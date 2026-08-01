/Salman khan એ સંજય દત્ત માટે કરેલી પોસ્ટ પર લોકોએ આપ્યા ફની રિએકશન, વાંચો લોકો શું કહી રહ્યા છે પોસ્ટ માટે

Sanjay Dutt: બોલીવુડ એક્ટર્સની ફ્રેન્ડશીપમાં સલમાન ખાન અને સંજય દત્તની ફ્રેન્ડશીપ વર્ષો જૂની છે. બંને કલાકારોએ અલગ અલગ ઘણી ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું છે. ફિલ્મ સાજનથી સંજય દત્ત અને સલમાન ખાન વચ્ચે દોસ્તી શરૂ થઈ હતી જ આજ સુધી યથાવત છે. આ મિત્રતાનું પ્રમાણ છે સલમાન ખાને તાજેતરમાં શેર કરેલી એક ઈમોશનલ પોસ્ટ. સલમાન ખાને સંજય દત્ત માટે એક ઈમોશનલ પોસ્ટ instagram પર શેર કરી હતી જે ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ છે. જોકે આ પોસ્ટ પર કેટલાક લોકો ફની કોમેન્ટ પણ કરી રહ્યા છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સલમાન ખાનની આ પોસ્ટ પર લોકો કેવું રિએક્શન આપી રહ્યા છે.
સલમાન ખાનની સંજય દત્ત માટે પોસ્ટ
સલમાન ખાન અને સંજય દત્તની તસ્વીરો સલમાન ખાને તેના instagram અકાઉન્ટ ઉપર શેર કરી હતી. આ પોસ્ટમાં સલમાન ખાન તેના જીગરી મિત્ર સંજય દત્ત પર પ્રેમ લૂંટાવતો જોવા મળે છે. સલમાન ખાને આ પોસ્ટ સાથે સરસ કેપ્શન પણ લખ્યું છે. સલમાન ખાને લખ્યું છે કે બાબા અમારા માટે બાબા જ રહેશે. ભલે સંજુ બાબા તેના બાળકોનો બાબા બની ગયો હોય. સાથે જ સલમાન ખાને એવું લખ્યું છે મારો મોટો ભાઈ સંજય દત્ત, અલ્લાહ ભગવાન અને જીસસ આ વ્યક્તિને હંમેશા ખુશ રાખે.
સલમાન ખાનની આ પોસ્ટ શેર થયાની સાથે જ વાયરલ થવા લાગી છે. આ પોસ્ટ પર કોમેન્ટ કરીને તેમના ચાહકો સલમાન ખાન અને સંજય દત્તના વખાણ કરી રહ્યા છે. સાથે જ કેટલાક લોકો આ પોસ્ટની મજા પણ લઈ રહ્યા છે. કેટલાક લોકો કોમેન્ટ કરીને કહી રહ્યા છે કે સંજય દત્ત અને સલમાન ખાને દારૂના નશામાં એકબીજા પર ખૂબ પ્રેમ લૂંટાવ્યો.
એક યુઝરે કોમેન્ટ કરતા લખ્યું છે કે આજે દારૂ એ ભાઈને પી લીધા. એક વ્યક્તિએ તો એવું પણ લખી નાખ્યું છે કે સલમાન ખાન નશાની હાલતમાં સંજય દત્તને પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ તો નથી સમજી રહ્યો ને. જ્યારે અન્ય એક યુઝરે આ પોસ્ટ પર કોમેન્ટ કરીને લખ્યું છે બાબા બ્રો ઈટ્સ ડન.
જોકે ઇન્ટરનેટ પર હાલ સલમાન ખાનના નામની ચર્ચા રિયાલિટી શો એલાયન્સના કારણે પણ થઈ રહી છે. એલાયન્સ શોના લેટેસ્ટ પ્રોમામાં એવું દેખાડવામાં આવે છે કે એલાયન્સના ઘરમાં હવે સલમાન ખાનની એન્ટ્રી થવા જઈ રહી છે. આ પ્રોમો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.