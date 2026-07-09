/Trailer: રાઘવ જુયાલની નવી ફિલ્મ ભાઈ તેરા સ્ટાર હૈ નું ટ્રેલર રિલીઝ, જુઓ અહીં

Bhai Tera Star Hai: રાઘવ જુયાલની વધુ એક ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મનું નામ છે ભાઈ તેરા સ્ટાર હૈ. આ ફિલ્મ જુલાઈ એન્ડમાં રિલીઝ થવાની છે. ફિલ્મના ટ્રેલરને સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. આ પહેલી ફિલ્મ છે જેમાં રાઘવ જુયાલ મુખ્ય ભુમિકામાં છે.
ટીવી રિયાલિટી શોમાં ડાન્સર તરીકે રાઘવ જુયાલે કરિયરની શરુઆત કરી હતી. ત્યારબાદ કિલ અને ધ બેડ્સ ઓફ બોલીવુડ વેબ સીરીઝ પછી હવે રાઘવ જુયાલની મુખ્ય ભૂમિકાની ફિલ્મ ભાઈ તેરા સ્ટાર હૈ ફિલ્મ આવી રહી છે. આ ફિલ્મમાં રાઘવ જુયાલ મુખ્ય ભુમિકામાં છે.
ભાઈ તેરા સ્ટાર હૈ ફિલ્મ વિવેક બી અગ્રવાલે ડાયરેક્ટ કરી છે. આ ફિલ્મ 30 જુલાઈએ થિયેટર્સમાં રિલીઝ થશે. ફિલ્મમાં રાઘવ જુયાલ સાથે સંજય કપૂર, ચંદન સાન્યાલ, નિહારિકા એન, નિકી અનેજા વાલિયા અને વિકલ્પ મેહતા પણ મહત્વના રોલમાં જોવા મળશે.