું કે, અમે હજુ ધુરંધર સાથે કામ પૂર્ણ કર્યું નથી. આ વર્ષના અંત સુધીમાં અમારી પાસે દર્શકો માટે એક સરપ્રાઈઝ હશે. અમારી પાસે કંઈક ખાસ છે.
ધુરંધર 3 વિશે ઘણા સમયથી અટકળો
જ્યોતિ દેશપાંડેએ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે ધુરંધર ચાહકોને કયું સરપ્રાઇઝ મળશે, પરંતુ સરપ્રાઇઝના સમાચાર આવતાની સાથે જ ચાહકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે તેઓ ભાગ 3 હોઈ શકે છે. ધુરંધર 3 વિશે ઘણા સમયથી અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે, પરંતુ એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે ભાગ 3 બનાવવો કે નહીં તે આદિત્ય ધરે નક્કી કરવાનું રહેશે. જો કે, ભાગ 3 અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી બહાર પાડવામાં આવી નથી.
ગયા વર્ષે રિલીઝ થયો હતો ફિલ્મનો પહેલો ભાગ
ધુરંધર વિશે વાત કરીએ તો, આ ફિલ્મ 2025માં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મનો પહેલો ભાગ 5 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ રિલીઝ થયો હતો. ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. ત્યારબાદ, બીજો ભાગ 19 માર્ચ, 2026ના રોજ રિલીઝ થયો હતો. બંને ફિલ્મોનું નિર્દેશન આદિત્ય ધર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
રણવીર સિંહનું ફિલ્મ કલેક્શન
ફિલ્મના પહેલા ભાગે ભારતમાં 1000 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી. તેણે વિશ્વભરમાં 1300 કરોડ રૂપિયાની કમાણી પણ કરી હતી. ભાગ 2 એ વિશ્વભરમાં 1788 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે.
ધુરંધર 1 નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થયું હતું. ભાગ 2 ટૂંક સમયમાં OTT પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મ મે મહિનામાં રિલીઝ થવાની ધારણા છે. જો કે, ફિલ્મના OTT રિલીઝ માટે કોઈ સત્તાવાર તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી.
ફિલ્મમાં જોવા મળતા સ્ટાર્સ
ધુરંધરમાં રણવીર સિંહ, રાકેશ બેદી, સંજય દત્ત, સારા અર્જુન, અર્જુન રામપાલ, આર. માધવન, ગૌરવ ગેરા, માનવ ગોહિલ, બિમલ ઓબેરોય, નવીન કૌશિક અને અશ્વિન ધર છે.