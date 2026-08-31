Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Sunita Ahuja: ફેમેલી ફોટોમાંથી ગોવિંદા ગાયબ, કૃષ્ણા અભિષેક અને આરતીએ સુનીતા આહુજા સાથે ઉજવી રક્ષાબંધન

Sunita Ahuja: ફેમેલી ફોટોમાંથી ગોવિંદા ગાયબ, કૃષ્ણા અભિષેક અને આરતીએ સુનીતા આહુજા સાથે ઉજવી રક્ષાબંધન

Sunita Ahuja: રક્ષાબંધનની ઉજવણી સુનીતા આહુજાના ઘરે ધામધૂમથી કરવામાં આવી. રક્ષાબંધન પર ક્રિષ્ના અભિષેક અને આરતી સિંહ પણ યશવર્ધન અને ટીના સાથે જોવા મળ્યા. પણ આ ફેમેલી રીયૂનિયનમાં ગોવિંદાની ગેરહાજરી જોવા મળી હતી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 31, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:59 PM IST
Sunita Ahuja: ફેમેલી ફોટોમાંથી ગોવિંદા ગાયબ, કૃષ્ણા અભિષેક અને આરતીએ સુનીતા આહુજા સાથે ઉજવી રક્ષાબંધન
Image Credit: Instagram

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
1 સપ્ટેમ્બરથી બદલાશે આ 5 મોટા નિયમો! LPG, FD, ATF અને ATM ચાર્જિસ પર પડશે સીધી અસર
2
3
4
5