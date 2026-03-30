ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentDhurandhar On TV: એકદમ ફ્રીમાં જોવા મળશે રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર, ફટાફટ ચેક કરી લો તારીખ અને જગ્યા

Dhurandhar On TV: એકદમ ફ્રીમાં જોવા મળશે રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર, ફટાફટ ચેક કરી લો તારીખ અને જગ્યા

Dhurandhar On TV: રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર જો તમે થિયેટરમાં કે નેટફ્લિક્સ પર જોઈ નથી તો ચિંતા ન કરો. ટુંક સમયમાં તમે આ ફિલ્મ એકદમ ફ્રીમાં જોઈ શકશો. ધુરંધર ફિલ્મને લઈ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ જાહેરાત શું છે ચેક કરી લો. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:19 PM IST
  • ધુરંધર ફિલ્મને લઈ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 
  • ધુરંધર ફિલ્મનું ટીવી પ્રીમિયર ફાઈનલ થઈ ગયું.
  • 3 ચેનલ પર એકસાથે જોવા મળશે ધુરંધર
     

Dhurandhar On TV: એકદમ ફ્રીમાં જોવા મળશે રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર, ફટાફટ ચેક કરી લો તારીખ અને જગ્યા

Dhurandhar On TV: ધુરંધર 2 ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ધુંઆધાર કમાણી કરી રહી છે ત્યારે ધુરંધર ફિલ્મના પહેલા પાર્ટને લઈ ફિલ્મ ચાહકો ખુશ થઈ જાય એવી જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. ધુરંધર ફિલ્મનું ટીવી પ્રીમિયર ફાઈનલ થઈ ગયું છે. એટલે કે ધુરંધર ફિલ્મ હવે ફિલ્મ ચાહકો ટીવી પર એકદમ ફ્રીમાં જોઈ શકશે તે નક્કી છે. 

ધુરંધર ફિલ્મનું વર્લ્ડ ટીવી પ્રીમિયર

ધુરંધર ફિલ્મ ડિસેમ્બર 2025 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે એવું લાગતું ન હતું કે ફિલ્મને આટલી જબરદસ્ત સફળતા મળશે. ધુરંધર ફિલ્મે રિલીઝના 2 વીક પછી રફતાર પકડી. પછી તો લોકો પર હમઝા અલી મઝારીનો જાદુ એવો ચઢ્યો છે કે ધુરંધર 2 પણ રિલીઝ થયાના એક વીકમાં જ 1000 કરોડને પાર થઈ ગઈ છે. ધુરંધર ફિલ્મ પણ બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ હતી. બોક્સ ઓફિસ પર છપ્પરફાડ કમાણી કરનાર ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ ચુકી છે. જો કે એવા પણ લોકો હશે જેમણે નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ નહીં જોઈ હોય. તો હવે આવા દર્શકોએ ખુશ થઈ જવાનો સમય આવી ગયો છે. કારણ કે ધુરંધર ફિલ્મ ટીવી પર જોવા મળવાની છે. 

ધુરંધર ફિલ્મનું વર્લ્ડ ટીવી પ્રીમિયર 3 ચેનલ પર

આદિત્ય ધરની ફિલ્મ ધુરંધર ટીવી પ્રીમિયર માટે રેડી છે. ફિલ્મના પ્રિમીયરની ડેટ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. ધુરંધર પાર્ટ 1 બોક્સ ઓફિસ પર ડિસેમ્બર 2025 માં રિલીઝ થઈ હતી. નેટફ્લિક્સ પર 30 જાન્યુઆરીના રોજ સ્ટ્રીમ થઈ હતી અને હવે ટીવી પર 30 મે 2026 ના રોજ જોવા મળશે. ટીવીના દર્શકો સ્પાઈ થ્રિલર ફિલ્મ ધુરંધર 30 મે ના રોજ સાંજે 7 કલાકે સ્ટાર ગોલ્ડ ચેનલ પર જોઈ શકશે. સ્ટાર ગોલ્ડ ચેનલના ઈંસ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરી ફિલ્મની ટીવી રિલીઝ ડેટ કંફર્મ કરવામાં આવી છે. ધુરંધર ફિલ્મ સ્ટાર ગોલ્ડ, સ્ટાર ગોલ્ડ 2 અને કલર્સ સિનેપ્લેક્સ પર એકસાથે દેખાડવામાં આવશે. 

ધુરંધર ફિલ્મની કમાણી

ધુરંધર ફિલ્મ વર્ષ 2025 ની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ છે. ધુરંધર ફિલ્મએ દુનિયાભરમાં 1300 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે. આ ફિલ્મ સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મોમાંથી એક ફિલ્મ છે. ધુરંધર ફિલ્મના 2 પાર્ટ છે જેને લખી છે આદિત્ય ધર એ અને ડાયરેક્શન પણ આદિત્ય ધરનું છે. ફિલ્મમાં રણવીર સિંહ, અક્ષય ખન્ના, અર્જુન રામપાલ, સંજય દત્ત, આર માધવન, રાકેશ બેદી, સારા અર્જુન મુખ્ય ભુમિકાઓમાં જોવા મળે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

