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Ramanaya Trailer: 24 જુલાઈએ જોવા મળશે રણબીર કપૂરની ફિલ્મ રામાયણનું ટ્રેલર, દુનિયાભરમાં એક સાથે થશે રિલીઝ

Ramanaya Trailer Release Date: રણબીર કપૂર અને સાંઈ પલ્લવીની ફિલ્મ રામાયણના ટ્રેલર માટેની તારીખ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર દુનિયાભરમાં 24 જુલાઈ રિલીઝ થશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 11, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:21 PM IST
Ramanaya Trailer: 24 જુલાઈએ જોવા મળશે રણબીર કપૂરની ફિલ્મ રામાયણનું ટ્રેલર, દુનિયાભરમાં એક સાથે થશે રિલીઝ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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