Rajpal Yadav: રાજપાલ યાદવ સજા ભોગવી લેશે પછી શું થશે ? જાણો કેવી રીતે વસુલ કરાશે કરજની રકમ ?

Rajpal Yadav Case: બોલીવુડ કલાકાર રાજપાલ યાદવ હાલ ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. ચેક બાઉન્સ કેસમાં તેમને જેલની સજા થઈ છે અને હાલ તે તિહાડ જેલમાં છે. રાજપાલ યાદવની ઘટના પછી ચેક બાઉન્સ સંબંધિત નિયમો અને કાયદાની ચર્ચા પણ થઈ રહી છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ રાજપાલ યાદવ ચેકના ચક્રવ્યુહમાં કેવી રીતે ફસાયા અને હવે તેમની સાથે શું થશે ?
Rajpal Yadav Case: બોલીવુડના જાણીતા કોમેડિયન રાજપાલ યાદવને ચેક બાઉન્સ કેસમાં સજા મળી છે અને તેમની હાલત દયનીય થઈ ગઈ છે. જો કે રાજપાલ યાદવની સ્થિતિને જોતા સોનૂ સુદ સહિતના અન્ય લોકો તેમની મદદ માટે આગળ આવી રહ્યા છે. રાજપાલ યાદવ વિરુદ્ધ આ મામલો ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યો હતો. જેના માટે તેમને તાજેતરમાં સજા ફટકારવામાં આવી અને પછી જ્યારે રાજપાલ યાદવે તિહાડ જેલમાં આત્મસમર્પણ કર્યું ત્યારે ચોંકાવનારી હકિકતો સામે આવી.
આ ફિલ્મના કારણે રાજપાલ યાદવ ફસાયો કરજના ચક્રવ્યુહમાં
કરજનું ચક્રવ્યુહ એવું હોય છે જેમાં વ્યક્તિ એકવાર ફસાઈ જાય તો બહાર આવવું મુશ્કેલ હોય છે. આ ચક્રવ્યુહમાં જ રાજપાલ યાદવ ફસાયા અને હવે તેઓ જેલમાં છે. આ મામલો શરુ થયો હતો વર્ષ 2010 થી. તે સમયે રાજપાલ યાદવે અતા પતા લાપતા નામની ફિલ્મ બનાવી હતી જેના માટે તેણે દિલ્હીના મુરલી પ્રોજેક્ટ્સ પાસેથી 5 કરોડ લીધા હતા. ફિલ્મ નવેમ્બર 2012 રિલીઝ કરવામાં આવી. ફિલ્મ તમારે જોવી હોય તો યુટ્યુબ પર જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મનું બજેટ 5 કરોડનું હતું પરંતુ તેની સામે વર્લ્ડવાઈડ કલેકશન માત્ર 38 લાખનું થયું. આ ફિલ્મ ડુબી અને સાથે રાજપાલ યાદવ પણ કરજમાં ડુબી ગયા. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ સાબિત થઈ. ત્યારબાદ તેમણે ફિલ્મ માટે લીધેલા 5 કરોડના બદલે જે ચેક આપ્યા હતા તે બાઉન્સ થયા અને તેમની મુસબિતની શરુઆત થઈ. 5 કરોડની મૂળ રકમ અને વ્યાજ સાથે મળી હવે 9 કરોડથી વધુની રકમ થઈ ચુકી છે.
6 મહિનાની જેલની સજા પછી શું ?
રાજપાલ યાદવ તેના જીવનના સૌથી ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. એક સમયે કરોડોની કમાણી કરતો એક્ટર આજે કરોડોના કરજના કારણે જેલમાં છે. રાજપાલ યાદવ વિરુદ્ધ મુરલી પ્રોજેક્ટ્સે કેસ કર્યો ત્યારે મામલો નીચલી કોર્ટમાં હતો જેમાં રાજપાલ યાદવને સૌથી પહેલીવાર 6 મહિનાની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આ મામલો દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો. દિલ્હી હાઈકોર્ટે પણ રાજપાલ યાદવને કરજ ચુકવવા માટે વારંવાર સમય આપ્યો પરંતુ તે કરડ ચુકવી શક્યા નહીં. રાજપાલ યાદવને કોર્ટે પૈસા ચુકવવા માટે સમય તો આપી રહી હતી પરંતુ કરજની રકમ વધી ચુકી હતી અને તેની પાસે કરવા માટે કામ ન હતું જેના કારણે તેમને અંતે જેલની સજા માટે સરેન્ડર કરવું પડ્યું
સજા ભોગવ્યા બાદ પૈસા ચુકવવા પડે કે નહીં ?
ચેક બાઉન્સના કેસમાં એક્ટર રાજપાલ યાદવ સજા ભોગવવા તૈયાર થયા કારણ કે તેમની પાસે પૈસા જ નથી કે તે ચુકવી શકે. આ ઘટનાને લઈને કેટલાક લોકોના મનમાં એવો પ્રશ્ન પણ થાય કે આવા કેસમાં સજા ભોગવી લેવામાં આવે તો કરજ માફ થઈ જાય ? એટલે કે જેલની સજા અને કરજની ચુકવણી એકબીજાના વિકલ્પ હોય છે ? તો તમને જણાવી દઈએ કે ના એવું નથી હોતું. નિયમ અનુસાર જેલની સજા ભોગવ્યા પછી પણ કરજ તો ચુકવવું જ પડે છે. જેમકે રાજપાલ યાદવના કેસમાં કોર્ટની સ્પષ્ટતા છે કે તેમને જેલની સજા કોર્ટના આદેશોનું પાલન ન કરવા બદલ કરવામાં આવી છે. તેથી તેઓ જેલની સજા ભોગવી લેશે તો પણ ભવિષ્યમાં તેમની કમાણીથી કે સંપત્તિથી કરજની રકમ વસુલી શકાશે. એટલે કે જેલની સજા ભોગવ્યા પછી પણ પૈસા તો આપવા જ પડશે. તેના માટે તેને સમય મળી શકે છે પરંતુ જો સજા ભોગવ્યા પછી પણ વ્યક્તિ પૈસા પરત ન કરે તો તેની સંપત્તિ સીઝ કરી કરજ આપનારની રકમ ચુકવવામાં આવે છે.
રાજપાલ યાદવ વિરુદ્ધ જ્યારે છેલ્લો ચુકાદો આવ્યો ત્યારે કોર્ટે તેમને સરેન્ડર કરવા માટે 2 દિવસનો સમય આપ્યો હતો. તેની સામે રાજપાલ યાદવે સરેન્ડરની મર્યાદા વધારવા માટે અરજી કરી હતી પરંતુ કોર્ટે તેની અરજી ફગાવી દીધી હતી. રાજપાલ યાદવની હાલ જે સ્થિતિ છે તેને જોતા બોલીવુડ એક્ટર સોનુ સૂદ તેની મદદ માટે આગળ આવ્યો છે. સાથે જ તેણે અન્ય પ્રોડ્યુસર્સ, ડાયરેક્ટર્સ અને કો સ્ટાર્સને પણ મદદ માટે અપીલ કરી છે.
