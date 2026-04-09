ગુજરાતી અભિનેત્રીનું 4000 કરોડના ખર્ચે બનેલી ‘રામાયણ’ પર મોટું નિવેદન
Gujarati Actress Deepika Chikhalia On Ramayan Remake : ગુજરાતી અભિનેત્રી દીપિકા ચીખલિયાએ હાલમાં આવેલી ‘રામાયણ’ ફિલ્મની ટીઝરના વખાણ કર્યા હતા, પરંતું તેઓએ બાદમાં તેને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કર્યું. રણબીર કપૂરની રામાયણ ફિલ્મ પર નિવેદન આપતા કહ્યું કે, રામાયણ એવી બનાવો કે, 4000 કરોડ લગાવીને પણ કોઈ ન બનાવી શકે.
- રામાનંદ સાગરની રામાયણમાં સીતાનું પાત્ર ભજવનાર દીપિકા ચીખલિયાને ન ગમી રામાયણની રિમેક?
- પહેલી રામાયણના ટીઝરના વખાણ કર્યા, અને હવે તેના વિરોધમાં નિવેદન આપ્યું
Trending Photos
Entertainment News : રામાનંદ સાગરની ‘રામાયણ’માં સીતાનું પાત્ર ભજવીને ગુજરાતી અભિનેત્રી દીપિકા ચીખલિયા ઘર-ઘરમાં ફેમસ થઈ ગયા હતા. આજે પણ લોકો સીતા તરીકે તેમના પાત્રને વધુ પસંદ કરે છે. ત્યારે હાલમાં જ 4000 કરોડમાં બનેલી રામાયણ ફિલ્મ વધુ ચર્ચામાં છે. ત્યારે જૂની રામાયણ સીરિયલના સીતા અને ગુજરાતી અભિનેત્રી નવી રામાયણ ફિલ્મના વખાણ કર્યા. પરંતુ ફિલ્મને લઈને તેમના વિચાર પણ બદલાયેલા જોવા મળ્યાં.
દીપિકા ચીખલિયાએ ફિલ્મનું ટીઝર જોઈને કહ્યું હતું કે, તે ભવ્ય અને અદભૂત લાગી રહ્યું છે. તેને સારી રીતે બનાવાયું છે. તેઓ આ ફિલ્મની રાહ જોઈ રહી છે. આ રામાયણ સુંદર લાગે છે.
આટલા ખર્ચ બાદ પણ ‘રામાયણ’ રિક્રિએટ ન થઈ
પરંતું આ નિવેદનના એક સપ્તાહ બાદ જ તેઓએ પોતાનું નિવેદન ફેરવી તોળ્યું હતું. તેમના વિચારો બદલાયેલા જોવા મળ્યાં. દીપિકા ચીખલિયાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર રણબીરની રામાયણને ટ્રોલ કરતી પોસ્ટ શેર કરી. વીડિયોમાં રામાનંદ સાગરની રામાયણના સીન બતાવીને તેઓએ કહ્યું કે, શું 4000 કરોડના ખર્ચ બાદ પણ એ રામાયણને રિક્રિએટ કરી શકાતું નથી.
તેઓ રામાયણ પર બનેલા પ્રોજેક્ટમાં કોઈ પણ બીજો રોલ નહિ કરે
વીડિયોમાં મેસેજ આપતા તેઓેએ કહ્યુ કે, રામાયણ એવી બનાવો કે 4000 કરોડ લગાવીને પણ એવી રામાયણ ન બનાવી શકો. વીડિયોમાં અરુણ ગોવિલ અને દીપિકાના સીન બતાવાયા છે. તેમનું કહેવું છે કે, તેઓ રામાયણ પર બનેલા પ્રોજેક્ટમાં કોઈ પણ બીજો રોલ નહિ કરે. જ્યારે નમિત મલ્હોત્રાની 4000 કરોડમાં બનેલી રામાયણમાં અરુણ ગોવિલના રાજા દશરથ બનવાના ન્યૂઝ આવ્યા હતા. ત્યારે દીપિકાએ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું હતું. હાલમાંજ આવેલી રામાયણના તેઓએ વખાણ પણ કર્યા હતા.
દીપિકાએ રણબીરની ફિલ્મ પર ઉઠાવ્યા હતા સવાલ
જુન 2024 માં એક ઈન્ટરવ્યૂમાં તેઓએ બીજી રામાયણ બનવા પર નાખુશી વ્યક્ત કરી હતી. તેમનું કહેવું હતું કે, બીજી રામાયણ ન બનવી જોઈએ. લોકો કન્ટેન્ટ સાથે ગરબડી કરે છે. ગુજરાતી અભિનેત્રીએ આ પહેલા આદિપુરુષ ફિલ્મની પણ આલોચના કરી હતી. તો તેઓએ અરુણ ગોવિલના દશરથના રોલ પર પણ શંકા વ્યક્ત કરી હતી. તો રામાયણ શોમાં લક્ષ્મણ બનેલા સુનીલ લહેરીએ રાણબીરના રામ અવતારમાં માસુમિયમ ઓછી હોવાની વાત કહી હતી.
કેવું હતું રામાયણનું ટીઝર
રામાયણના ટીઝરને હનુમાન જયંતીના પ્રસંગે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, તેને મિકસ્ડ રિસ્પોન્સ મળ્યો હતો. લોકોએ તેને એઆઈ રામાયણ કહીને ટ્રોલ કરી હતી. યુઝર્સનું કહેવું છે કે, મેકર્સ 4000 રૂપિયા માત્ર વીએફએક્સ પર ખર્ચ કર્યા છે. તેમાં ઈમોશનને કોઈ સ્થાન નથી મળ્યું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે