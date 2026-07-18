/કેટલી અમીર છે પ્રિયંકા ચોપડા ? જાણો નેટવર્થથી લઈ પ્રિયંકાના બિઝનેસ વિશે બધું જ

Priyanka Chopra Net Worth: પ્રિયંકા ચોપડા જોનસ બોલીવુડની સફળ અને અમીર અભિનેત્રીઓમાંથી એક છે. પ્રિયંકા ચોપડા ગ્લોબલ આઈકન બની ચુકી છે. મિસ વર્લ્ડ બનવાથી પ્રિયંકા ચોપડાની સફર શરુ થઈ હતી અને હવે પ્રિયંકા હોલીવુડમાં પણ ખાસ ઓળખ ધરાવે છે. પ્રિયંકા સફળ અભિનય ઉપરાંત બિઝનેસ અને સોશિયલ સર્વિસમાં પણ એક્ટિવ છે.
પ્રિયંકા ચોપડા જોનસ તેની લક્ઝરી લાઈફસ્ટાઈલ માટે ફેમસ છે. પ્રિયંકા ચોપડાના 44 માં જન્મદિવસે ચાલો તમને જણાવીએ દેશી ગર્લ પ્રિયંકા કેટલી અમીર છે?
પ્રિયંકા ચોપડા જોનસની નેટવર્થ
પ્રિયંકા ચોપડા જોનસની નેટવર્થ અંગે મળતી જાણકારી અનુસાર નિક જોનસ અને તેની કુલ સંયુક્ત સંપત્તિ 1200 કરોડથી વધુની છે. આ સંપત્તિમાં પ્રિયંકા ચોપડાનો શેર 46 ટકાથી વધુનો છે. આ હિસાબે પ્રિયંકા ચોપડાની કુલ નેટવર્થ 580 કરોડથી વધુની થાય છે જ્યારે નિક જોનસની સંપત્તિ 660 કરોડથી વધુની છે.
પ્રિયંકા ચોપડાની કમાણીના સ્ત્રોત
પ્રિયંકા ચોપડાની સંપત્તિ
પ્રિયંકા ચોપડા અને નિક જોનસ તેની લક્ઝરી લાઈફસ્ટાઈલ માટે ફેમસ છે. તેમની સંપત્તિ પણ કરોડોની છે. સૌથી ખાસ છે તેમનું લોસ એંજેલિસનું ઘર. આ ઘર તે સમયે 171 કરોડનું હતું. ભારતમાં મુંબઈ અને ગોવામાં પણ પ્રિયંકાના ઘર છે. પ્રિયંકાનું કારનું કલેકશન પણ શાનદાર છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)