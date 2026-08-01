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Salman khan એ સંજય દત્ત માટે કરેલી પોસ્ટ પર લોકોએ આપ્યા ફની રિએકશન, વાંચો લોકો શું કહી રહ્યા છે પોસ્ટ માટે

Sanjay Dutt: સલમાન ખાને તેના ખાસ મિત્ર અને બોલીવુડ એક્ટર સંજય દત્ત માટે અડધી રાત્રે એક પોસ્ટ શેર કરી હતી. આ પોસ્ટ શેર થયા પછી તેના પર કેટલાક લોકોએ કોમેન્ટ કરી ફની રિએકશન આપ્યા છે.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 01, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:06 PM IST
Salman khan એ સંજય દત્ત માટે કરેલી પોસ્ટ પર લોકોએ આપ્યા ફની રિએકશન, વાંચો લોકો શું કહી રહ્યા છે પોસ્ટ માટે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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