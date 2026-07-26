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Ramayana Trailer: રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરની ક્લીપ ઓનલાઈન લીક, 2.18 મિનિટનો આ વીડિયો થઈ રહ્યો છે વાયરલ

Ramayana Trailer: 24 જુલાઈએ રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થવાનું હતું જેને પોસ્ટપોન કરવામાં આવ્યું. પરંતુ ત્યારબાદ ગઈ કાલથી સોશિયલ મીડિયા પર 2.18 મિનિટની એક ક્લીપ વાયરલ થઈ રહી છે. આ ક્લીપ રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરની છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 26, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:53 AM IST
Ramayana Trailer: રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરની ક્લીપ ઓનલાઈન લીક, 2.18 મિનિટનો આ વીડિયો થઈ રહ્યો છે વાયરલ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરની ક્લીપ ઓનલાઈન લીક, 2.18 મિનિટનો આ વીડિયો થઈ રહ્યો છે વાયરલ
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