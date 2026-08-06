/Ramayana Movie: રામાયણ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ કંફર્મ, ધનતેરસના દિવસે થિયેટરમાં થશે રિલીઝ

Ramayana Movie Release Date: વર્ષ 2026ની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ રામાયણની રિલીઝ ડેટ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. રામાયણ ફિલ્મ બે ભાગમાં સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે જેમાંથી પહેલો ભાગ આ વર્ષે દિવાળી પર સિનેમા ઘરોમાં આવશે. મેકર્સ દ્વારા ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. રામાયણ ફિલ્મ દિવાળીના બે દિવસ પહેલા સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે. એટલે કે ધનતેરસના પવિત્ર દિવસે રામાયણ ફિલ્મ જોવા મળશે.
ધનતેરસ પર રિલીઝ થશે રામાયણ ફિલ્મ
રામાયણ ફિલ્મનો પહેલો પાર્ટ 6 નવેમ્બર 2026 અને શુક્રવારે સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે. 6 નવેમ્બરે ધનતેરસનો પવિત્ર દિવસ પણ છે. ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ ની જાહેરાત મેકર્સે ફિલ્મના ઇંગ્લિશ ડબ ટ્રેલર સાથે કરી છે. રામાયણ ફિલ્મનું હિન્દી ટ્રેલર 30 જુલાઈ ના રોજ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા ફિલ્મન ટ્રેલરનું ઇંગ્લિશ ડબ વર્ઝન પણ શેર કર્યું છે અને જે સાથે જ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ જાહેર કરી છે.
રામાયણ ફિલ્મના ઇન્ટરનેશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પાર્ટનર સોની પિક્ચર છે. સોની પિક્ચર સે પોતાના instagram હેન્ડલ પર રામાયણ ફિલ્મનું ઇંગ્લિશ ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું છે જેમાં રામાયણ પાર્ટ વનની રિલીઝ ડેટ 6 નવેમ્બર 2026 એવું લખવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ધનતેરસની ઉજવણી થવાની છે. સોની પિક્ચર્સ દ્વારા આ ટ્રેલરની સાથે કેપ્શન પણ લખવામાં આવ્યું છે જેમાં લખેલું છે, એક એવી શાનદાર યાત્રા જે ક્યારેય પહેલા જોવા નથી મળી. 6 નવેમ્બરે દુનિયાભરના સિનેમા ઘરોમાં આવી રહી છે રામાયણ.
મહત્વપૂર્ણ છે કે રામાયણ ફિલ્મ 4000 કરોડના ખર્ચે બની રહી છે. આ ફિલ્મને 2 પાર્ટમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે. ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર ભગવાન રામની ભૂમિકામાં છે જ્યારે યશ રાવણની ભૂમિકામાં છે જ્યારે સાંઈ પલ્લવી સીતા માતાની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. રામાયણના મહત્વપૂર્ણ પાત્રોની ઝલક ટ્રેલરમાં જોવા મળી છે પરંતુ દર્શકો હનુમાન તરીકે સની દેઓલની ઝલક જોવા આતુર છે. ફિલ્મના ટ્રેલરમાં કોમેન્ટ કરીને ઘણા દર્શકોએ આ વાતનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે કે ટ્રેલરમાં તેમને હનુમાનજીની ઝલક જોવા ન મળી.