/હું તો જેવો છું એવો જ રહીશ, શ્રેયા કાલરાએ મેચ્યોર થવાની જરૂર છે, લોકઅપ શોમાં Kiss કરવા મુદ્દે રામ કપૂરનો જવાબ

Ram Kapoor: થોડા સમય પહેલા જ નેટફ્લિક્સ પર લોકઅપ સીઝન 2 શો આવ્યો હતો. આ વખતના શોમાં દર્શકોને ભરપુર મનોરંજન મળ્યું અને સાથે જ નવા નવા વિવાદો પણ સામે આવ્યા. કેટલાક વિવાદો તો શો પુરો થયા પછી પણ ચાલી રહ્યા છે. જેમકે રામ કપૂરે શ્રેયા કાલરાને કરેલી કિસનો મુદ્દો. કિસનો વિવાદ શો સમયે એટલો ચાલ્યો હતો કે ગૌતમી કપૂરે શોમાં શ્રેયા કાલરાની માફી માંગી હતી. હવે આ મુદ્દે રામ કપૂરે પોતાની સાઈડની સ્ટોરી રજૂ કરી છે.
શ્રેયા કાલરાને કિસ કરવા મુદ્દે રામ કપૂરનું રિએકશન
નયનદીપ રક્ષિત સાથે વાતચીત દરમિયાન રામ કપૂરને જ્યારે શ્રેયા કાલરાને કિસ કરવાના વિવાદ વિશે પુછવામાં આવ્યું તો રામ કપૂરે જવાબ આપ્યો કે છેલ્લા 27 વર્ષથી તે ઈંડસ્ટ્રીમાં છે. અત્યાર સુધીમાં તેણે જેટલી પણ ફીમેલ કો સ્ટાર સાથે કામ કર્યું છે તેમાંથી એક પણ મહિલાને તેનું વર્તન ખરાબ નથી લાગ્યું. એટલે તેને પડી નથી કે લોકો તેના માટે શું વિચારે છે. રામ કપૂર જેવો છે તેવો જ રહેશે. આવી નાની નાની વાતોના વિવાદ તો થતા રહે. રામ કપૂરે આગળ કહ્યું કે તે ફક્ત સારી વાતો પર ફોકસ કરે છે. બેકાર અને બકવાસ વાતો તેના માટે સમયની બરબાદી છે અને તેના પર તે ધ્યાન આપતો નથી.
શ્રેયા કાલરા વિશે શું કહ્યું રામ કપૂરે ?
રામ કપૂરે શો દરમિયાન શ્રેયા કાલરા સાથેના તેના સંબંધો પર ખુલાસો કરતાં કહ્યું કે શ્રેયાથી તેને કોઈ જ તકલીફ નથી. તે સારા ઘરની છોકરી છે. પણ તે મેચ્યોર નથી તેને મેચ્યોર થવાની જરૂર છે. રામ કપૂરે એવું પણ કહ્યું કે શ્રેયાએ તેના ગુસ્સા પર કાબુ રાખી શાંત રહેવાનું શીખવાની જરૂર છે.
રામ કપૂરે ઈંટરવ્યુમાં એવું પણ કહ્યું કે કિસ વાળી વાતમાં શો દરમિયાન જ તેણે શ્રેયા સાથે વાત કરી લીધી હતી. શ્રેયા કાલરાએ પણ રામ કપૂરને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે પર્સનલ બાઉન્ડ્રીવાળી વાતને ખોટા સંદર્ભમાં લેવામાં આવી. તેણે જે વાત કરી તેમાં તેનો ઈરાદો ખોટો કે ખરાબ ન હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે લોકઅપ શોના ટાસ્ક પછી રામ કપૂરે શ્રેયા કાલરાને કિસ કરી હતી. ત્યારબાદ શ્રેયા કાલરાએ રામ કપૂરના વર્તનમાં વાત કરી હતી. આ ક્લીપ વાયરલ થયા પછી સોશિયલ મીડિયા પર ભારે હોબાળો મચ્યો હતો. તે સમયે ગૌતમી કપૂરે પણ ઈંસ્ટાગ્રામ પર વીડિયો શેર કરી સ્પષ્ટતા કરી હતી. જ્યારે ફેમેલી વીકમાં ગૌતમી કપૂર રામ કપૂરને મળવા પહોંચી ત્યારે પણ તેણે શ્રેયા કાલરાને કહ્યું હતું કે રામના ઈરાદા ખરાબ નથી હોતા. તે આવો જ છે. તેમ છતા ગૌતમી કપૂરે શ્રેયા કાલરાની માફી માંગી હતી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)