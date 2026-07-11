/Ramanaya Trailer: 24 જુલાઈએ જોવા મળશે રણબીર કપૂરની ફિલ્મ રામાયણનું ટ્રેલર, દુનિયાભરમાં એક સાથે થશે રિલીઝ

Ramanaya Trailer Release Date: અંદાજે 4000 કરોડના ખર્ચે બનનારી ફિલ્મ રામાયણનું ટ્રેલર જોવા ઘણા સમયથી દર્શકો આતુર છે. હવે ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે કે રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર દર્શકોને 24 જુલાઈ જોવા મળશે. ફિલ્મ 2 ભાગમાં રિલીઝ થવાની છે જેમાં મુખ્ય ભુમિકામાં રણબીર કપૂર, સાંઈ પલ્લવી અને યશ જોવા મળશે.
ભારતીય સિનેમાની સૌથી મોટી ફિલ્મ નિતેશ તિવારી લાવી રહ્યા છે. નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ રામાયણ છેલ્લા ઘણા સમયથી ચર્ચામાં છે. આ ફિલ્મના ટીઝર તો રિલીઝ થયા છે પણ દર્શકો હવે ફિલ્મનું ટ્રેલર જોવા આતુર છે. ત્યારે ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા ટ્રેલર લોન્ચ માટેની ડેટ કંફર્મ કરી દેવામાં આવી છે. રામાયણ ફિલ્મનું પહેલું ટ્રેલર 24 જુલાઈ દુનિયાભરમાં એક સાથે જોવા મળશે.
દિવાળી 2026 પર ફિલ્મ થશે રિલીઝ
રામાયણ ફિલ્મ 2 પાર્ટમાં રિલીઝ થવાની છે. વર્ષ 2026 માં દિવાળી પર ફિલ્મનો પહેલો પાર્ટ રિલીઝ થવાનો છે. ફિલ્મની રિલીઝના 4 મહિના પહેલા ફિલ્મનું ટ્રેલર આ મહિનામાં જ રિવીલ કરવામાં આવશે. 24 જુલાઈએ દુનિયાભરમાં રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરનું પ્રીમિયર કરવામાં આવશે.
રામાયણ ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ
રામાયણ ફિલ્મમાં બોલીવુડ અને સાઉથ ઈંડસ્ટ્રીના દમદાર કલાકારો જોવા મળશે. જેમાં રામની ભુમિકામાં રણબીર કપૂર, સીતાની ભૂમિકામાં સાઈ પલ્લવી, યશ રાવણના પાત્રમાં, સની દેઓલ હનુમાનજીના પાત્રમાં, રવિ દુબે લક્ષ્મણના પાત્રમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મને લઈને લોકોની અપેક્ષા પહેલાથી જ વધી ચુકી છે હવે જોવાનું રહ્યું કે ફિલ્મનું ટ્રેલર લોકોની અપેક્ષા પર ખરું ઉતરે છે કે લોકોને નિરાશ કરે છે.
રામાયણ ફિલ્મનું બજેટ
ઉલ્લેખનીય છે કે હોલીવુડની પ્રખ્યાત કંપની ડીએનઈજીના માલિક નમિત મલ્હોત્રા આ ફિલ્મ બનાવી રહ્યા છે જેનું બજેટ અંદાજે 4000 કરોડ હોવાનું કહેવાય રહ્યું છે. ફિલ્મનું ડાયરેક્શન નિતેશ તિવારી કરી રહ્યા છે. આ ફિલ્મની લોકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.