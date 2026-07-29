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Ramayana Trailer Release Date : 30 જુલાઈએ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં રિલીઝ થશે રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર, નમિત મલ્હોત્રાએ કર્યું કંફર્મ

Ramayana Trailer Release Date : રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર ક્યારે રિલીઝ થશે અને સમય કયો છે તે કંફર્મ કરી દેવામાં આવ્યું છે. 30 જુલાઈ એટલે કે કાલે રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ જશે. આ ટ્રેલર ક્યારે રિલીઝ થશે તેનો સમય પણ જણાવી દેવામાં આવ્યો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 29, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:21 PM IST
Ramayana Trailer Release Date : 30 જુલાઈએ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં રિલીઝ થશે રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર, નમિત મલ્હોત્રાએ કર્યું કંફર્મ
Image Credit: Instagram

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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