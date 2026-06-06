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Peddi Box Office Collection: રામ ચરણની ફિલ્મ પેદ્દીની કમાણી 2 દિવસમાં 100 કરોડને પાર, પ્રભાસની ફિલ્મનો તોડ્યો રેકોર્ડ

Peddi Box Office Collection: બોક્સ ઓફિસ પર અલગ અલગ જોનરની 3 ફિલ્મો એક સાથે રિલીઝ થઈ છે. જેમાં રામ ચરણની પેન ઈંડિયા ફિલ્મ પેદ્દી કોહરામ મચાવી રહી છે. પેદ્દી ફિલ્મ સાથે વરુણ ધવનની ફિલ્મ હૈ જવાની તો ઈશ્ક હોના હૈ અને બોબી દેઓલની બંદર ફિલ્મ પણ રિલીઝ થઈ છે. આ બંને ફિલ્મો પર પેદ્દી ફિલ્મ ભારે પડી રહી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 06, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:10 AM IST
Peddi Box Office Collection: રામ ચરણની ફિલ્મ પેદ્દીની કમાણી 2 દિવસમાં 100 કરોડને પાર, પ્રભાસની ફિલ્મનો તોડ્યો રેકોર્ડ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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