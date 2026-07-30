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Ramayana Trailer: મંત્રમુગ્ઘ કરી દેશે રામાયણની પહેલી ઝલક, રણબીર કપૂર, સાંઈ પલ્લવી સ્ટારર રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ

Ramayana Trailer Out Now: જે ટ્રેલર જોવા માટે લોકો આતુર હતા તે રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. 30 જુલાઈ 2026 ના રોજ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આ ટ્રેલર ખરેખર ભવ્ય અને દમદાર છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 30, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:51 AM IST
Ramayana Trailer: મંત્રમુગ્ઘ કરી દેશે રામાયણની પહેલી ઝલક, રણબીર કપૂર, સાંઈ પલ્લવી સ્ટારર રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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