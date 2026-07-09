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Trailer: રાઘવ જુયાલની નવી ફિલ્મ ભાઈ તેરા સ્ટાર હૈ નું ટ્રેલર રિલીઝ, જુઓ અહીં

Bhai Tera Star Hai: રાઘવ જુયાલની ફિલ્મ ભાઈ તેરા સ્ટાર હૈનું ટ્રેલર રિલીઝ થયું છે. ફિલ્મને સોશિયલ મીડિયા પર સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. આ ફિલ્મ 30 જુલાઈના રોજ રિલીઝ થવાની છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 09, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:23 PM IST
Trailer: રાઘવ જુયાલની નવી ફિલ્મ ભાઈ તેરા સ્ટાર હૈ નું ટ્રેલર રિલીઝ, જુઓ અહીં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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