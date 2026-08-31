/Sunita Ahuja: ફેમેલી ફોટોમાંથી ગોવિંદા ગાયબ, કૃષ્ણા અભિષેક અને આરતીએ સુનીતા આહુજા સાથે ઉજવી રક્ષાબંધન

Sunita Ahuja: બોલીવુડ અભિનેતા ગોવિંદા અને સુનિતા આહુજા વચ્ચે ચાલી રહેલા મતભેદની ચર્ચાઓ ધીરે ધીરે ઓછી થઈ રહી હતી. ત્યાં જ ફરી એક વખત ગોવિંદા પરિવાર સાથે ન હોવાનું સામે આવ્યું છે. તાજેતરમાં જ આહુજા પરિવારમાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરવામાં આવી. સુનીતા આહુજાના ઘરે કૃષ્ણા અભિષેક અને આરતી સિંહ પણ જોવા મળ્યા. આ તહેવાર પર પરિવારના બધા જ લોકો સાથે હતા ફક્ત એક ગોવિંદાની ગેરહાજરી હતી. આવું અમે નથી કહી રહ્યા ટીના આહુજાઈએ instagram પર શેર કરેલી તસવીરો કહી રહી છે.
સુનિતા આહુજા એ બાળકો સાથે રક્ષાબંધનનું સેલિબ્રેશન ધામધૂમથી કર્યું. આરતી સિંહ અને ટીના આહુજાએ હર્ષવર્ધન અને કૃષ્ણ અભિષેકને રાખડીઓ બાંધી. તેમની તસવીરો અને વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવ્યા હતા. ટીના આહુજા એ આ તસ્વીરો અને વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા હતા. રક્ષાબંધનની ઉજવણીમાં પરિવારના બધા જ લોકો સાથે હતા બસ ગોવિંદાની હાજરી ઘરમાં ન હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર આ તસવીરો શેર થઈ ત્યારથી એક જ વાતની ચર્ચા છે કે તસવીરોમાં કૃષ્ણા અભિષેક જેની સાથે સુનિતા આહુજાને વર્ષો સુધી ઝઘડો ચાલ્યો હતો તે પણ તહેવાર સમયે પરિવાર સાથે છે. પરંતુ ગોવિંદા પરિવાર સાથે જોવા ન મળ્યો. મહત્વપૂર્ણ છે કે સુનિતા આહુજાએ થોડા દિવસ પહેલા ગોવિંદાને લઈને સાર્વજનિક રીતે નિવેદન આપ્યું હતું કે ગોવિંદાનું તેની કો સ્ટાર સાથે અફેર ચાલે છે. આ મામલે જ્યારે વિવાદ વધ્યો તો ગોવિંદાએ લીગલ એક્શનની ધમકી પણ આપી અને તેણે પણ વિડીયો શેર કર્યો અને કહ્યું કે સુનીતા આહુજા તેની લિમિટમાં રહે. ગોવિંદા અને સુનિતા આહુજા એકબીજા સાથે વાત ન કરતા હોય તેમ મીડિયાના માધ્યમથી પોતાના નિવેદનો આપતા હતા. હવે ટીના આહુજાએ શેર કરેલી તસવીરો પછી ફરી એક વખત ચર્ચાઓ જાગી છે કે પરિવારમાં હજુ પણ બધું બરાબર નથી થયું..
સુનીતા આહુજા થોડા દિવસો પહેલા જ યશવર્ધન સાથે ફેમિલી કોર્ટમાં જોવા મળી હતી. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર સુનિતા આહુજા એ 2024 માં ડિવોર્સ માટે અરજી કરી હતી. ત્યારબાદ ગોવિંદાના મેનેજર એ પુષ્ટિ કરી કે સુનીતા આહુજા એ તેની ડિવોર્સની અરજી પાછી લઈ લીધી છે. ગોવિંદાએ સુનિતા આહુજાએ લગાવેલા આરોપ ફગાવી દીધા અને સુનીતાને પોતાના અંગત જીવનની વાતો સાર્વજનિક રીતે ન કરવાની સલાહ પણ આપી છે.
બીજી તરફ કૃષ્ણા અભિષેક, આરતી સિંહ અને કાશ્મીરા શાહે ગોવિંદા અને સુનિતા આહુજાના મામલે કોઈ પણ પ્રકારની ટિપ્પણી કરવાનું ટાળ્યું હતું. જ્યારે તેમને સુનિતા આહુજા કે ગોવિંદા વિશે પ્રશ્ન કરવામાં આવે છે તો તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનું ટાડે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)