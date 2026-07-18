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Priyanka Chopra Birthday: પ્રિયંકા ચોપડાને જન્મદિવસે મળી જોરદાર સરપ્રાઈઝ, વારાણસી ફિલ્મ મેકર્સે મંદાકિનીનો લુક કર્યો રીવીલ

Priyanka Chopra Jonas Birthday: 18 જુલાઈના રોજ પ્રિયંકા ચોપડા જોનસ તેનો 44 મો જન્મદિવસ ઉજવી રહી છે ત્યારે તેના ચાહકોને મોટી ગિફ્ટ મળી છે. આ ખાસ દિવસની વધારે ખાસ વારાણસી ફિલ્મના મેકર્સે બનાવ્યો છે. પ્રિયંકાના બર્થ ડે પર વારાણસી ફિલ્મના તેના લુકને રીવીલ કરવામાં આવ્યો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 18, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:12 PM IST
Priyanka Chopra Birthday: પ્રિયંકા ચોપડાને જન્મદિવસે મળી જોરદાર સરપ્રાઈઝ, વારાણસી ફિલ્મ મેકર્સે મંદાકિનીનો લુક કર્યો રીવીલ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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