Dhurandhar On OTT: ઘર બેઠા રણવીર સિંહની ધુરંધર ફિલ્મ જોવા થઈ જાવ તૈયાર, જાણો ક્યારે થઈ રહી છે રિલીઝ
Dhurandhar OTT Release: રણવીર સિંહની સ્પાઈ એકશન થ્રિલર ફિલ્મ ધુરંધર સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ ત્યારથી ચર્ચામાં છે. આ ફિલ્મ અને તેના દમદાર પાત્રોના લોકો વખાણ કરી રહ્યા છે. આ ફિલ્મ હવે તમે ઘર બેઠા પણ જોઈ શકશો. કારણ કે રણવીર સિંહની ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ થવા માટે તૈયાર છે.
Trending Photos
Dhurandhar OTT Release: રણવીર સિંહની સ્પાઇ એક્શન થ્રીલર ફિલ્મ ધુરંધર 5 ડિસેમ્બરે સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ધુંઆધાર કમાણી કરી રહી છે. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારથી હજુ સુધી બોક્સ ઓફિસ પર સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. આ ફિલ્મમાં પહેલીવાર રણવીર સિંહ એનર્જેટિક અને ચુલબુલા અવતારમાં નહીં પરંતુ ગંભીર અને ઇન્ટેન્સ અવતારમાં જોવા મળે છે. ફિલ્મ દર્શકોને પણ ખૂબ જ પસંદ પડી છે. આ ફિલ્મ હવે થિયેટર પછી ઓટીટી પર ધમાલ મચાવવા આવી રહી છે.
ઘણા લોકો એવા હોય છે જે સિનેમા ઘરને બદલે ઘર બેઠા ફિલ્મો જોવાનું પસંદ કરે છે. જો તમે પણ ફિલ્મ ધુરંધર ઘરે બેઠા ઓટીટી પર જોવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તો તમારે ઉત્સુકતાનો અંત આવવા જઈ રહ્યો છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર ટૂંક સમયમાં જ ફિલ્મ ધુરંધર ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ શકે છે.
ફિલ્મ ધુરંધરની ઓટીટી રિલીઝ અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ શકે છે. ધુરંધર ફિલ્મની ઓટીટી રીલીઝ અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર 30 જાન્યુઆરી 2026 થી નેટફ્લિક્સ પર ધુરંધર ફિલ્મ ઉપલબ્ધ હશે. જોકે નેટફ્લિક્સ કે ફિલ્મ નિર્માતાઓ તરફથી ધુરંધર ઓટીટી રીલીઝની આ તારીખની પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. પરંતુ ચર્ચાઓ છે કે નેટફ્લિક્સ પર ફક્ત સબસ્ક્રાઇબ માટે ધુરંધર ફિલ્મ 30 તારીખથી ઉપલબ્ધ હશે. મહત્વનું છે કે નેટફિક્સ પર આવવાના કારણે ફિલ્મ આંતરરાષ્ટ્રીય દર્શકો સુધી પણ પહોંચી શકે છે.
શું છે ધુરંધર ફિલ્મની સ્ટોરી ?
ધુરંધર ફિલ્મની સ્ટોરીની રણવીર સિંહના પાત્રની આસપાસ ફરે છે જે જેલમાં કેદ એક અપરાધી હોય છે તેની જિંદગી ત્યારે બદલી જાય છે જ્યારે આર માધવન એટલે કે આઈબી ચીફ તેને ખતરનાક ગુપ્ત મિશન માટે મોકલે છે. ખોટી ઓળખ સાથે તેને કરાંચી મોકલવામાં આવે છે જ્યાં તેને કુખ્યાત અને જોખમી લ્યારી વિસ્તારમાં જવાનું હોય છે. તે અપરાધની દુનિયામાં પોતાની જગ્યા બનાવે છે અને આતંકી સંગઠન અને આઈએસઆઈ વચ્ચેના ઘાતક નેટવર્કને તોડવાનું પોતાનું કામ કરે છે.
લોકોને ધુરંધર ફિલ્મની મજબૂત કહાની અને શાનદાર પર્ફોર્મન્સ ગમ્યા છે. લોકો ફિલ્મની એક્શન સિક્વન્સની પણ સરાહના કરે છે જોકે ફિલ્મની લંબાઈ ત્રણ કલાક કરતાં વધારેની છે જેના કારણે કેટલાક લોકોને આ ફિલ્મ જરૂર કરતા વધારે લાંબી લાગી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે