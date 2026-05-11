/Video Viral: રકુલ પ્રીતે ગુજરાતના ગીરમાં જંગલ સફારીના નિયમો તોડ્યા ? અધિકારીઓએ જણાવ્યું કારણ, જાણો

Rakul Preet Broke Rule: રકુલ પ્રીતિનો આ વાયરલ વીડિયો ગુજરાતના ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનનો છે, જ્યાં તે જોવા મળી રહી છે. રકુલનો આ વીડિયો વાયરલ થતાં જ નેટીઝન્સ તેને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે, વન્યજીવન સંરક્ષણ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ તેની ટીકા કરી રહ્યા છે.
Rakul Preet Broke Rule: બોલિવૂડ અભિનેત્રી રકુલ પ્રીત સિંહ હાલમાં તેની આગામી ફિલ્મ "પતિ પત્ની ઔર વો 2" માટે સમાચારમાં છે. અભિનેત્રી તેની ફિલ્મના પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત છે. ચાહકો આ ફિલ્મની રિલીઝની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન, રકુલ પ્રીતિ હવે તેના એક વીડિયોને કારણે વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ છે.
રકુલનો આ વાયરલ વીડિયો ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનનો છે, જ્યાં તે પોતાની કારમાંથી ઉતરીને જંગલમાં ફરતી જોવા મળી રહી છે. હવે નેટીઝન્સ તેને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે, વન્યજીવન સંરક્ષણ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા અને સેલિબ્રિટીઝ (સેલિબ્રિટી વિશેષાધિકારો)ને આપવામાં આવતા વિશેષાધિકારો માટે તેની ટીકા કરી રહ્યા છે. ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના અધિકારીઓએ હવે આ બાબતે સ્પષ્ટતા જાહેર કરી છે.
વન અધિકારીઓએ આ વિવાદનો જવાબ આપ્યો
રકુલ પ્રીતનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા પછી, ઘણા લોકોએ ધ્યાન દોર્યું કે સામાન્ય રીતે પ્રવાસીઓને સંરક્ષિત વન્યજીવન વિસ્તારોમાં સફારી વાહનોમાંથી બહાર નીકળવાની મનાઈ છે. ઓનલાઈન ટ્રોલિંગ બાદ, ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા જાહેર કરીને જણાવ્યું હતું કે વાયરલ દ્રશ્યો પ્રતિબંધિત અભયારણ્ય ઝોનની અંદર શૂટ કરવામાં આવ્યા ન હતા. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ફૂટેજ અભયારણ્યના નિયુક્ત પ્રવેશ બિંદુની બહાર કેદ કરવામાં આવ્યા હતા.
વાયરલ વિડિઓ તે બિંદુની બહાર શૂટ કરવામાં આવ્યો હતો
એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, અમે અમારા સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ દ્વારા આ વિડિઓ અંગે સ્પષ્ટતા પહેલાથી જ જાહેર કરી દીધી છે. અમે સ્પષ્ટતા કરી છે કે વિડિઓ સાસન અભયારણ્યના પ્રવેશ બિંદુની બહાર લેવામાં આવ્યો હતો. દરેક અભયારણ્યમાં સંરક્ષિત વિસ્તારના મુલાકાતીઓ માટે એક નિયુક્ત પ્રવેશ બિંદુ હોય છે. વાયરલ વિડિઓ તે બિંદુની બહાર શૂટ કરવામાં આવ્યો હતો. તેથી, અમે સ્પષ્ટતા કરીએ છીએ કે આ ઘટના પ્રતિબંધિત ક્ષેત્રની અંદર બની નથી.
રકુલને અભયારણ્યમાં પ્રવેશતા પહેલા તબીબી સમસ્યા હતી
અધિકારીઓએ વધુમાં સમજાવ્યું કે મુલાકાતીઓ અભયારણ્યમાં પ્રવેશ કરતી વખતે કડક પ્રોટોકોલનું પાલન કરવામાં આવે છે, અને સંરક્ષિત વિસ્તારની અંદર સફારી વાહનોમાંથી બહાર નીકળવાની મનાઈ છે. અધિકારીઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે અહેવાલો અનુસાર, રકુલને અભયારણ્યમાં પ્રવેશતા પહેલા તબીબી સમસ્યા હતી, જેના કારણે તેણીને સફારી ચાલુ રાખ્યા વિના પાછા ફરવાની ફરજ પડી હતી.
તેણી અભયારણ્યમાં પ્રવેશી ન હતી
અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નિયમો અનુસાર, અભયારણ્યમાં પ્રવેશ્યા પછી, કોઈને પણ તેમના સફારી વાહનમાંથી બહાર નીકળવાની મંજૂરી નથી. વાયરલ વિડિઓમાં, તેણી પ્રવેશ બિંદુની બહાર જોઈ શકાય છે, ત્યારબાદ તે ત્યાંથી નીકળી ગઈ અને પછી પાછી ફરી.
આ પ્રસારિત થઈ રહેલો વીડિયો અભ્યારણ્ય વિસ્તારમાં પ્રવેશદ્વારની બહારનો છે અને પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાંનો નથી.@nkk_123 @choga_don pic.twitter.com/jTPZDb3Xc9
— DCFSasan-Gir (@dcfsasangir) May 10, 2026
રકુલ પ્રીત સિંહ તેની ટીમ સાથે પૂર્વ-આયોજિત યોજના મુજબ અભયારણ્યની મુલાકાત લેવા આવી હતી, પરંતુ અભયારણ્યમાં પ્રવેશતા પહેલા, તેણીને તબીબી સમસ્યાનો અનુભવ થયો. આ કારણે, તેની ટીમ તેને પાછી લઈ ગઈ, અને તેણી અભયારણ્યમાં પ્રવેશી ન હતી.
અંતમાં આ કહેવામાં આવ્યું હતું
નિવેદનમાં નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવ્યું હતું કે, અમારું પ્રતિબંધિત ક્ષેત્ર અભયારણ્ય પ્રવેશ બિંદુ પછી જ શરૂ થાય છે. કોઈ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું નથી. અમે અમારા સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પર પહેલાથી જ આ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે.
રકુલ પ્રીત સિંહનું કાર્યક્ષેત્ર
કાર્યક્ષેત્રમાં, રકુલ પ્રીત સિંહ તેની ફિલ્મ પતિ, પત્ની ઔર વો 2ની રિલીઝ માટે તૈયારી કરી રહી છે. આ ફિલ્મમાં આયુષ્માન ખુરાના, સારા અલી ખાન અને વામિકા ગબ્બી પણ છે. મુદસ્સર અઝીઝ દ્વારા નિર્દેશિત, આ ફિલ્મ 15 મે, 2026ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. તે 2019ની કાર્તિક આર્યન, ભૂમિ પેડનેકર અને અનન્યા પાંડે અભિનીત ફિલ્મ પતિ, પત્નિ ઔર વોની સિક્વલ છે.