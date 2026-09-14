/Ramayana Movie First Song: રામાયણ ફિલ્મનું પહેલું ગીત રિલીઝ, શ્રેયા ઘોષાલ-અરિજીત સિંહે ગાયેલું ગીત દિલમાં ઉતરી જશે

Ramayana Movie First Song: ગણેશ ચતુર્થીના પાવન પર્વ પર રામાયણના મેકર્સ દ્વારા ફિલ્મનું પહેલું ગીત જય જય રામ રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. Youtube પર રિલીઝ થયાની સાથે આ ગીત ટ્રેન્ડ કરવા લાગ્યું છે અને ગણતરીની મિનિટોમાં લાખો વ્યુ પણ મળી ચૂક્યા છે. ગીતના શબ્દો છે જય જય રામ. ગીતને અવાજ શ્રેયા ઘોષાલ અને અરિજિત સિંહ આપ્યો છે. રામાયણ ફિલ્મનું આ પહેલું ગીત ભક્તિ અને મધુર સંગીતનું સુંદર મિલન છે. ગીતના શબ્દો મનમાં ઉતરી જાય તેવા છે.
જય જય રામ ગીત
રામાયણ ફિલ્મ દિવાળી પર રિલીઝ થવાની છે તે પહેલા ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે દર્શકોને સુંદર ભેટ મળી છે. રામાયણ ફિલ્મનું પહેલું ગીત આજે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. જય જય રામ ગીતના શબ્દો છે અને આ ગીત ડો. કુમાર વિશ્વાસે લખ્યું છે. આ ગીતમાં અરિજિત સિંહ અને શ્રેયા ઘોષાલનો અવાજ છે. ગીતમાં મ્યુઝિક એ આર રહેમાને આપ્યું છે. આ તકે ફિલ્મ નિર્માતા નમિત મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે ગણેશ ચતુર્થી પર આ સંગીતમય સફરની શરૂઆત કરવામાં આવી છે કારણ કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં દરેક કામ શરૂ કરતાં પહેલાં ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ લેવામાં આવે છે.
શ્રીરામના નામનો સરળ અને પ્રભાવશાળી જાપ
ગીતના રિલીઝ પર એ આર રહેમાને કહ્યું કે, જય જય રામ ગીતના કેન્દ્રમાં શ્રીરામના નામનો સરળ અને પ્રભાવશાળી જાપ છે. આ ગીતમાં તેમનો ઉદ્દેશ હતો કે પ્રાર્થનાની પવિત્રતા અને આત્મીયતાને જાળવી રાખી આ જાપને ગીતનું રૂપ આપવુ. આ ગીતમાં શ્રેયા ઘોષાલ અને અરિજીત સિંહનો અવાજ અને કુમાર વિશ્વાસના શબ્દો અભિવ્યક્તિ રજૂ કરે છે. પરંતુ ગીતમાં ભક્તિને કેન્દ્રસ્થાનમાં રાખવામાં આવી છે. તેણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે આ ગીત દર્શકોને શાંતિ સાથે ભગવાન રામ સાથે વ્યક્તિગત લગાવનો અનુભવ કરાવે.
ગીત છે પ્રાર્થનાનો અનુભવ
રામાયણ ફિલ્મના પહેલા ગીત માટે કુમાર વિશ્વાસે એવું કહ્યું હતું કે, જય જય રામ ગીતમાં ત્રણ સરળ શબ્દો છે પરંતુ આ શબ્દની અંદર એક પ્રાર્થના સમાયેલી છે. કુમાર વિશ્વાસે કહ્યું કે જ્યારે તે આ ગીત લખી રહ્યા હતા ત્યારે તેમનો ઉદ્દેશ્ય હતો કે તે દરેક ભક્તના ભગવાન સાથેના સંબંધને શબ્દો આપે. એટલા માટે ગીતની ભાષાને સરળ રાખવામાં આવી છે કારણ કે સાચી ભક્તિને વધારે સજાવટની જરૂર હોતી નથી. જે પણ લોકો આ ગીત સાંભળશે તેમના માટે આ ગીત નહીં પરંતુ પ્રાર્થનાનો અનુભવ હશે.