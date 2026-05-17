/Horror Web Series: પ્રાઈમ વીડિયોની એવી વેબ સીરીઝ જેને જોયા પછી હનુમાન ચાલીસા બોલવા લાગશો, OTT પર આ સીરીઝે સનસની મચાવી હતી

Prime Video Best Horror Web Series: જો તમે ઓટીટી પર હોરર વેબ સીરીઝ જોવાના શોખીન છો તો એક એવી વેબ સીરીઝ વિશે જાણો જેને જોયા પછી મનમાં હનુમાન ચાલીસા બોલવા લાગશો. આ વેબ સીરીઝને આઈએમડીબી પર જોરદાર રેટિંગ પણ મળ્યું છે.
Prime Video Best Horror Web Series: ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ જોનરની વેબ સિરીઝ જોવાનું લોકોને પસંદ હોય છે. દુનિયાના દરેક ખૂણામાં બેસીને દર્શકો મનપસંદ વેબ સિરીઝની મજા લઇ શકે છે. વેબ સીરીઝમાં સૌથી વધુ હોરર થ્રિલર જોનરની વેબ સિરીઝ જોવાતી હોય છે. જો તમે પણ ઓટીટી પર સારી સારી હોરર વેબ સીરીઝ જોવા માટે સર્ચ કરતા હોય તો તમને પ્રાઈમ વીડિયોની એક હોરર સીરીઝ વિશે જણાવીએ.
પ્રાઈમ વિડીયો પર આ હોરર વેબ સીરીઝ ગયા વર્ષે રિલીઝ થઈ હતી આ વેબ રિલીઝ થઈ ત્યારે જબરદસ્ત સનસની મચી ગઈ હતી.. આ વેબ સિરીઝ જોઈને લોકોએ પોતાના ઘરમાં પણ ડરનો અનુભવ કર્યો. આ વેબ સિરીઝ વિશે એવું પણ કહેવાય છે કે જોતા જોતા મનમાં હનુમાન ચાલીસા શરૂ થઈ જાય છે. જે વેબ સીરીઝની અહીં વાત થઈ રહી છે તેનું નામ છે ખૌફ. આ વેબ સિરીઝને આઈએમડીબી પર શાનદાર રેટિંગ મળ્યું છે એટલે કે આ વેબ સિરીઝ જોવા જેવી તો છે જ.
પ્રાઇમ વીડિયોની વેબ સિરીઝ ખૌફમાં ચૂમ દરાંગે મુખ્ય ભૂમિકા નિભાવી હતી. આ વેબ સિરીઝમાં કુલ 8 એપિસોડ છે અને દરેક એપિસોડમાં નવો ટ્વીસ્ટ, સસ્પેન્સ અને હોરરનો અનુભવ થાય છે. ખૌફ વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ અને તેની સાથે જ લોકોની ફેવરિટ બની ગઈ હતી. આ વેબ સીરીઝમાં અમુક ટ્વિસ્ટ એવા છે જેને જોઈને દર્શકો પણ ચોંકી ગયા હતા. ખૌફ વેબ સિરીઝનું નિર્દેશન પંકજકુમાર અને સૂર્ય બાલાકૃષ્ણને કર્યું છે અને ફિલ્મની સ્ટોરી સ્મિતા સિંહે લખી હતી. ખૌફ વેબ સીરીઝમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં રજત કપૂર, મોનિકા પવાર, અભિષેક ચૌહાણ, ગીતાંજલી કુલકર્ણી, શિલ્પા શુક્લા જેવા કલાકારોએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
સિરીઝની સ્ટોરી
ખૌફ વેબ સીરીઝની શરૂઆત એક રહસ્યમય હોસ્ટેલથી થાય છે. આ હોસ્ટેલમાં રુમ નંબર 333 હોય છે. દિલ્હીની આ રહસ્યમયી હોસ્ટેલમાં ગ્વાલિયરની એક યુવતી રહેવા આવે છે જેને આ ભૂતિયા રુમ રહેવા માટે આપવામાં આવે છે. યુવતી સાથે રુમમાં ડરામણી ઘટનાઓ બનવા લાગે છે. ધીરે ધીરે યુવતી શૈતાની શક્તિઓના હાથમાં ફસાઈ જાય છે. ત્યારબાદ જે ઘટના સામે આવે છે તે જોઈને વેબ સીરીઝ જોનારા દર્શકો પણ ડરી જાય છે. આ વેબ સીરીઝને આઈએમડીબી પર 7.4 નું રેટિંગ મળ્યું છે.