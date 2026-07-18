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કેટલી અમીર છે પ્રિયંકા ચોપડા ? જાણો નેટવર્થથી લઈ પ્રિયંકાના બિઝનેસ વિશે બધું જ

Priyanka Chopra Net Worth: મિસ વર્લ્ડ બન્યા પછી બોલીવુડમાં એન્ટ્રી અને ત્યારપછી આજે ગ્લોબલ આઈકોન બનેલી દેશી ગર્લ પ્રિયંકા ચોપડા નેટવર્થની બાબતમાં પણ બોલીવુડ એક્ટ્રેસ કરતાં આગળ છે. તેની સંયુક્ત સંપત્તિ 1200 કરોડથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 18, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:20 PM IST
કેટલી અમીર છે પ્રિયંકા ચોપડા ? જાણો નેટવર્થથી લઈ પ્રિયંકાના બિઝનેસ વિશે બધું જ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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