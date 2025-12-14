Prev
Rajinikanth Love Story: નાગાર્જુનની બીજી પત્નીના પ્રેમમાં પાગલ હતા રજનીકાંત, પોતાની પત્નીને મોકલી દીધી ડિવોર્સ નોટિસ

Rajinikanth Love Story: સુપરસ્ટાર રજનીકાંત તેની ફિલ્મોને લઈને જેટલા ચર્ચામાં રહે છે એટલી જ ચર્ચા એક સમયે તેમના અંગત જીવનની થઈ હતી. એ સમય હતો જ્યારે નાગાર્જુનની બીજી પત્નીના પ્રેમમાં રજનીકાંત એવા પાગલ થયા કે પોતાની પત્નીને છોડી દેવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. તે સમયે ભારે હોબાળો થયો હતો. 
 

Dec 14, 2025

Rajinikanth Love Story: રજનીકાંત એવું નામ છે જેને કોઈ ઓળખની જરૂર રહી નથી. 15 ઓગસ્ટ 1975 ના રોજ રજનીકાંતે પોતાની પહેલી ફિલ્મ અપૂર્વ રાગંગલથી સિનેમા જગતમાં એન્ટ્રી કરી હતી. રજનીકાંતનું કરિયર હંમેશા ચર્ચામાં રહ્યું છે. પરંતુ એક સમયે તેનું અંગત જીવન પણ ચર્ચામાં આવી ગયું હતું. દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મોની કેટલીક પ્રખ્યાત અભિનેત્રીઓ સાથે તેના સંબંધની ચર્ચા અવારનવાર થતી રહેતી પરંતુ સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ હતી અમાલા સાથેના પ્રેમની. 

શું તમને ખબર છે અમાલા કોણ છે ? અમાલા નાગાર્જુનની બીજી પત્ની છે. જી હાં અમાલાના પ્રેમમાં પાગલ થયેલા રજનીકાંત પોતાની પત્ની લતા રંગાચારીને ડિવોર્સ આપવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. તેણે તો લતા રંગાચારીને ડિવોર્સ નોટિસ પણ ફટકારી દીધી હતી. પરંતુ પછી મામલો થાળે પાડવામાં આવ્યો. આ સમગ્ર ઘટના શું હતી ચાલો તમને જણાવીએ. 

રજનીકાંત એ અમાલા સાથે મપ્પિલાઈ, કોડી પરક્કુથુ અને વેલાઈક્કરન જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું. પડદા પર તેમની કેમેસ્ટ્રી લોકોને ખૂબ ગમતી. રજનીકાંત પહેલાથી જ સ્ટાર હતા. જ્યારે અમાલા એક ઉભરતી અભિનેત્રી હતી. 1987 માં ફિલ્મ વેલાઈક્કરનના શૂટિંગ દરમિયાન રજનીકાંતને અમાલા સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. ત્યારબાદ તે ઘણીવાર અમાલા માટે શૂટિંગ સેટ પર જતા અને ત્યાં કલાકો સુધી રોકાતા

રજનીકાંત અને અમાલા વચ્ચે સંબંધ એટલા વધી ગયા કે રજનીકાંતે પોતાની પત્ની લતા રંગાચારીને ડિવોર્સ આપવાનું નક્કી કરી લીધું. કેટલાક રિપોર્ટ અનુસાર તેણે લતાને ડિવોર્સ નોટિસ પણ મોકલી દીધી હતી. પરંતુ જ્યારે આ વાત સામે આવી ત્યારે રજનીકાંતના ચાહકો ભડકી ગયા અને રજનીકાંતની આ હરકતના કારણે લોકો તેની ફિલ્મનો બહિષ્કાર કરવા લાગ્યા. ધીરે ધીરે રજનીકાંતની પર્સનલ લાઈફની અસર ફિલ્મો પર દેખાવા લાગી. ત્યારે રજનીકાંતની પત્ની લતાએ આ મામલે રજનીકાંતના ગુરુ અને ફિલ્મ નિર્માતા કે. બાલાચંદર નો સંપર્ક કર્યો. બાલાચંદરે રજનીકાંતને સમજાવ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે તેના ડિવોર્સથી તેનું ઘર તુટશે અને એક અભિનેતા તરીકે તેની જે પ્રતિષ્ઠા છે તે પણ ખરાબ થશે. ત્યારબાદ રજનીકાંતે પોતાનો નિર્ણય બદલ્યો. 

જો કે રજનીકાંત અને લતા રંગાચારીની લવ સ્ટોરી પણ ફિલ્મી સ્ટોરી જેવી જ રસપ્રદ છે. જેમાં રજનીકાંત લતાને મળ્યા અને તેના પ્રેમમાં પડી ગયા હતા. લતા રંગાચારી પહેલી વખત કોલેજની પત્રિકા માટે રજનીકાંતનો ઈન્ટરવ્યુ લેવા પહોંચી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન રજનીકાંત લતાના પ્રેમમાં પડી ગયા અને ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન જ રજનીકાંતે લતા સામે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મુકી દીધો હતો. ત્યારબાદ રજનીકાંત લતાના માતા-પિતાના મળ્યા અને બંનેના પરિવારે સહમતિ આપ્યા બાદ બંનેએ લગ્ન કર્યા. 

