આ હિન્દી ફિલ્મે છાપ્યા 900,00000000! 3 કલાક 34 મિનિટની 250 કરોડનું પિક્ચર હવે 4 ભાષાઓમાં મચાવશે ધૂમ
Bollywood Film: બોક્સ ઓફિસ પર ફિલ્મોની અવરજવર ચાલતી રહે છે. ટિકિટ બારી પર આવનારી દરેક ફિલ્મ શાનદાર કમાણી નથી કરતી, પરંતુ કેટલીક ફિલ્મો અદભૂત કલેક્શન કરવામાં સફળ રહે છે.
Trending Photos
Bollywood Film: બોક્સ ઓફિસ પર અનેક પ્રકારની ફિલ્મો રિલીઝ થતી હોય છે. નાના બજેટથી લઈને મોટા બજેટની ફિલ્મોનું બોક્સ ઓફિસ પર રાજ જોવા મળે છે. ઘણીવાર નાના બજેટની ફિલ્મો મોટો કમાલ કરી જાય છે, તો ક્યારેક મોટા બજેટની ફિલ્મો પણ ખાસ ઉકાળી શકતી નથી. આજે અમે તમને એક એવી 900 કરોડની ફિલ્મ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જેણે હિન્દી બેલ્ટમાં જબરદસ્ત કમાણી કરી છે અને હવે મેકર્સે આ ફિલ્મને લઈને એક મોટું પગલું ભર્યું છે. ચાલો જાણીએ આ ફિલ્મ વિશે...
ફિલ્મ 'ધુરંધર'ની બોક્સ ઓફિસ પર મજબૂત પકડ
ખરેખર, અમે જે ફિલ્મની વાત કરી રહ્યા છીએ તે બીજું કોઈ નહીં પણ રણવીર સિંહની ફિલ્મ ‘ધુરંધર’ છે. આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર પોતાની પકડ મજબૂત બનાવી રાખી છે અને સતત કમાણી કરી રહી છે. આ ફિલ્મે વિશ્વભરમાં માત્ર 19 દિવસમાં 907.40 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કરી લીધું છે અને હજુ પણ તેની કમાણી ચાલુ છે.
મેકર્સે બીજા ભાગને લઈને લીધો આ મોટો નિર્ણય
ફિલ્મના મેકર્સે તેના બીજા ભાગની રિલીઝ ડેટ તો પહેલા જ જાહેર કરી દીધી હતી, પરંતુ હવે વધુ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. જી હા, ફિલ્મના મેકર્સે નિર્ણય લીધો છે કે આ ફિલ્મનો બીજો ભાગ માત્ર હિન્દીમાં જ નહીં, પરંતુ સાઉથની તમામ મુખ્ય ભાષાઓમાં પણ રિલીઝ કરવામાં આવશે.
ક્યારે રિલીઝ થશે બીજો ભાગ?
આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે હવે ફિલ્મ 'ધુરંધર'નો બીજો ભાગ હિન્દી ઉપરાંત તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ ભાષામાં પણ રિલીઝ થશે. જણાવી દઈએ કે મેકર્સે આ ફિલ્મના બીજા ભાગને 19 માર્ચ 2026ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. લોકો આતુરતાથી ફિલ્મના બીજા ભાગની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
અક્ષય ખન્નાએ લૂંટી લાઈમલાઈટ
આ સિવાય જો આદિત્ય ધરના નિર્દેશનમાં બનેલી ફિલ્મ 'ધુરંધર'ની વાત કરીએ તો, આ ફિલ્મમાં રણવીર સિંહની સાથે અક્ષય ખન્ના, સંજય દત્ત, આર. માધવન, અર્જુન રામપાલ અને રાકેશ બેદી જેવા દિગ્ગજ કલાકારો જોવા મળી રહ્યા છે. ફિલ્મમાં અક્ષય ખન્નાએ સૌથી વધુ લાઈમલાઈટ મેળવી છે અને તેમના પાત્રને લોકો ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે