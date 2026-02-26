રામાયણની સીતા બની સાસુ : દીકરી જુહીના લગ્નની તસવીરો જાહેર કરી
Ramayan Seeta Dipika Chikhlia Daughter Ties Knot : રામાયણ સીરિયલથી દેશના દરેક ઘરમાં ફેમસ થયેલા દીપિકા ચીખલિયાના દીકરીની લગ્નની તસવીરો સામે આવી છે. એક નાનકડા ફંક્શનમાં તેઓએ દીકરીના લગ્ન કર્યા
Dipika Chikhlia Daughter Wedding : રામાયણની સીતા દીપિકા ચીખલિયાને કોણ નથી જાણતું. ભારતમાં ઘર ઘરમાં લોકો તેમને જાણે છે. ત્યારે રામાયણની સીતા હવે સાસુ બની ગયા છે. તેમની દીકરી જુહીના લગ્નની તસવીરો સામે આવી છે. હાલ આ લગ્નની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે.
ટીવીની સીતા એટલે દીપિકા ચીખલિયા હવે સાસુ બની ગયા છે. તેમની દીકીર જુહીના લગ્ન થઈ ગયા છે. દીપિકા ચીખલિયાએ દીકરીના લગ્નની તસવીરોના કલેક્શનનો વીડિયો શેર કર્યો છે. હાલ આ લગ્ન ચર્ચામાં રહ્યાં છે. વીડિયો શેર કરીને તેઓએ દીકરી અને જમાઈને નવી સફર માટે અભિનંદન આપ્યા છે. દીપિકાની દીકરીના લગ્ન પર ભાવુક થઈ ગઈ હતી. દીકરી જુહીની વિદાય સમયે તે બહુ જ ઈમોશનલ થઈ ગઈ હતી.
દીપિકા ચીખલિયાએ દીકરીના લગ્ન ખાનગી રીતે કર્યા હતા, ગણતરીના સંબંધીઓ આ લગ્નમાં હાજર રહ્યા હતા. હવે લગ્નની તસવીરો સામે આવી છે. આ તસવીરો પર ફેન્સ પ્રેમ વરસાવી રહ્યાં છે. જુહીએ થોડા દિવસ પહેલા જ પોતાના લગ્નની એક વિધીની તસવીરો પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર શેર કરી હતી. તે વિધિ દરમિયાન દીપિકા ચીખલિયા અને પિતા હેમંત ટોપીવાલા સાથે નજર આવી હતી.
કોણ છે દીપિકા ચીખલિયાના જમાઈ
દીપિકા ચીખલિયાના જમાઈનું નામ દિવિજ અગ્રવાલ છે. તેમની વધુ માહિતી મળી નથી. પરંતું તેઓ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક્ટિવ રહે છે. તેમનું એકાઉન્ટ પ્રાઈવેટ છે. દીપિકા ચીખલિયા, રામાનંદ સાગરના ટીવી સીરિયલ રામાયણમાં દેવી સીતાના પાત્રમાં નજર આવી હતી. તેઓ દેવી સીતાનો રોલ કરીને ઘર ઘરમાં ફેમસ થયા હતા. લોકો દેવી સીતા તરીકે તેમને માનીને પૂજવા લાગ્યા હતા અને ચરણ સ્પર્શ કરીને આર્શીવાદ લેતા હતા. દીપિકા ચીખલિયાએ ગ્લેમરની દુનિયામાં કરિયર બનાવ્યું, તો દીકરી જુહીએ બીજું ફિલ્ડ પસંદ કર્યું. તે પિતા હેમંત ટોપીવાલાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી છે.
દીપિકા ચીખલિયા હવે શું કરે છે
દીપિકાએ વર્ષ 1991 માં શ્રૃંગાર બિંદી અને કોસ્મેટિકના માલિક હેમંત ટોપીવાલા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેમને સંતાનમાં બે દીકરી છે, જૂહી અને નિધિ. જુહી પહેલાથી જ બિઝનેસ વર્લ્ડમાં જવા માંગતી હતી. તેથી તે પિતાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી છે. તો નાની દીકીર નિધિ મેકઅપ આર્ટિસ્ટ છે.
દીપિકા ચીખલિયાની વાત કરીએ, તો તે હવે એક્ટિંગમાં સક્રિય છે. કેટલાક ઓટીટીના વર્ટિકલ શોમાં નજર આવે છે. તો હાલ તે ‘આન્ટી પ્લીઝ સ્પીક ઈંગ્લિશ’ અને ‘ડેન્જરસ કમબેક’માં નજર આવી હતી. ‘ડેન્જરસ કમબેક’ કુકુ ટીવી પર આવે છે, તો ‘આન્ટી પ્લીઝ પ્લીન ઈન ઈગ્લિંશ’ viralotv પર આવે છે.
