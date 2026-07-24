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Ramayana Trailer: આજે રિલીઝ નહીં થાય રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર, ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા કરવામાં આવી મોટી જાહેરાત

Ramayana Trailer Postponed: મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ રામાયણનું ટ્રેલર 24 જુલાઈ એ રિલીઝ થવાનું હતું. ચાહકો આ રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર જોવા આતુર હતા પરંતુ હવે ફેન્સ નિરાશ થવાના છે કારણ કે ફિલ્મનું ટ્રેલર આજે લોન્ચ નહીં કરવામાં આવે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 24, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:53 AM IST
Ramayana Trailer: આજે રિલીઝ નહીં થાય રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર, ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા કરવામાં આવી મોટી જાહેરાત

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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