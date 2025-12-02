Video: પ્રેમાનંદ મહારાજને મળ્યા રાજપાલ યાદવ, એવું તો શું કહ્યું કે હાજર લોકો હસીને ગોટો વળી ગયા !
Rajpal Yadav Video: રાજપાલ યાદવે પ્રેમાનંદ મહારાજ પાસેથી આશીર્વાદ માંગ્યા. તેમણે સમજાવ્યું કે તેમની પત્ની પણ તેમની ભક્ત છે અને તેમના આશીર્વાદ ઇચ્છે છે. રાજપાલ યાદવે પણ કંઈક એવું કહ્યું જેનાથી પ્રેમાનંદ મહારાજ જોરથી હસી પડ્યા.
Rajpal Yadav Video: બોલીવુડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવે વૃંદાવન સ્થિત તેમના આશ્રમમાં પ્રખ્યાત સંત પ્રેમાનંદ મહારાજની મુલાકાત લીધી. તેમણે તેમના આશીર્વાદ માંગ્યા. પ્રેમાનંદ મહારાજે રાજપાલ યાદવની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે તે લોકોને હસાવે છે અને તેમના અભિનયથી તેમનું મનોરંજન કરે છે. તેમણે રાજપાલ યાદવને કામ કરતી વખતે ભગવાનનું સ્મરણ કરતા રહેવા અને જીવનને આનંદમય બનાવવા સલાહ આપી. તેમણે રાજપાલને લડવાનું શીખવા અને કોઈપણ પ્રતિકૂળતા સામે ન હાર માનવાની સલાહ આપી.
પૃથ્વી પર છે ભગવાન
યુટ્યુબ ચેનલ ભજન માર્ગ પર શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં રાજપાલે કહ્યું કે, તમને જોઈને, હું જાણું છું કે ભગવાન પૃથ્વી પર છે. રાજપાલે પ્રેમાનંદ મહારાજની સામે એક મુશ્કેલ મંત્ર પણ બોલ્યા. તેમણે કહ્યું કે, "સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યદિહેતવે!" "તપત્રાય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. પછી તેમણે પ્રેમાનંદ મહારાજ પાસે તેમના જીવનમાં શબ્દો અને કાર્યો વચ્ચે એકતા લાવવા માટે આશીર્વાદ માંગ્યા.
પ્રેમાનંદ મહારાજ કેમ હસવા લાગ્યા?
સૌથી રમુજી ક્ષણ ત્યારે આવી જ્યારે રાજપાલ યાદવે કહ્યું કે, "તમે એક પાગલ ગેરસમજ ધારી લીધી છે કે દ્વાપર યુગ થયો, કૃષ્ણજી અસ્તિત્વમાં હતા, દરેક ગોપાલ હતા, અને મને લાગે છે કે હું મનસુખ હતો. આ સાંભળીને પ્રેમાનંદ મહારાજ અને ત્યાં હાજર બધા લોકો હસી પડ્યા.
રાજપાલે શું કહ્યું?
રાજપાલનો મતલબ હતો કે જો દ્વાપર યુગ ખરેખર તેમના પહેલા બન્યો હોત, જો કૃષ્ણની લીલા ખરેખર તે સ્વરૂપમાં બની હોત, તો તે મનસુખ હોત. મનસુખ કોઈ ધાર્મિક પાત્ર નથી. અહીં, મનસુખનો અર્થ એ છે કે નિર્દોષ, ખુશ-ભાગ્યશાળી, ભોળો ગોપાલ જે કૃષ્ણ સાથે રમ્યો હોત, હસ્યો હોત અને મજાક કરી હોત.
