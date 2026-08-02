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Ramayana Cast Fees: ફિલ્મ રામાયણ માટે રણબીર કપૂર અને સાંઈ પલ્લવીની ફીમાં જમીન આસમાનનું અંતર, જાણો કોને કેટલી ફી મળી

Ramayana Cast Fees: 4000 કરોડની ફિલ્મ રામાયણ માટે સ્ટાર કાસ્ટને પણ મોટી ફી મળી છે. આ ફિલ્મ 2 પાર્ટમાં બનવાની છે અને તેના માટે કલાકારોએ તગડી ફી ચાર્જ કરી છે. જેમાં રણબીર કપૂર, યશ, સની દેઓલની ફી અને સાંઈ પલ્લવીની ફિલ્મની ફીમાં જમીન આસમાનનું અંતર છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 02, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:49 PM IST
Ramayana Cast Fees: ફિલ્મ રામાયણ માટે રણબીર કપૂર અને સાંઈ પલ્લવીની ફીમાં જમીન આસમાનનું અંતર, જાણો કોને કેટલી ફી મળી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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