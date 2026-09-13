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Ranveer Singh: જાહેરાતની દુનિયાનો સુપરસ્ટાર, રણવીર સિંહની એક જાહેરાતની ફી એટલી કે અમદાવાદમાં ખરીદી શકો લક્ઝરી બંગલો

Ranveer Singh Endorsement Fees: રણવીર સિંહ ફિલ્મોનો જ નહીં જાહેરાતની દુનિયાનો પણ સુપરસ્ટાર છે. એટલે જ તો એક એડ માટે રણવીર સિંહ એટલી ફી ચાર્જ કરે છે જેમાં અમદાવાદ જેવા શહેરમાં એક લક્ઝરી બંગલો ખરીદી શકાય. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 13, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:47 AM IST
Ranveer Singh: જાહેરાતની દુનિયાનો સુપરસ્ટાર, રણવીર સિંહની એક જાહેરાતની ફી એટલી કે અમદાવાદમાં ખરીદી શકો લક્ઝરી બંગલો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Ranveer Singh:રણવીર સિંહની એક જાહેરાતની ફી એટલી કે અમદાવાદમાં ખરીદી શકો લક્ઝરી બંગલો
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