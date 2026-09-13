/Ranveer Singh: જાહેરાતની દુનિયાનો સુપરસ્ટાર, રણવીર સિંહની એક જાહેરાતની ફી એટલી કે અમદાવાદમાં ખરીદી શકો લક્ઝરી બંગલો

Ranveer Singh Endorsement Fees: બોલીવુડ એક્ટર રણવીર સિંહ ફક્ત ફિલ્મોથી જ નહીં પરંતુ બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટથી પણ સારી એવી કમાણી કરે છે. હાલ રણવીર સિંહ એડ માટે કેટલી ફી ચાર્જ કરે છે તે ચર્ચામાં છે. રણવીર સિંહ તેની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો માટે જાણીતો છે અને હવે તેની ચર્ચા એન્ડોર્સમેન્ટ ફી માટે પણ થઈ રહી છે. તાજેતરમાં જ રણવીર સિંહ બીએમડબલ્યુ ઇન્ડિયાનો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યો. ત્યારથી રણવીર સિંહ ફિલ્મો સિવાય બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટથી કેટલી કમાણી છે તે વાત જ ચર્ચામાં આવી છે.
રણવીર સિંહ નેટવર્થ
હવે જ્યારે આ વાતની ચર્ચા થઈ જ રહી છે તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ કે રણવીર સિંહ એક એડ શૂટ કરવા માટે કેટલો ચાર્જ કરે છે. આ આંકડો એટલો મોટો છે કે અમદાવાદ જેવા મેટ્રો સિટીમાં લક્ઝરી બંગલો આવી જાય. જણાવી દઈએ કે રણવીર સિંહની નેટવર્થ અંદાજે 400 કરોડ જેટલી છે. જેમાં ફિલ્મો ઉપરાંત એન્ડોર્સમેન્ટથી થતી કમાણીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
રણવીર સિંહ એન્ડોર્સમેન્ટ ફી
આજના સમયના એક્ટર્સમાં રણવીર સિંહ સૌથી ફેમસ એક્ટર છે. રણવીર સિંહની બ્રાન્ડ વેલ્યુ ધુરંધર અને ધુરંધર ટુ ફિલ્મ પછી સાતમા આસમાને પહોંચી ગઈ છે. રણવીર સિંહ હવે bmw ઇન્ડિયાનો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ બની ગયો છે. રણવીર સિંહ ફિલ્મો ઉપરાંત બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ થી પણ સારી એવી કમાણી કરે છે. આ કમાણીમાં પણ ધુરંધર ફિલ્મ પછી વધારો થઈ ગયો છે.
ધુરંધર ફિલ્મ પછી બ્રાંડ વેલ્યુ વધી
રણવીર સિંહની એક જાહેરાતની કમાણીની વાત કરીએ તો ધુરંધર ફિલ્મ પહેલા એક વિજ્ઞાપન માટે રણવીર સિંહ 4 થી 7 કરોડ રૂપિયાની ફી લેતો હતો. પરંતુ ધુરંધર ફિલ્મ પછી તેણે પોતાની ફી વધારી દીધી હોવાની વાત સામે આવી છે. ડેકન ક્રોનિકલના રિપોર્ટ અનુસાર થોડા સમય પહેલા એક પ્રીમિયમ વિસ્કી બ્રાન્ડ માટે રણવીર સિંહ એ એડ કરી હતી અને તેના માટે તેને 20 કરોડ રૂપિયા ચાર્જ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત સોશિયલ મીડિયા પર બ્રાન્ડ પ્રમોશનની એક પોસ્ટ કરવા માટે તે 1.5 કરોડ રૂપિયા સુધીનો ચાર્જ કરે છે.
રણવીર સિંહની બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ ફી અંગે મળતી જાણકારી અનુસાર 41 વર્ષીય રણવીર સિંહ એક જાહેરાત માટે અંદાજે 3 થી 10 કરોડ રૂપિયાનો ચાર્જ કરે છે. રણવીર સિંહ અલગ અલગ કંપની માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે. જેમાં સ્કોડા ઓટો ઇન્ડિયા, મારુતિ સુઝુકી નેક્સા, અને હવે bmw ઇન્ડિયા માટે પણ રણવીર સિંહ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યો છે. આ સિવાય રણવીર સિંહ પેપ્સી, બિંગો, માન્યવર જેવી અલગ અલગ કંપનીઓ સાથે પણ જોડાયેલો છે. જેની એડથી વર્ષે રણવીર સિંહ કરોડોની કમાણી કરે છે.ે
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)