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Ramayana Movie: રામાયણ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ કંફર્મ, ધનતેરસના દિવસે થિયેટરમાં થશે રિલીઝ

Ramayana Movie Release Date: રામાયણ ફિલ્મ આ વર્ષે દિવાળી પર રિલીઝ થવાની છે તે વાત તો જગજાહેર છે પણ હવે ફિલ્મ કઈ તારીખે રિલીઝ થવાની છે તે પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. રામાયણ ફિલ્મ આ વર્ષે ધનતેરસના દિવસે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. આ વર્ષે ધનતેરસ 6 નવેમ્બર 2026 અને શુક્રવારે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 06, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:47 AM IST
Ramayana Movie: રામાયણ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ કંફર્મ, ધનતેરસના દિવસે થિયેટરમાં થશે રિલીઝ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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