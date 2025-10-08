બે આખલાની લડાઈમાં 35 વર્ષીય સિંગરનો ગયો જીવ, આપી ચૂક્યો છે અનેક હિટ સોંગ
લોકપ્રિય સિંગર રાજવીર જવાંડાના અવસાનથી તેમના પરિવાર અને ચાહકોને આઘાત લાગ્યો છે. એક ગંભીર માર્ગ અકસ્માતના 11 દિવસ પછી આ સિંગરનું અવસાન થયું છે. તેમણે મોહાલીની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કેવી રીતે અકસ્માત થયો હતો.
લોકપ્રિય પંજાબી સિંગર રાજવીર જવાંડાનું આજે 35 વર્ષની વયે અવસાન થયું. 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેઓ એક ગંભીર માર્ગ અકસ્માતનો ભોગ બન્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને મોહાલીની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. 11 દિવસ સુધી મોત સામે ઝઝૂમ્યા બાદ, ગુરુવારે સિંગરનું અવસાન થયું. તેમના નિધનથી સમગ્ર મ્યુઝિક ઈન્ડસ્ટ્રી, તેમના પરિવાર અને તેમના ચાહકો શોકમાં ડૂબી ગયા છે. હવે, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે સિંગરનો અકસ્માત કેવી રીતે થયો અને તેમના નિધનનું કારણ શું હતું ?
અકસ્માત કેવી રીતે થયો ?
આ ઘટના 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ થઈ હતી જ્યારે રાજવીર પોતાની બાઇક પર શિમલા જઈ રહ્યો હતો. રસ્તામાં પિંજોર-નાલાગઢ રોડ પર તેમનો અચાનક બે આખલા સાથે સામનો થયો જે રસ્તા પર ઝઘડી રહ્યા હતા. આખલાઓ સાથે ટક્કર બાદ રાજવીરે બાઇક પરનો કાબુ ગુમાવ્યો અને પોતાને બચાવવાના પ્રયાસમાં તે બોલેરો સાથે અથડાયો. ટક્કરમાં તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો અને તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો. ડોકટરોની એક ટીમે તાત્કાલિક તેની સારવાર શરૂ કરી, પરંતુ તેને બચાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા.
નર્વસ સિસ્ટમ ફેલ થઈ ગઈ હતી
મોહાલીની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલના ડોકટરોએ તેમને પહેલા દિવસે લાઈફ સપોર્ટ પર રાખ્યા હતા. સતત દેખરેખ અને દવા આપવા છતાં તેમના મગજમાં ઓક્સિજનનો પુરવઠો બંધ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે તેમની નર્વસ સિસ્ટમ ફેલ ગઈ હતી. ઘણા દિવસોના પ્રયાસો છતાં તેમની સ્થિતિમાં કોઈ સુધારો થયો નહોતો. છેલ્લા 10 દિવસથી તેઓ ભાનમાં આવ્યા નહોતા કે તેમના શરીરમાં કોઈ હિલચાલ દેખાઈ નહોતી. ડોકટરોએ આશા ગુમાવી દીધી હતી. છેલ્લા ચાર દિવસથી કોઈ હેલ્થ અપડેટ આપવામાં આવ્યું નહોતું. તેમના હૃદયના ધબકારાને નિયંત્રિત કરવાના તમામ પ્રયાસો છતાં આજે તેમનું નિધન થયું.
રાજવીર ખૂબ જ લોકપ્રિય સિંગર હતા
રાજવીર જવાંડા પંજાબમાં ખૂબ લોકપ્રિય સિંગર હતા. લોકોને તેમના ગીતો સાંભળવાનું ખૂબ ગમતું હતું. સિંગરના ગીતો હંમેશા ઘણા લોકોની વિશલિસ્ટમાં રહેતા હતા. રાજવીર સોશિયલ મીડિયા પર પણ ખૂબ જ એક્ટિવ હતા. તેઓ બાઇક રાઇડર પણ હતા અને ડ્રાઇવિંગમાં પણ કુશળ હતા. સિંગરના સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ મોટી ફેન ફોલોઇંગ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 2.4 મિલિયન ફોલોઅર્સ અને યુટ્યુબ ચેનલ પર 9,31,000 સબ્સ્ક્રાઇબર્સ છે. તે નિયમિતપણે તેમના ચાહકો સાથે તેમના વ્યાવસાયિક જીવન વિશે અપડેટ્સ શેર કરતા હતા.
રાજવીરની કારકિર્દી
રાજવીરે તેના હિટ સોંગ દ્વારા લોકોના દિલ જીતી લીધા. તે તેના સોંગ દ્વારા હંમેશા જીવંત રહેશે. તેની હિટ યાદીમાં "સરદારી," "ઝોર," "કલી જવાંદે દી," "રબ કરકે," અને "મેરા દિલ" શામેલ છે. "સોહની," "તુ દિસદા પૈંદા," "મોરની," "ધીયાં," "ખુશ રહ કર," અને "જોગિયા" જેવા ગીતો માટે પણ તેને ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. તેના ગીતો લાખો વખત સાંભળવામાં આવ્યા છે અને સ્પોટીફાઇ પર તેના લગભગ 5,00,000 શ્રોતાઓ છે. રાજવીરે 'ઝિંદ જાન', 'સુબેદાર જોગીન્દર સિંહ', 'મિંડો તસીલદારની' અને 'કાકા જી' જેવી પંજાબી ફિલ્મોમાં પણ અભિનય કર્યો છે.
