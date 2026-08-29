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હું તો જેવો છું એવો જ રહીશ, શ્રેયા કાલરાએ મેચ્યોર થવાની જરૂર છે, લોકઅપ શોમાં Kiss કરવા મુદ્દે રામ કપૂરનો જવાબ

Ram Kapoor: ટીવી એક્ટર રામ કપૂરે શ્રેયા કાલરાને લોક અપ 2 દરમિયાન કરેલી કિસનો મુદ્દો ફરી એકવાર સળગ્યો છે. આ વખતે રામ કપૂરે પહેલીવાર પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો છે. રામ કપૂરે કહ્યું છે કે શ્રેયા કાલરા મેચ્યોર નથી બાકી તે તો વર્ષોથી આવો જ છે અને આવો જ રહેશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 29, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:58 PM IST
હું તો જેવો છું એવો જ રહીશ, શ્રેયા કાલરાએ મેચ્યોર થવાની જરૂર છે, લોકઅપ શોમાં Kiss કરવા મુદ્દે રામ કપૂરનો જવાબ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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