/Raghav Juyal અને Shehnaaz Gill ના રિલેનશશીપની ચર્ચા 3 વર્ષે ફરી શરુ, રાઘવ-શહેનાઝના વીડિયો થયા વાયરલ

Raghav Juyal Shehnaaz Gill Video Viral: લોકપ્રિય ડાન્સર અને હવે એક્ટર બનેલા રાઘવ જુયાલે 10 જુલાઈએ તેનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો અને આ દિવસે તેના રિલેશનશિપની ચર્ચા માટે પણ ખાસ બની ગયો. રાઘવ જુયાલના જન્મદિવસે કેટલાક વિડીયો વાયરલ થયા છે જેમાં શહેનાઝ ગિલ સાથેની તેની કેમેસ્ટ્રી ઉડીને આંખે વળગે તેવી છે. આ જોડીના કેટલાક વિડીયો પણ વાયરલ થયા છે એના કારણે ફરી એક વખત ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે કે રાઘવ અને શહેનાઝ રિલેશનશિપમાં છે.
રાઘવ જુયાલનો જન્મદિવસ
રાઘવ જુયાલે પોતાના 35 માં બર્થ ડે માટે પાર્ટી હોસ્ટ કરી હતી. આ પાર્ટીમાં બોલીવુડની જાણીતી હસ્તીઓ સામેલ થઈ હતી. જેમાં બે વ્યક્તિ સૌથી ખાસ હતા અને બધાની નજર તેમના પર હતી પહેલો વ્યક્તિ છે શાહરૂખ ખાનનો દીકરો આર્યન ખાન અને બીજી વ્યક્તિ છે શહેનાઝ ગિલ. શહેનાઝ ગિલ સાથેના કેટલાક વિડીયો અને ફોટો પણ વાયરલ થયા છે જેમાં રાઘવ અને શહેરનાઝની ક્યુટ કેમેસ્ટ્રી જોવા મળતી હતી.
આ પાર્ટીમાંથી જ્યારે રાઘવ, શહેનાઝ અને આર્યન ખાન એક સાથે બહાર નીકળતા હતા ત્યારે લોકોએ તેમને ઘેરી લીધા હતા. આ સમયે રાઘવ જુયાલે શહેનાઝનો હાથ પકડીને તેને લોકોથી પ્રોટેક્ટ કરી હતી. લોકોથી બચાવીને રાઘવ શહેનાઝને કાર સુધી લઈ ગયો. કારની આસપાસ પણ લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા જેથી રાઘવ કારનો દરવાજો ખોલી પોતે અંદર ગયો અને ત્યાર પછી શહેનાઝને સેફટી સાથે પોતાના ખોળામાં બેસાડી કારની અંદર પહોંચાડી. રાઘવ જુયાલ અને શહેનાઝ ગિલનો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવા લાગ્યો અને સાથે જ ફરી એક વખત તેમના રિલેશનશિપની ચર્ચાઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ.
ત્રણ વર્ષ પહેલાં શરૂ થઈ હતી ડેટિંગની ચર્ચા
શહેનાઝ ગિલ અને રાઘવના રિલેશનશિપની ચર્ચા આ પહેલી વખત નથી થઈ રહી. ત્રણ વર્ષ પહેલાં પણ તેમના રિલેશનશિપની ચર્ચાઓ જોરશોરથી જાગી હતી. રાઘવ જુયાલ અને શહેનાઝ ગિલ સલમાન ખાન સાથે કિસી કા ભાઈ કિસી કી જાન ફિલ્મમાં એક સાથે જોવા મળ્યા હતા. તે સમયે પણ તેમના અફેરની ચર્ચાઓ ઉડી હતી પરંતુ તે સમયે રાઘવ અને શહેનાઝે એકબીજાને ખાસ મિત્ર ગણાવી દીધા હતા.
જો કે ત્રણ વર્ષ પછી રાઘવના જન્મદિવસ પર પહેલી વખત પબ્લિકલી શહેનાઝ ગિલ રાઘવ જુયાલનો હાથ પકડીને ચાલતી જોવા મળી હતી. આ વિડીયો વાયરલ થયા પછી લોકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે શહેનાઝ ગિલ અને રાઘવ જુયાલ એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા છે જોકે તેમની જોડી લોકોને પસંદ પણ પડી રહી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)