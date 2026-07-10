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Raghav Juyal અને Shehnaaz Gill ના રિલેનશશીપની ચર્ચા 3 વર્ષે ફરી શરુ, રાઘવ-શહેનાઝના વીડિયો થયા વાયરલ

Raghav Juyal Shehnaaz Gill Video Viral: 3 વર્ષ પછી ફરી એકવાર શહેનાઝ ગિલ અને રાઘવ જુયાલના રિલેશનશીપની ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે. આ ચર્ચાનું કારણ છે કેટલાક વીડિયો જેમાં રાઘવ અને શહેનાઝ વચ્ચેની ખાસ કેમેસ્ટ્રી જોવા મળે છે. શું છે આ મામલો ચાલો તમને જણાવીએ વિગતવાર.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 10, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:50 PM IST
Raghav Juyal અને Shehnaaz Gill ના રિલેનશશીપની ચર્ચા 3 વર્ષે ફરી શરુ, રાઘવ-શહેનાઝના વીડિયો થયા વાયરલ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Raghav Juyal અને Shehnaaz Gill ના રિલેનશશીપની ચર્ચા 3 વર્ષે ફરી શરુ, Video વાયરલ
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