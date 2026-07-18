/Priyanka Chopra Birthday: પ્રિયંકા ચોપડાને જન્મદિવસે મળી જોરદાર સરપ્રાઈઝ, વારાણસી ફિલ્મ મેકર્સે મંદાકિનીનો લુક કર્યો રીવીલ

Priyanka Chopra Jonas Birthday: પ્રિયંકા ચોપડા જોનસની આગામી ફિલ્મ વારાણસીમાંથી તેનો લુક શેર કરવામાં આવ્યો છે. આ ખાસ કામ કરવામાં આવ્યું છે પ્રિયંકા ચોપડાના 44 માં જન્મદિવસે. પ્રિયંકા ચોપડા 18 જુલાઈ એ તેનો 44 મો જન્મદિવસ ઉજવી રહી છે ત્યારે વારાણસી ફિલ્મના મેકર્સ દ્વારા પ્રિયંકા ચોપડાનો શાનદાર લુક રીવીલ કરવામાં આવ્યો છે. ફિલ્મમાં તેના કેરેક્ટરનું નામ મંદાકિની છે. પ્રિયંકા ચોપડાની આ તસવીરો શેર થયાની સાથે જ વાયરલ થવા લાગી છે.
મહત્વનું છે કે પ્રિયંકા ચોપડાની મચ અવેટેડ ફિલ્મ છે વારાણસી. વારાણસી ફિલ્મનું ડાયરેક્શન એસએસ રાજામોલી કરી રહ્યા છે. આ આ ફિલ્મમાં પ્રિયંકા ચોપડા સાથે તેલુગુ સુપરસ્ટાર મહેશ બાબુ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આજે પ્રિયંકા ચોપડાના જન્મદિવસે વારાણસી ફિલ્મની ટીમે સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ ઉપર બે તસવીરો શેર કરી છે. એક તસવીરમાં પ્રિયંકા ચોપડા એકદમ બિન્દાસ અંદાજમાં જોવા મળે છે તો બીજા ફોટોમાં એક્શન અવતારમાં દેખાય છે.
પ્રિયંકા ચોપડા ચોપડા જોનસને ફિલ્મના ડાયરેક્ટર રાજામૌલીએ પણ જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવી છે. એસએસ રાજામૌલીએ પ્રિયંકા ચોપડા માટે ખાસ કેપ્શન પણ લખ્યું છે. એસએસ રાજામૌલીએ તેના instagram હેન્ડલ પર પ્રિયંકા ચોપડા માટે આ પોસ્ટ શેર કરી છે અને તેને જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવી છે.
મહત્વનું છે કે વારાણસી ફિલ્મ પ્રિયંકા ચોપડાના ચાહકો માટે પણ ખાસ રહેશે કારણ કે આ ફિલ્મથી 8 વર્ષ પછી પ્રિયંકા ભારતીય સિનેમામાં વાપસી કરી રહી છે. પ્રિયંકા ચોપડા જોનસની છેલ્લી બોલીવુડ ફિલ્મ ધ સ્કાય ઇઝ પિંક હતી. ત્યાર પછી હવે તે વારાણસી ફિલ્મમાં જોવા મળશે.
વારાણસી ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ
મચ અવેટેડ ફિલ્મ વારાણસીનું અનાઉન્સમેન્ટ જ્યારથી થયું છે ત્યારથી જ લોકો આ ફિલ્મને લઈને એક્સાઇટેડ છે. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં મહેશ બાબુ, પ્રિયંકા ચોપડા, પૃથ્વીરાજ સુકુમારન જોવા મળશે. ફિલ્મનું ડાયરેક્શન એસએસ રાજામોલીનું છે. વારાણસી ફિલ્મ 7 એપ્રિલ 2017 ના રોજ ફિલ્મી પડદે રિલીઝ થશે.