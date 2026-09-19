/રણવીર સિંહ બન્યા પિતા, દીપિકા પાદુકોણે બીજા બાળકને આપ્યો જન્મ

Deepika Ranveer Second Child: દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહ ફરી એકવાર માતા-પિતા બન્યા છે. તેમના ઘરે બીજા બાળકનો જન્મ થયો છે. દીપિકાએ પોતે આ ખુશખબર તેના ચાહકો સાથે શેર કરી છે. દીપિકાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પગના નિશાનનો ફોટો શેર કર્યો. આ ફોટો સાથે, દીપિકા પાદુકોણે જાહેરાત કરી કે તેના ઘરે ફરી એકવાર પુત્રીનો જન્મ થયો છે.
દીપિકા પાદુકોણ ચાહકો સાથે ખુશખબર શેર કરી
દીપિકાએ પગના નિશાન સાથેના ફોટોને ઇમેજને કેપ્શન આપ્યું કે "વેલકમ બેબી ગર્લ," જન્મની પ્રશંસા કરતી એક નોંધ સાથે. દીપિકાની બીજી પુત્રીનો જન્મ આજે, 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ થયો હતો.
ચાહકોએ નવા માતાપિતાને આપ્યા અભિનંદન
ચાહકો અને સેલિબ્રિટીઓ દીપિકાને તેની પોસ્ટ પર અભિનંદન આપી રહ્યા છે. શ્રેયા ઘોષાલે કોમેન્ટમાં તેમને અભિનંદન આપ્યા. ઘણા યુઝર્સે ધ્યાન દોર્યું કે દીપિકા પાદુકોણે રાધાષ્ટમી પર પુત્રીનું સ્વાગત કેવી રીતે કર્યું. ઘણા વપરાશકર્તાઓએ હૃદય ઇમોજી પોસ્ટ કરીને દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહને અભિનંદન આપ્યા.
દીપિકા પાદુકોણે 19 એપ્રિલે ચાહકોને પોતાની બીજી ગર્ભાવસ્થાની જાહેરાત કરી હતી. તેણીએ પ્રેગ્નન્સી કીટ પકડીને બેબીનો ફોટો શેર કર્યો હતો. દીપિકા પાદુકોણે આ ફોટો સાથે આંખનો ઇમોજી પણ શેર કર્યો હતો.
દીપિકા અને રણવીરની પહેલી દીકરીનો જન્મ પણ સપ્ટેમ્બરમાં
દીપિકા પાદુકોણે અને રણવીર સિંહની પહેલી દીકરીનો જન્મ પણ સપ્ટેમ્બરમાં થયો હતો. દીપિકા અને રણવીરની મોટી દીકરીનું નામ દુઆ પાદુકોણે સિંહ છે. દુઆનો જન્મ 8 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ થયો હતો. જન્મના બે મહિના પછી, દીપિકાએ સોશિયલ મીડિયા પર તેની બેબી ગર્લની ઝલક શેર કરી હતી. આ ફોટામાં દુઆના પગ દેખાતા હતા. રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણે દિવાળી પર તેમની દીકરીનો ચહેરો જાહેર કર્યો હતો.
રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણે સિદ્ધિવિનાયક મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી
તેમના બીજા બાળકના જન્મ પહેલાં, રણવીર સિંહ અને તેની પત્ની દીપિકા પાદુકોણે બાપ્પાના મંદિરમાં પૂજા કરવા ગયા હતા. આ દંપતીએ સિદ્ધિવિનાયક મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. આ ઘટનાના કેટલાક ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા. સિદ્ધિવિનાયકની મુલાકાત લેતા પહેલા, રણવીરે મુંબઈના પ્રખ્યાત લાલબાગચા રાજાના દર્શન પણ કર્યા હતા.
રણવીર સિંહે બાપ્પાના મંદિરમાં તેમના આશીર્વાદ લેવા માટે ગયા હતા
લાલબાગચા રાજાના દર્શન કર્યા પછી રણવીર સિંહ ખૂબ જ ભાવુક થઈ ગયો. રણવીર સિંહે કહ્યું કે, અહીં આવીને ખૂબ જ સારું લાગ્યું. બાપ્પાની કૃપાથી વીતેલું વર્ષ મારા અને મારા પરિવાર માટે ખુશીઓથી ભરેલું રહ્યું છે. તેથી, હું અહીં તેમની મુલાકાત લેવા, તેમનો આભાર માનવા અને તેમના આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું, જેથી આગળની સફર પણ ખુશીઓ અને તેમના આશીર્વાદથી ભરેલી રહે.
દીપિકા અને રણવીરે 6 વર્ષ ડેટિંગ કર્યા પછી લગ્ન કર્યા
રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણની પ્રેમકહાની સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ રામલીલાના સેટ પર શરૂ થઈ હતી. લગભગ 6 વર્ષ ડેટિંગ કર્યા પછી, દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહે એકબીજા સાથે લગ્ન કર્યા. દીપિકા અને રણવીરના લગ્ન 2018માં ઇટલીના સુંદર લેક કોમોમાં થયા હતા. આ દંપતીના લગ્ન કોંકણી અને સિંધી પરંપરાઓ અનુસાર કરવામાં આવ્યા હતા. દીપિકા અને રણવીરના લગ્ન એક ખાનગી બાબત હતી, જેમાં ફક્ત તેમના નજીકના મિત્રો અને પરિવાર જ હાજર રહ્યા હતા.