/Priya Bapat: સીન પુરો થઈ ગયો તો પણ એક્ટર કીસ કરતો જ રહ્યો, અભિનેત્રીએ જણાવ્યા ઈંટીમેટ સીન સમયના કડવા અનુભવો

Priya Bapat: મરાઠી સિનેમા અને ઓટીટીની જાણીતી અભિનેત્રી પ્રિયા બાપટે તાજેતરમાં જ પોતાને કિસિંગ સીન સમયે થયેલા ખરાબ અનુભવની વાત કરી હતી. અભિનેત્રી પ્રિયા બાપટે ફિલ્મફેરને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં એ વાતનો ઘટસ્ફોટ કર્યો હતો કે એક ફિલ્મ દરમિયાન એક એક્ટરે કીસીંગ સીન પૂરો થઈ ગયા પછી પણ વારંવાર તેને કિસ કરતો રહ્યો હતો.
અભિનેત્રી બાપટે તેના તાજેતરના ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યું કે તેની શરૂઆતી ફિલ્મોમાંથી એક ફિલ્મમાં શૂટિંગ દરમિયાન તે કિસિંગ સીનના કારણે અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ ગઈ હતી. અભિનેત્રી પ્રિયાએ કહ્યું કે જ્યારે તેઓ સ્ક્રીપ્ટ વાંચતા હતા ત્યારથી જ તેને કિસિંગ સીનને લઈને શંકા હતી તેથી તે ડાયરેક્ટરને પૂછી રહી હતી કે ફિલ્મમાં આ કરવું જરૂરી છે ? પણ ડાયરેક્ટર કિસિંગને લઈને આગ્રહ કરી રહ્યો હતો. જેના કારણે તેણે પણ સીન માટે હા કરવી પડી. જોકે ફિલ્મમાં ફક્ત એક જ સીન કિસિંગ સીન હતો પણ તે સીન થઈ ગયા પછી પણ એક્ટરે તેની સાથે કિસ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. અને વારંવાર સ્ક્રીપ્ટમાં ઈમ્પ્રોવાઈઝ કરી કીસ કરી.
પ્રિયા બાપટના જણાવ્યા અનુસાર એક સીન થઈ ગયા પછી ગીતના શૂટિંગ દરમિયાન એક્ટર સીનમાં વારંવાર ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવા લાગ્યો અને તેને કિસ કરતો રહ્યો. પ્રિયા બાપટે કહ્યું કે આ થયું ત્યારે તે નવી હતી અને તે કંઈ જ કરી શકે નહીં કારણકે તેને સમજાતું ન હતું કે આવી સ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ. પ્રિયા બાપટે ઇન્ટરવ્યૂમાં એવું પણ જણાવ્યું હતું કે તેઓ એક જ હોટલમાં રોકાયા હતા, તેમના રૂમ અલગ હતા પણ એક્ટર તેને વારંવાર મેસેજ કરીને મળવા માટે બોલાવતો હતો. એક્ટર ક્યારેક નાસ્તો કરવા, ડિનર કરવા, સ્વિમિંગ શીખવાડવાની વાતો કહી મળવા બોલાવતો હતો. પ્રિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આવો અનુભવ થયા પછી તેણે તેના પતિ ઉમેશ કામત સાથે વાત કરી અને તેનો પતિ શૂટિંગના લોકેશન પર પહોંચી ગયો અને ત્યાર પછી થોડા દિવસ તેની સાથે જ રહ્યો. પ્રિયા બાપટે કહ્યું કે તેના કરિયરમાં તેનો આ એકમાત્ર ખરાબ અનુભવ હતો.
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અભિનેત્રી પ્રિયા બાપટે અત્યાર સુધીમાં 36 થી વધારે ફિલ્મો, ટીવી શો, સીરીઝ અને અલગ અલગ ગીતોમાં કામ કર્યું છે. સૌથી પહેલા પ્રિયા બાપટે ચાઈલ્ડ એક્ટ્રેસ તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. વર્ષ 2000 માં આવેલી ફિલ્મ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અને યંગ રામાબાઈમાં તેણે ચાઈલ્ડ એક્ટ્રેસ તરીકે કામ કર્યું હતું. ત્યાર પછી 2003 માં આવેલી ફિલ્મ મુન્નાભાઈ એમબીબીએસમાં પણ પ્રિયાએ રોલ કર્યો હતો. જોકે તેના કરિયરની બેસ્ટ ફિલ્મ હતી મી શિવાજીરાજે બોલતોય. આ ફિલ્મથી તેને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઓળખ મળી વર્ષ 2011 માં તેણે એક્ટર ઉમેશ કામત સાથે લગ્ન કર્યા હતા.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)