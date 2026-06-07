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Priya Bapat: સીન પુરો થઈ ગયો તો પણ એક્ટર કીસ કરતો જ રહ્યો, અભિનેત્રીએ જણાવ્યા ઈંટીમેટ સીન સમયના કડવા અનુભવો

Priya Bapat: અભિનેત્રી પ્રિયા બાપટે એક ઈંટરવ્યુમાં ઈંટીમેટ સીન દરમિયાન થતા ખરાબ અનુભવ વિશે વાત કરી હતી. જેમાં તેણે એવું પણ કહ્યું કે એક એક્ટરે તો સીન પુરો થઈ ગયા પછી પણ કીસ કરવાનું બંધ ન કર્યું. આવી ઘટનાના કારણે શરુઆતી સમયમાં નવા એક્ટર અસુક્ષિત અનુભવ કરતાં હોય છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 07, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:02 AM IST
Priya Bapat: સીન પુરો થઈ ગયો તો પણ એક્ટર કીસ કરતો જ રહ્યો, અભિનેત્રીએ જણાવ્યા ઈંટીમેટ સીન સમયના કડવા અનુભવો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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