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રણવીર સિંહ બન્યા પિતા, દીપિકા પાદુકોણે બીજા બાળકને આપ્યો જન્મ

Deepika Ranveer Second Child: દીપિકા પાદુકોણના ઘરે એક નાનકડા મહેમાનનો જન્મ થયો છે. દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહ બીજી વખત માતા-પિતા બન્યા છે. દીપિકાએ પોતે આ ખુશખબર તેના ચાહકો સાથે શેર કરી. તેમને ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટથી બીજા બાળકની માહિતી આપી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 19, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:40 PM IST
રણવીર સિંહ બન્યા પિતા, દીપિકા પાદુકોણે બીજા બાળકને આપ્યો જન્મ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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