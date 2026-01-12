Mardaani 3 Trailer: શિવાની શિવાજી રોય ઈઝ બેક, જુઓ રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 નું ખતરનાક ટ્રેલર
Mardaani 3 Trailer: રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 નું ખતરનાક ટ્રેલર રિલીઝ થયું છે. આ વખતે શિવાની શિવાજી રોય અમ્મા જેવા ખતરનાક વિલન સામે લડાઈ કરશે. ટ્રેલરમાં દમદાર એકશન જોવા મળે છે.
Mardaani 3 Trailer: રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 નું ટ્રેલર રિલીઝ થયું છે. મર્દાની 2 પછી આ ફિલ્મ 7 વર્ષે રિલીઝ થઈ રહી છે. રાની મુખર્જીની મચ અવેટેડ ફિલ્મ મર્દાની 3 નું રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. 3 મિનિટ 16 સેકન્ડનું ટ્રેલર રુંવાડા ઊભા કરી તેવું છે. ટ્રેલરમાં રાની મુખર્જી ફરી એકવાર તેના આઈકોનિક અવતારમાં જોવા મળે છે.
મર્દાની 3 ફિલ્મ સત્ય ઘટનાઓ પર આધારિત ફિલ્મ છે તેવું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. ટ્રેલરમાં જે સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે તે ખૂબ જ ભયાવહ છે. મર્દાની 3 નું ટ્રેલર તમને અંદર સુધી હચમચાવી દેશે. જેમાં 93 ગુમ થયેલી બાળકીઓને શોધવા રાની મુખર્જી નીકળે છે.
ટ્રેલરમાં જે સ્ટોરી જોવા મળે છે તે અનુસાર અલગ અલગ શહેરોમાંથી નાની બાળકીઓ ગુમ થવા લાગે છે. આ કેસ શિવાની શિવાજી રોયને સોંપવામાં આવે છે. તપાસ કરતાં સામે આવે છે કે 3 મહિનામાં 93 બાળકીઓનું અપહરણ થયું છે. આ અપરાધ પાછળ અમ્મા નામની વ્યક્તિનો હાથ હોય છે.
અમ્માની એન્ટ્રી ભયાનક સપના જેવી છે. બાળકીઓનું અપહરણ કરી તે શું કરે છે સ્ટોરી રિવીલ કરવામાં નથી આવી. મર્દાની 3 ના ટ્રેલરમાં જબરદસ્ત એકશન સીક્વન્સ, દમદાર ડાયલોગ છે. ફિલ્મનો બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર મજબૂત છે. રાની ફરી એકવાર રફ ટફ અવતારમાં જોવા મળે છે. આ વખતે રાની મુખર્જી ફક્ત અપરાધી નહીં પરંતુ એક ખતરનાક સિસ્ટમ સામે લડશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે મર્દાની ફિલ્મ વર્ષ 2014 માં રિલીઝ થઈ હતી ત્યારબાદ મર્દાની 2 ફિલ્મ 2019 માં આવી હતી અને હવે વર્ષ 2026 માં મર્દાની 3 ફિલ્મ રિલીઝ થશે. મર્દાની 3 ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં 30 જાન્યુઆરીએ રિલીઝ થશે.
