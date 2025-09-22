'બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ'ના આ સીનથી રણબીર કપૂર વધી મુશ્કેલી! ફરિયાદ દાખલ કરવા ઉડી માંગ
Ranbir Kapoor: આર્યન ખાનના દિગ્દર્શન હેઠળની વેબ સિરીઝ 'બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ'માં રણબીર કપૂરના કેમિયો રોલ સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં માંગ થઈ રહી છે. આ કેમિયોમાં અભિનેતા ઈ-સિગારેટ અથવા વેપનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
Trending Photos
Ranbir Kapoor: આર્યન ખાનની દિગ્દર્શિત પહેલી વેબ સિરીઝ ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ તાજેતરમાં નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ છે. આ સિરીઝમાં લક્ષ્ય લાલવાણી અને સહર બામ્બા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ઉપરાંત રાઘવ જુયાલ, મનોજ પાહવા, મોના સિંહ અને રજત બેદી જેવા કલાકારો પણ છે. પરંતુ આ સિરીઝમાં કેમિયો રોલ કરનારા કલાકારો ચર્ચામાં રહ્યા છે. વેબ સિરીઝના છેલ્લા એપિસોડમાં દેખાયા રણબીર કપૂરે હવે વિવાદ ઉભો કર્યો છે. તેમના કેમિયોમાં રણબીર ઈ-સિગારેટ અથવા વેપનો ઉપયોગ કરતો જોવા મળ્યો હતો.
રણબીર કપૂરના વેપ સીન અંગે ફરિયાદની માંગ
રણબીરને વેપનો ઉપયોગ કરતા જોયા બાદ નેશનલ હ્યુમન રાઈટ્સ કમિશન (NHRC)એ ફરિયાદ નોંધાવી છે. કમિશન દ્વારા મુંબઈ પોલીસ કમિશનરને લેટર લખવામાં આવ્યો છે. આ લેટરમાં રણબીર કપૂર, શોના નિર્માતા ગૌરી ખાન અને નેટફ્લિક્સ સામે પ્રોહીબિશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક સિગારેટ એક્ટ, 2019ના ઉલ્લંઘન બદલ FIR નોંધાવવાની માંગ કરી છે. સાથે જ NHRCએ માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયને પણ આ પ્રકારના કન્ટેન્ટ પર પ્રતિબંધ મૂકવા વિનંતી કરી છે. કમિશને આ અંગે કહ્યું છે કે, સ્ક્રીન પર ઇ-સિગારેટનો ઉપયોગ આજના યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે કોઈ ચેતવણીઓ અથવા ડિસ્ક્લેમર પ્રદર્શિત ન કરવામાં આવે.
On the basis of a complaint that Netflix web series titled the 'The Ba***ds of Bollywood' allegedly showed actor Ranbir Kapoor using banned e-cigarettes on screen without a warning or disclaimer, the National Human Rights Commission writes to the Secretary, Ministry of…
— ANI (@ANI) September 22, 2025
National Human Rights Commission (NHRC) has sought an Action Taken Report from the Information and Broadcasting Ministry and Mumbai Police over a complaint against Netflix's web series 'Ba***ds of Bollywood'. The complainant alleged actor Ranbir Kapoor was shown using a banned… pic.twitter.com/rHMn4f6hbJ
— IANS (@ians_india) September 22, 2025
કોઈ સત્તાવાર નિવેદન સામે આવ્યું નથી
રણબીર કપૂરે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી, પરંતુ તેના ફેન્સ આ સીનને જોઈને હેરાન છે. થોડા મહિના પહેલા જ રણબીરે એક ફેન્સ સાથે વાતચીત દરમિયાન કહ્યું હતું કે, તેમણે સ્મોકિંગ અને દારૂ છોડી દીધો છે અને હવે તે સંપૂર્ણ શાકાહારી છે. આવી સ્થિતિમાં શોમાં તેમને વેપ કરતો જોઈને પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. આ ઉપરાત રણબીર નિતેશ તિવારીની રામાયણમાં રામની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. રણબીરના વેપના ઉપયોગથી દર્શકો પણ નારાજ છે. હાલમાં નિર્માતાઓ કે અભિનેતા દ્વારા આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે