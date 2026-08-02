/Ramayana Cast Fees: ફિલ્મ રામાયણ માટે રણબીર કપૂર અને સાંઈ પલ્લવીની ફીમાં જમીન આસમાનનું અંતર, જાણો કોને કેટલી ફી મળી

Ramayana Cast Fees: બોલીવુડમાં મેલ એક્ટર્સની ફી અને ફીમેલ એક્ટર્સની ફી વચ્ચે તફાવત હોય છે તે વાત તો જગજાહેર છે. જેની સાબિતી 4000 કરોડના ખર્ચે બનેલી રામાયણ ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટની ફી પરથી પણ મળી છે. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય મેલ એક્ટર્સની ફી અને સાંઈ પલ્લવીની ફી વચ્ચે જમીન આસમાનનું અંતર છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ રામાયણ ફિલ્મના 2 પાર્ટ માટે કયા કલાકારને કેટલી ફી મળી.
રામાનંદ સાગરની ટીવી સીરીયલ રામાયણ પછી હવે લોકો નિતેશ તિવારીની રામાયણ ફિલ્મ જોવા આતુર થયા છે. તાજેતરમાં જ રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થયું છે. આ ફિલ્મનું ટ્રેલર ધમાકેદાર છે અને લોકો ટ્રેલરના વખાણ પણ કરી રહ્યા છે. રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલર સાથે સ્ટાર કાસ્ટની ફીની ચર્ચા પણ થવા લાગી છે. આ ફિલ્મમાં પણ મેલ એક્ટર્સની ફી અને ફીમેલ એક્ટર્સની ફી વચ્ચે મોટું અંતર જોવા મળ્યું છે. જેમાં સૌથી વધુ આશ્ચર્ય તો એ વાતનું છે કે ફિલ્મ રામાયણમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ સીતા માતાનું પાત્ર ભજવનાર સાંઈ પલ્લ્વની ફી રામનું પાત્ર ભજવનાર રણબીર કપૂર કરતાં ખૂબ જ ઓછી છે.
રામાયણ ફિલ્મના 2 પાર્ટ માટે સ્ટાર કાસ્ટની ફી
રણબીર કપૂર - 150 કરોડ
યશ - 100 કરોડ
સની દેઓલ - 40 કરોડ
સાંઈ પલ્લવી - 12 કરોડ
રવિ દુબે - 2 થી 4 કરોડ
અરુણ ગોવિલ - 2 કરોડ
રામાયણ ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટની આ ફીની પુષ્ટી કલાકારો તરફથી કે ફિલ્મ મેકર્સ તરફથી નથી કરવામાં આવી. જો કે રામાયણ ફિલ્મની ફીને લઈને એક્ટર વિવેક ઓબેરોયના વખાણ પણ થઈ રહ્યા છે. વાત એવી સામે આવી છે કે વિવેક ઓબેરોય રામાયણ ફિલ્મને ફી ડોનેડ કરવાનો છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)