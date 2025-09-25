Prev
બોલીવુડની આ મોટી હસ્તી સવારે ઉઠતાની સાથે જ ચા પીવાની જગ્યાએ જુએ છે એડલ્ટ ફિલ્મો, જાણો કારણ

વહેલી સવારે ઉઠીને લોકોને કસરત કરવી ગમે, ચા પીવે, કુદરતના નજારાનો આનંદ લે પરંતુ આ બોલીવુડ હસ્તી એડલ્ટ ફિલ્મો જુએ છે. તેની પાછળનું કારણ પણ જાણો. 

Last Updated: Sep 25, 2025, 03:48 PM IST

ફિલ્મમેકર રામગોપાલ વર્મા (RGV) પોતાની કોઈ પણ વાત એકદમ બેબાક થઈને રજૂ કરે છે. ઈન્ડસ્ટ્રીમાં તેમણે અનેક સુપરહિટ ફિલ્મો આપી છે. જેમાં રંગીલા, સત્યા, કંપની આજે પણ લોકોના માનસપટલ પર છવાયેલી છે. તેમણે હિન્દી ફિલ્મો ઉપરાંત અનેક તેલુગુ, અને અન્ય ભાષાઓમાં પણ ફિલ્મો બનાવી છે. રંગીલાથી ડેબ્યૂ કરનારી અભિનેત્રી ઉર્મિલા માર્તોંડકરે રંગીલામાં પોતાની કામુક અદાઓ દેખાડીને બધાને હોશ ઉડાવી દીધા હતા. 

ઉર્મિલા અને જેકી શ્રોફ વચ્ચેની કેમિસ્ટ્રીને લોકોએ ખુબ પસંદ કરી હતી અને તેમના પર ફિલ્માવાયેલા ગીતો આજે પણ લોકોની યાદમાં છે. લોકો આ અભિનેત્રીની એક ઝલક જોવા માટે પાગલ થઈ જતા હતા. રંગીલા ફિલ્મને રામગોપાલ વર્માએ ડાઈરેક્ટ કરી હતી. 

ઉર્મિલા રાતોરાત સ્ટાર બની
ફિલ્મ સુપરહિટ થઈ અને રંગીલામાં કામ કર્યા બાદ ઉર્મિલા રાતોરાત સ્ટાર બની ગઈ. ત્યારબાદ તેની પાસે ફિલ્મોની લાઈન લાગી ગઈ. ત્યારબાદ ઉર્મિલા રામગોપાલ વર્માની મસ્ત, દૌડ, જંગલ, ભૂત અને એક હસીના થી જેવી ફિલ્મોમાં જોવા મળી. જ્યારે 1997માં આવેલી ફિલ્મ જુદાઈ અને 1998માં સત્યામાં તેનું કામ ખુબ વખણાયું. 

ડાયરેક્ટર થઈ ગયા હતા દીવાના
ઉર્મિલા માર્તોંડકરને ફિલ્મ પ્યાર તુને ક્યાં કિયામાં નેગેટિવ ભૂમિકા બદલ ફિલ્મફેર એવોર્ડ માટે નોમિનેટ પણ કરાઈ હતી. ઉર્મિલા સતત રામ ગોપાલ વર્માની ફિલ્મોમાં જોવા મળતી હતી. પડદા પાછળ તેમના અફેરની ચર્ચાઓ પણ થઈ રહી હતી. ડાયરેક્ટરના મનમાં પણ અભિનેત્રી માટે દીવાનગી કઈ કમ નહતી. તેમણે ઉર્મિલા માટે થઈને તો પોતાની ફિલ્મમાંથી માધુરીની પણ હકાલપટ્ટી કરી હતી. 

ઉર્મિલાને માર્યો હતો લાફો
રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો રામગોપાલ વર્માની પત્ની ઉર્મિલાથી એટલી નારાજ થઈ હતી કે તેણે અભિનેત્રીને થપ્પડ મારી હતી. ત્યારબાદ ડિવોર્સ લઈ લીધા. જો કે  બંનેએ ક્યારેય પોતાના સંબંધ વિશે ખુલીને વાત કરી નથી. 

સવારે જલદી ઉઠે છે
રામગોપાલ વર્માએ એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ ભલે રાતે 2 કે 3 વાગે સૂઈ જાય પરંતુ સવારે 6 વાગ્યા પહેલા ઉઠી જાય છે. ઉઠતાની સાથે જ 10 થી 15 મિનિટ સુધી તેઓ સૌથી પહેલા કોઈ એડલ્ટ કન્ટેન્ટ જુએ છે. સવાર સવારે આવું કરવું તેમને એક્સાઈટ કરે છે અને બોડીના કેમિકલ રિએક્શનના કારણે આખો દિવસ તેમની ઉર્જા પણ જળવાઈ રહે છે. 

    

