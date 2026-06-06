/Peddi Box Office Collection: રામ ચરણની ફિલ્મ પેદ્દીની કમાણી 2 દિવસમાં 100 કરોડને પાર, પ્રભાસની ફિલ્મનો તોડ્યો રેકોર્ડ

Peddi Box Office Collection: સાઉથ સુપરસ્ટાર રામચરણની ફિલ્મ પેદ્દી ચર્ચાનો વિષય બની. આ ફિલ્મે માત્ર બે દિવસમાં જ 150 કરોડની કમાણી કરી લીધી છે. બોક્સ ઓફિસ પર રામચરણની ફિલ્મ પેદ્દી અન્ય બે ફિલ્મો સાથે રિલીઝ થઈ હતી તેમ છતાં રામચરણ ની ફિલ્મની કમાણી ઝડપથી વધી રહી છે. પેદ્દી ફિલ્મનું બે દિવસનું વર્લ્ડવાઇડ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 150 કરોડથી વધી ચૂક્યું છે.
સાઉથ સુપરસ્ટાર રામચરણની ફિલ્મ પેદ્દીમાં જાનવી કપૂર, બોમન ઈરાની, દીવ્યેદુ શર્મા સહિતના કલાકારો જોવા મળે છે. જેમાં જાનવી કપૂરના રોલનું ટ્રોલિંગ થઈ રહ્યું છે પણ બોમન ઈરાની અને દિવ્યેંદુ શર્માના ખૂબ જ વખાણ થઈ રહ્યા છે. ફિલ્મને લઈને કેટલાક વિવાદો પણ ચાલી રહ્યા છે તેમ છતાં કમાણીની બાબતમાં આ ફિલ્મ અન્ય ફિલ્મોના રેકોર્ડ તોડી રહી છે.
પેદ્દી ફિલ્મનું પણ રિલીઝ પહેલા પેડ પ્રિવ્યુ રાખવામાં આવ્યું હતું.. આ પેડ પ્રિવ્યુમાં પેદ્દી ફિલ્મની કમાણી 18 કરોડ 50 લાખ થઈ હતી. ત્યાર પછી રિલીઝના પહેલા દિવસે આ ફિલ્મને 51 કરોડની કમાણી કરી અને બીજા દિવસે 26 કરોડ 90 લાખની કમાણી કરી છે. જ્યારે આ ફિલ્મની વિદેશની કમાણી 35 કરોડથી વધારેની છે. આ રીતે પેદ્દી ફિલ્મે બે દિવસમાં 150 કરોડથી વધારેની કમાણી કરી લીધી છે.
ફિલ્મની કમાણીમાં ગુરુવારની સરખામણીમાં શુક્રવારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. એક્સપર્ટ અનુસાર આ ઘટાડાનું કારણ ફિલ્મને મળેલા નેગેટિવ રિવ્યુ અને નેગેટિવ રિએક્શન હોઈ શકે છે. બોક્સ ઓફિસ ગ્રાફમાં ઘટાડો થવા છતાં પણ ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર બે દિવસમાં પેદ્દી ફિલ્મે 114 કરોડથી વધારેની કમાણી કરી લીધી છે.
પેદ્દી ફિલ્મ વર્લ્ડવાઈડ કલેક્શન
દુનિયાભરમાં આ ફિલ્મની કમાણીની વાત કરીએ તો બીજા દિવસે રામચરણની ફિલ્મ પેદ્દીનું ઓવરસીઝ કલેક્શન 8 કરોડ રૂપિયા હતું. ફિલ્મ રિલીઝ થાય ત્યારથી બે દિવસમાં વિદેશોમાં આ ફિલ્મે 36 કરોડ ની કમાણી કરી છે. ભારતીય બોક્સ ઓફિસ અને વર્લ્ડ વાઈડ કલેક્શનની કુલ ગણતરીમાં પેદ્દી ફિલ્મને 150 કરોડથી વધુની કમાણી કરી લીધી છે.
350 કરોડનું ફિલ્મનું બજેટ
બે દિવસમાં 150 કરોડની કમાણી કરી લીધી છે પરંતુ આ ફિલ્મને લઈને જે રીતે નેગેટિવ રિવ્યુ સામે આવી રહ્યા છે તેને જોતાં આગામી દિવસોમાં ફિલ્મની કમાણી કેવી રહેશે તે જોવાનું રહ્યું. રામચરણની પેદ્દી ફિલ્મ 350 કરોડના ખર્ચે બની છે. આ ફિલ્મ તેના બજેટ જેટલી કમાણી આગામી કેટલા દિવસોમાં પૂરી કરશે તે જોવાનું છે. જોકે બે દિવસની કમાણીમાં પ્રભાસની ફિલ્મ પેદ્દી એ કાર્તિક આર્યનની ફિલ્મ ચંદુ ચેમ્પિયન અને પ્રભાસની ફિલ્મ આદિપુરુષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)