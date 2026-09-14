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Ramayana Movie First Song: રામાયણ ફિલ્મનું પહેલું ગીત રિલીઝ, શ્રેયા ઘોષાલ-અરિજીત સિંહે ગાયેલું ગીત દિલમાં ઉતરી જશે

Ramayana Movie First Song: ગણેશ ચતુર્થીના પાવન પર્વ પર રામાયણ ફિલ્મનું પહેલું ગીત રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ ગીતમાં શ્રેયા ઘોષાલ અને અરિજીત સિંહ એ અવાજ આપ્યો છે. ગીતના શબ્દો કુમાર વિશ્વાસે લખ્યા છે અને મ્યુઝીક એ આર રહેમાને આપ્યું છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 14, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:24 PM IST
Ramayana Movie First Song: રામાયણ ફિલ્મનું પહેલું ગીત રિલીઝ, શ્રેયા ઘોષાલ-અરિજીત સિંહે ગાયેલું ગીત દિલમાં ઉતરી જશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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રામાયણ ફિલ્મનું પહેલું ગીત રિલીઝ, શ્રેયા-અરિજીત એ ગાયેલું ગીત દિલમાં ઉતરી જશે
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