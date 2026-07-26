/Ramayana Trailer: રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરની ક્લીપ ઓનલાઈન લીક, 2.18 મિનિટનો આ વીડિયો થઈ રહ્યો છે વાયરલ

Ramayana Trailer: નિમિત મલ્હોત્રાની ફિલ્મ રામાયણની લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી સસ્પેન્સ ક્રિએટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ફિલ્મનું ટ્રેલર 24 જુલાઈ એ લોન્ચ થવાનું હતું પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ આ લોન્ચ પોસ્ટપોન કરી દેવામાં આવ્યું. જેને લઈને ચાહકો નિરાશ થયા હતા. પરંતુ ત્યાર પછી રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરની એક ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવા લાગી છે. રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર ગ્લોબલી લોન્ચ થાય તે પહેલા જ ઓનલાઇન લીક થઈ ગયું છે.
ફિલ્મ રામાયણનું ટ્રેલર જોવા માટે લોકો ઉત્સુક છે. ઉલ્લેખનીય છે કે લોકો માટે રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવે તે પહેલા જ ટ્રેલર લોન્ચ માટે એક પ્રાઇવેટ ઇવેન્ટ રાખવામાં આવી હતી જેમાં પસંદગીના કેટલાક લોકોને બોલાવીને ટ્રેલર દેખાડવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી 24 જુલાઈએ અમેરિકાના સેન ડિએગોમાં આયોજિત ઇવેન્ટમાં પણ રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર દેખાડવામાં આવ્યું હતું.
Ramayana Leak trailer
Ramayana trailer Ranbir and Yesh#Ramayana #RamayanLeak
I'll make 2 minute Ramayana trailer for adding all footages pic.twitter.com/qNALP4r1ib
— GreenFX World (@Greenfxworld) July 25, 2026
હવે રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરની રેકોર્ડ કરેલી ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરી દેવામાં આવી છે. રામાયણ ફિલ્મની ક્લીપ કોણે વાયરલ કરી છે તે વાતની તો પુષ્ટિ થઈ નથી પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ગ્રીન એફએક્સ વર્લ્ડ નામના એકાઉન્ટ પરથી 2 મિનિટ અને 18 સેકન્ડનો એક વિડીયો શેર કરવામાં આવ્યો છે.
સોશિયલ મીડિયા પર જે ક્લિપ શેર કરવામાં આવી છે તેમાં યશને રાવણ તરીકે એન્ટ્રી કરતો દેખાડવામાં આવ્યો છે, સાથે જ દશરથ અને કૈકેયીના સીન પણ દેખાડવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય રણબીર કપૂરની એન્ટ્રી અને સાંઈ પલ્લવીની એન્ટ્રી પણ વાઇરલ કલીપ માં જોવા મળે છે. આ વાયરલ ક્લિપમાં છેલ્લે રકુલ પ્રીત સિંહ જોવા મળે છે જે શૂર્પણખાના રોલમાં છે અને લક્ષ્મણ તેનું નાક કાપે છે ત્યાર પછી રાવણ એલાન કરે છે કે પ્રતિશોધ લેશે.
જો કે આ ક્લીપ સારી ક્વોલિટીમાં નથી પરંતુ તેમ છતાં રામાયણ ફિલ્મની ઝલક જોવા આતુર લોકો વાયરલ ક્લીપને શેર કરી ટ્રેલર જોયાનો સંતોષ માની રહ્યા છે.