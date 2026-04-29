રાઘવ ચઢ્ઢાના ભાજપ જોઈન કરવા પર પ્રિયંકા ચોપડાનું કનેક્શન, નવજોત કૌર સિદ્ધુએ કર્યો મોટો દાવો
Raghav Chadha join BJP: નવજોત કૌર સિદ્ધુએ કહ્યું કે રાઘવ ચઢ્ઢા અચાનક બોલવાનું બંધ કરી દેતાં તેમને પહેલેથી જ અંદાજ હતો કે તેઓ પક્ષ બદલી નાખશે. તેમણે પાર્ટીના મામલાઓ પર કોઈ વાત કરી ન હતી. એ પણ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું હતું કે તેમના પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવનાર છે. પ્રિયંકા ચોપરાએ આ મામલે હસ્તક્ષેપ કર્યો અને તેમણે પક્ષ બદલી નાખ્યો.
Raghav Chadha join BJP: ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને નેતા નવજોત સિંહ સિદ્ધુની પત્નીએ રાઘવ ચઢ્ઢા વિશે ગંભીર દાવો કર્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે રાઘવ ચઢ્ઢા પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવી શક્યા હોત અને પ્રિયંકા ચોપરાએ તેમને બચાવવા માટે ગેરંટી લીધી હતી. તેમના કહેવા પર જ રાઘવ ચઢ્ઢા EDની કાર્યવાહીથી બચવા માટે ભાજપમાં જોડાયા હતા.
નવજોત કૌર સિદ્ધુએ પોડકાસ્ટમાં આ દાવો કર્યો હતો. શું રાઘવ ચઢ્ઢાનું AAP છોડવાનું અપેક્ષિત હતું? નવજોત કૌર સિદ્ધુએ કહ્યું કે જ્યારે રાઘવ ચઢ્ઢા અચાનક બોલવાનું બંધ કરી દે ત્યારે તેમને પહેલેથી જ અંદાજ આવી ગયો હતો. તેમણે પાર્ટીના મામલાઓ પર કોઈ વાત કરી ન હતી. એવું પણ લાગતું હતું કે ED તેમના પર દરોડા પાડવાની તૈયારીમાં છે.
આ જોઈને, પ્રિયંકા ચોપરાએ પરિણીતી ચોપરાનો આભાર માન્યો. તેમણે તેમને ભાજપમાં જોડાવાનું સૂચન કર્યું. ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્યએ ઉમેર્યું કે આમ આદમી પાર્ટીના સભ્યોએ પણ રાઘવ ચઢ્ઢાનો પીછો કરવાનું શરૂ કર્યું, અને અંતે, તેમની પાસે બચવાનો એક જ વિકલ્પ હતો.
નવજોત કૌરે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર પાસે ફક્ત એક જ હથિયાર છે. નવજોત કૌર સિદ્ધુએ તાજેતરમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડી દીધી. પાર્ટી વિશે પૂછવામાં આવતા, તેમણે સીધા રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું, પ્રિયંકા વાડ્રાની પ્રશંસા પણ કરી. તેમણે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીને મળવું મુશ્કેલ છે. તમે તેમની પાસેથી સમય માંગી શકો છો, પરંતુ તેઓ ક્યારેય સમય નથી આપતા.
નવજોત કૌરે કોંગ્રેસ વિશે કહ્યું કે પ્રિયંકા વાડ્રા સાથે વાત કરવી સરળ છે અને નેતાઓ અને કાર્યકરોની વાત સાંભળે છે, પરંતુ રાહુલ ગાંધીનો પક્ષમાં અંતિમ નિર્ણય છે. પ્રિયંકા ગાંધી એવી છે કે જો તેમનો ફોન ન આવે તો તેઓ પાછા ફોન કરે છે, પરંતુ રાહુલ ગાંધીનો સંપર્ક કરવો મુશ્કેલ છે. આ દરમિયાન, તેમણે ભાજપની પણ પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે ભાજપે તેમને પૂછ્યા વિના પણ ઘણું આપ્યું છે. હું હોસ્પિટલમાંથી પાછો ફર્યો અને કહેવામાં આવ્યું કે મને ટિકિટ મળી રહી છે. આ નિર્ણય ભાજપે એક સર્વેના આધારે લીધો હતો."
અરવિંદ કેજરીવાલ પર, તેમણે કહ્યું, "ખૂબ જ ડરેલા અને અસુરક્ષિત વ્યક્તિ."
તેમણે અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માન પર પણ નિશાન સાધ્યું. તેણીએ કહ્યું કે, અમે અરવિંદ કેજરીવાલને મળ્યા, પણ તેઓ એકદમ બકવાસ વ્યક્તિ છે. તેઓ ખૂબ જ અસુરક્ષિત અને ડરેલા છે. અમે તેમને ખૂબ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ અમે ભાજપ છોડ્યા પછી, જ્યારે અમે અરવિંદ કેજરીવાલને મળ્યા, ત્યારે તેઓ બદલાઈ ગયા. શરૂઆતમાં, અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે અમારી સાથે જોડાઓ અને અમે તેમને મુખ્યમંત્રી બનાવીશું. ભગવંત માન વિશે, નવજોત કૌરે કહ્યું કે, તેઓ પોતાના ધારાસભ્યોને પણ મળતા નથી.
