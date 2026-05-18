/Horror Movie: પ્રાઈમ વીડિયોની ખૌફનાક ફિલ્મ, લોકકથા પર આધારિત હોરર ફિલ્મ એકલા જોવાનું ટાળવું, સપનામાં પણ દેખાશે ચૂડેલ

Prime Video Horror Film Pechi: જો તમે કોઈ એવી ફિલ્મ જોવા માંગો છો જે મનમાં ખૌફ ઊભો કરી દે તો પ્રાઈમ વીડિયોની આ ફિલ્મ આજે જ જુઓ. આ ફિલ્મ લોકકથા પર આધારિત હોરર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ 1 કલાક અને 48 મિનિટની જ છે.
Prime Video Horror Film Pechi: આજે તમને ઓટીટી પર જોઈ શકાય તેવી જબરદસ્ત હોરર ફિલ્મ વિશે જણાવીએ. આ ફિલ્મ જોયા પછી બોલીવુડની હોરર ફિલ્મો તમને ફીકી લાગશે. આ ફિલ્મમાં જે ડરનો અનુભવ કરશો તેઓ કોઈપણ ફિલ્મમાં કર્યો નહીં હોય. આ ફિલ્મ વિશે એવું પણ કહેવાય છે કે આ ફિલ્મ ઘરમાં એકલા બેસીને જોવી નહીં હંમેશા કોઈને સાથે રાખવા.
ઓટીટી પર અલગ અલગ પ્રકારની હોરર ફિલ્મો થોડા થોડા સમયે રિલીઝ થતી હોય છે.. જો તમે હોરર કન્ટેન્ટ જોવાના શોખીન છો તો આજે તમને એવી ફિલ્મ વિશે જણાવીએ જે લોક કથા પર આધારિત છે. લોક કથા પર આધારિત હોરર ફિલ્મોને લોક હોરર કહેવામાં આવે છે. આવી ફિલ્મો જૂની પરંપરાઓ, અંધવિશ્વાસ અને અલગ અલગ સમુદાય સાથે જોડાયેલી માન્યતા પર આધારિત હોય છે. આવી જ એક તમિલ લોક કથા પર આધારિત હોરર ફિલ્મ પ્રાઇમ વિડીયો પર રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મ જોતા જોતા તમને જે ડરનો અનુભવ થશે તે દિવસો સુધી તમારા મન પર હાવી રહેશે.
પ્રાઈમ વીડિયોની ફિલ્મ પેચી
પ્રાઈમ વિડીયો પર પેચી નામની લોક હોરર ફિલ્મ જોઈ શકાય છે. આ ફિલ્મ એક તમિલ લોક કથા પર આધારિત હોરર થ્રિલર ફિલ્મ છે. ફિલ્મ જેમ જેમ આગળ વધે છે તેમ અલગ અલગ સિક્રેટ ખુલે છે અને પછી હોરર સ્ટોરી સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસ સાથે જોડાતી જાય છે. આ ફિલ્મ કોઈપણ વ્યક્તિને બેચેન કરી દે અને ડરાવી દે તેવી છે. પેચી ફિલ્મમાં રહસ્યો, પ્રકૃતિ અને ડરને સારી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. જો તમે આ ફિલ્મ એકલામાં જોઈ લેશો તો દિવસો સુધી શાંતિથી સૂઈ નહીં શકો કારણ કે તમને ઊંઘમાં પણ પેચીના ભયંકર વિચારો આવી શકે છે.
પેચી ફિલ્મમાં ગામની લોકકથા, ગાઢ જંગલો અને વિચલિત કરી દે તેવા દ્રશ્યો ભય અને રહસ્યનું વાતાવરણ ઊભું કરે છે. બીજી ફિલ્મનું બેગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક પણ ડરને વધારી દે તેવું છે જેના કારણે આ ફિલ્મ વધારે ખોફનાક બની જાય છે.
પેચી ફિલ્મ તમિલ ફિલ્મ છે જે 2 ઓગસ્ટ 2024 ના રોજ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ પ્રાઈમ વિડીયો પર હિન્દીમાં જોઈ શકાય છે. ફિલ્મની સ્ટોરીની થોડી વાત કરીએ તો પેચી ફિલ્મ ટ્રેકર્સના એક ગ્રુપ આસપાસ ફરે છે. ટ્રેકર્સનું આ ગ્રુપ ભૂલથી એક જંગલના એવા ભાગમાં પહોંચી જાય છે જ્યાં જવાની મનાઈ હોય છે. આ જગ્યાએ જઈને ટ્રેકર્સ એક દુષ્ટ અને પ્રાચીન ચુડેલને જગાડી દે છે. આ ચુડેલ જાગે પછી શું કરે છે તે જોવા માટે તમારે પ્રાઈમ વિડિયો પર આ ફિલ્મ જોવી પડશે
