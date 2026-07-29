/Ramayana Trailer Release Date : 30 જુલાઈએ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં રિલીઝ થશે રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર, નમિત મલ્હોત્રાએ કર્યું કંફર્મ

Ramayana Trailer Release Date : ફાઈનલી દર્શકોને જે ટ્રેલર જોવાની તાલાવેલી હતી તે ટ્રેલર હવે જોવા મળશે. રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર 24 જુલાઈએ રિલીઝ થવાનું હતું પરંતુ તે દિવસે અચાનક ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થતા રોકી દેવામાં આવ્યું હતું. હવે રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરની નવી રિલીઝ ડેટ અને સમય કંફર્મ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
30 જુલાઈએ રિલીઝ થશે રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર
ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર નમિત મલ્હોત્રાએ ઈંસ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી કંફર્મ કર્યું છે કે ફિલ્મ રામાયણનું ટ્રેલર 30 જુલાઈના રોજ રિલીઝ કરી દેવામાં આવશે. 30 જુલાઈ ગુરુવારે ટ્રેલર સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે.
રામાયણ પાર્ટ 1 નું ટ્રેલર 30 જુલાઈના રોજ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. ફિલ્મમાં રાણબીર કપૂર રામની ભુમિકામાં, સાઈં પલ્લવી સીતા તરીકે અને યશ રાવણના પાત્રમાં જોવા મળશે. મહત્વપૂર્ણ છે કે રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર ઓનલાઈન લીક પણ થઈ ચુક્યું હતું.
ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર નમિત મલ્હોત્રાએ ઈંસ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલા પોસ્ટર અનુસાર ફિલ્મનું ટ્રેલર 30 જુલાઈએ સવારે 4.15 કલાકો દુનિયાભરમાં એક સાથે રિલીઝ થશે. આ પોસ્ટ પર લોકો સતત કોમેન્ટ કરી કહી રહ્યા છે કે હવે આ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવે તો સારું.