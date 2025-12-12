Prev
Dhurandhar: ધુરંધર ફિલ્મ પર મુકાયો પ્રતિબંધ, આ 6 દેશોમાં રિલીઝ નહીં થાય રણવીર સિંહની ફિલ્મ

Dhurandhar film Banned: રણવીર સિંહ, અક્ષય ખન્ના, આર માધવન, સંજય દત્તની ફિલ્મ ધુરંધર બોક્સ ઓફિસ પર છપ્પરફાડ કમાણી કરી રહી છે અને લોકોને પણ આ ફિલ્મ પસંદ પડી છે પરંતુ આ ફિલ્મને લઈને એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ ફિલ્મ પર 6 દેશમાં પ્રતિબંધ મુકાયો છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:57 AM IST

Dhurandhar film Banned: રણવીર સિંહ, અક્ષય ખન્ના, અર્જુન રામપાલ, સંજય દત્ત અને આર માધવનની ફિલ્મ ધુરંધર બોક્સ ઓફિસ પર બમ્પર કમાણી કરી રહી છે. આદિત્ય ધરની આ આ ફિલ્મ લોકોને પસંદ આવી છે. ફિલ્મની સ્ટોરી સાથે દર્શકોને કલાકારોની એક્ટિંગ અને અંદાજ પણ ખૂબ જ પસંદ પડી રહ્યા છે. આ ફિલ્મથી અક્ષય ખન્ના પણ રાતોરાત લોકોના દિલ પર છવાઈ ગયો છે. 

ધુરંધર ફિલ્મ કમાણીના મામલામાં પણ રેકોર્ડ તોડી રહી છે. જોકે આદિત્ય ઘરના નિર્દેશનમાં બનેલી ફિલ્મ ધુરંધર ને લઈને એક માઠા સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે. આ માઠા સમાચાર એ છે કે 6 દેશમાં આ ફિલ્મ પર બૈન મૂકવામાં આવ્યો છે.. જેના કારણે ધુરંધર ફિલ્મને નુકસાન થઈ શકે છે. 6 દેશ એવા છે જ્યાં ધુરંધર ફિલ્મ રિલીઝ નહીં થાય. કારણકે અહીં આ ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ધુરંધર ફિલ્મ પર ગલ્ફ દેશોમાં બૈન મૂકવામાં આવ્યો છે. 

એક રિપોર્ટ અનુસાર ધુરંધર ફિલ્મને ગલ્ફ દેશ બહેરીન, કુવૈત, ઓમાન, કતાર, સાઉદી અરબ અને સંયુક્ત અરબ અમીરાત માં સંપૂર્ણ રીતે બૈન કરી દેવામાં આવી છે. આ દેશોનું કહેવું છે કે ફિલ્મ પાકિસ્તાન વિરોધી છે તેથી જ તેને આ 6 દેશમાં રિલીઝ કરવાની પરવાનગી આપવામાં નહીં આવે. ફિલ્મની ટીમ દ્વારા જ્યારે આ દેશોના સેન્સર બોર્ડનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો તો તેમાં ભારે ભરખમ કટ્સ મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી. ફિલ્મની ટીમ દ્વારા આ માંગને પૂરી કરવી શક્ય નથી. જેના કારણે ગલ્ફ દેશોમાં તુરંત ફિલ્મ રિલીઝ થઈ શકશે નહીં 

મહત્વપૂર્ણ છે કે ધુરંધર પહેલા આદિત્ય ધરની પહેલી ફિલ્મ ઉરી ધ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક ને પણ 2019 માં ગલ્ફ દેશોમાં રિલીઝ કરવાથી રોકી દેવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી હવે ધુરંધર ફિલ્મને પણ પાકિસ્તાન વિરોધી ગણાવીને બૈન કરી દેવામાં આવી છે. 

ધુરંધર ફિલ્મ 5 ડિસેમ્બરે સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. પહેલા દિવસથી જ આ ફિલ્મ શાનદાર કમાણી કરી રહી છે. જે રીતે ફિલ્મને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે તેને જોતા લાગે છે કે રણવીર સિંહની આ ફિલ્મ ભારતીય સિનેમા ઘરોમાં 200 કરોડથી વધુનો બિઝનેસ આરામથી કરી લેશે. મહત્વપૂર્ણ છે કે ધુરંધર ફિલ્મનો હાલ એક પાર્ટ રિલીઝ થયો છે તેનો બીજો પાર્ટ આગામી વર્ષે માર્ચ મહિનામાં રિલીઝ થશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

