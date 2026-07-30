/Ramayana Trailer: મંત્રમુગ્ઘ કરી દેશે રામાયણની પહેલી ઝલક, રણબીર કપૂર, સાંઈ પલ્લવી સ્ટારર રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ

Ramayana Trailer Out Now: રણબીર કપૂર, સાંઈ પલ્લવી અને યશ સ્ટારર રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થયાની સાથે ટ્રેંડ કરવા લાગ્યું છે. આ ટ્રેલરને ભારત સહિત દુનિયાભરમાં ભવ્ય રીતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. ટ્રેલરને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે નિતેશ તિવારીની આ ફિલ્મ પૌરાણિક મહાગાથા રામાયણ પર આધારિત છે. ફિલ્મમાં ભારતીય સિનેમાના દિગ્ગજ કલાકારો એક સાથે જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 2 પાર્ટમાં રિલીઝ થશે. ફિલ્મનો પહેલો પાર્ટ દિવાળી પર રિલીઝ થશે જ્યારે બીજો પાર્ટ દિવાળી 2027 માં રિલીઝ થશે.
રામાયણ ફિલ્મનુ ટ્રેલર 4 મિનિટ 10 સેકન્ડનું છે. ટ્રેલર રિલીઝ થયાની સાથે ટોપ ટ્રેંડમાં આવી ગયું છે. રણબીર કપૂરે ભગવાન રામના પાત્રમાં બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. જ્યારે રાવણના પાત્રમાં યશ આક્રમક દેખાય છે. ટ્રેલરમાં રાવણનો પૃથ્વી પર આતંક, રામનો જન્મ, શ્રીરામ ધનુર્વિદ્યાનું જ્ઞાન મેળવે છે તે, માતા સીતાની એન્ટ્રી, સીતા સ્વયંવર, વનવાસના ભાવુક દ્રશ્યો અને વનવાસ દરમિયાન શૂર્પણખા અને રામની મુલાકાત બાદ શૂર્પણખાનું નાક કાપવાના દ્રશ્યો દેખાડવામાં આવ્યા છે. આ બધા જ દ્રશ્ય અદ્ભુત અને ભવ્ય છે.
રામાયણ ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ
રામ- રણબીર કપૂર
સીતા- સાંઈ પલ્લવી
રાવણ - યશ
હનુમાન - સની દેઓલ
લક્ષ્મણ - રવિ દુબે
દશરથ - અરુણ ગોવિલ
કૈકેયી - લારા દત્તા
શૂર્પણખા -રકુલ પ્રીત
મંદોદરી - કાજલ અગ્રવાલ
આ સિવાય જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર બોલીવુડના દિગ્ગજ અભિનેતા અનુપમ ખેરે જટાયુના પાત્રને અવાજ આપ્યો છે. આ ભવ્ય ફિલ્મ દિવાળી 2026 પર સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે. હાલ તો ટ્રેલર જોઈને લાગી રહ્યું છે કે નિતેશ તિવારીની રામાયણ ફિલ્મ બ્લોકબસ્ટર હિટ સાબિત થશે.