/Ramayana Trailer: આજે રિલીઝ નહીં થાય રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર, ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા કરવામાં આવી મોટી જાહેરાત

Ramayana Trailer Postponed: ડાયરેક્ટર નિતેષ તિવારીની ફિલ્મ રામાયણ માટે દર્શકો ઘણા સમયથી આતુર છે. આ ફિલ્મનું ટ્રેલર 24 જુલાઈ એ લોન્ચ થવાનું હતું. આ ટ્રેલર જોવા માટે પણ લોકોમાં આતુરતા હતી કારણ કે ટ્રેલરને લઈને ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા પર બઝ ક્રિએટ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ હવે ચાહકો નિરાશ થાય તેવી ખબર સામે આવી છે. સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે આજે રામાયણનું ટ્રેલર રીલીઝ નહીં થાય.
પ્રોડ્યુસર નમિત મલ્હોત્રાએ તેના instagram અકાઉન્ટ ઉપર એક પોસ્ટ શેર કરી છે. આ પોસ્ટમાં લખવામાં આવ્યું છે કે સોની પિક્ચર્સ સાથે એક મોટી ગ્લોબલ ડીલ થઈ છે. આ પાર્ટનરશીપ પછી રામાયણના ટ્રેલરને મોટા લેવલ પર રજૂ કરવામાં આવશે જેના કારણે ટ્રેલરને આજે રિલીઝ કરવામાં નહીં આવે. આ પોસ્ટ અનુસાર રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર અનિશ્ચિત સમય માટે ટળી ગયું છે. એટલે હવે રામાયણ ફિલ્મની ઝલક જોવા માટે ચાહકોએ લાંબો સમય રાહ જોવી પડશે.
ફિલ્મ મેકર્સ અને સોની પિક્ચર્સ સાથે થયેલી ગ્લોબલ ડીલ પછી ફિલ્મને દુનિયાભરના સિનેમા ઘરોમાં ભવ્ય રીતે રિલીઝ કરવામાં આવશે. ફિલ્મ મેકર્સે રામાયણને એક ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ તરીકે રજૂ કરવા માંગે છે તેના માટે મોટા ફેરફાર કરવામાં આવનાર છે. જેના કારણે હવે ચાહકોને પણ રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર જોવા માટે વધારે સમય રાહ જોવી પડશે. ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર નમિત મલ્હોત્રાએ પોસ્ટમાં જણાવ્યું છે કે રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર અનિશ્ચિત કાળ માટે ટળી ગયું છે. એટલે કે હવે આ ટ્રેલર ક્યારે જોવા મળશે તે પણ નક્કી નથી. પ્રોડ્યુસર નમિત મલ્હોત્રાએ તેની પોસ્ટમાં એવું પણ લખ્યું છે કે આપણી રામાયણ ફિલ્મને હોલીવુડની મોટી ફિલ્મોની જેમ દુનિયાભરમાં રજૂ કરવામાં આવશે. જે વાત ગર્વની છે.
જોકે આ ખબર સામે આવ્યા પછી ફિલ્મ ચાહકોમાં નિરાશા છે. કારણકે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી લોકો 24 જુલાઈની રાહ એટલા માટે જોઈ રહ્યા હતા કે આ દિવસે રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર જોવા મળશે. આ ખબર વચ્ચે એવી વાત પણ સામે આવી છે કે સેન્સર બોર્ડ તરફથી રામાયણ ફિલ્મને યુ એટલે કે યુનિવર્સલ સર્ટિફિકેટ મળ્યું છે. ફિલ્મના ટ્રેલર અંગે કેટલીક જાણકારી પણ સામે આવી છે. આ જાણકારી અનુસાર ફિલ્મ મેકર પાસે ટ્રેલરના બે કટ તૈયાર છે એક સ્ટાન્ડર્ડ વર્ઝન છે જે 4 મિનિટ અને 15 સેકન્ડ નું છે જ્યારે બીજું થિયેટર્સ માટે બનાવેલું વર્ઝન છે જે 4 મિનિટનું છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે આ પહેલા એપ્રિલ મહિનામાં હનુમાન જયંતી પર ફિલ્મનું પહેલું ઇન્ટ્રોડક્ટરી ટીઝર રામ નામથી રીલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. 2 મિનિટ 38 સેકન્ડના ટીઝરમાં રણબીર કપૂરની ભગવાન રામ તરીકેની પહેલી ઝલક દેખાડવામાં આવી હતી. મહત્વપૂર્ણ છે કે રામાયણ ફિલ્મ બે ભાગમાં બનવાની છે પહેલો પાર્ટ દિવાળી 2026 પર રિલીઝ થશે જ્યારે બીજો પાર્ટ દિવાળી 2027 પર રિલીઝ થશે.