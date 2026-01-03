Kabir Singh ફિલ્મ માટે શાહિદ નહીં રણવીર સિંહ હતો પહેલી પસંદ, આ કારણથી રણવીર એ ફિલ્મ કરી હતી રીજેક્ટ
Kabir Singh Film: શાહિદ કપૂર માટે કબીર સિંહ બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ સાબિત થઈ હતી. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે ખરેખર આ ફિલ્મ શાહિદ કપૂર પાસે રણવીર સિંહના કારણે આવી હતી. આ વાતનો ખુલાસો ખુદ સંદીપ રેડ્ડી વાંગાએ કર્યો હતો.
Kabir Singh Film: રણવીર સિંહનો ક્રેઝ ચારે તરફ છવાયેલો છે અને તેનું કારણ છે ફિલ્મ ધુરંધર. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ છે. વર્ષ 2025 ની આ સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ બની ગઈ છે. રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર એ સ્ત્રી 2, જવાન, પઠાન અને પુષ્પા 2 જેવી ફિલ્મોના લાઇફટાઈમ કલેક્શનને પણ પાછળ છોડી દીધું છે. હાલ જે રીતે તુરંધર ફિલ્મ ચાલી રહી છે તેને જોતા લાગે છે કે શાહરુખ ખાનની એક્શન ફિલ્મ જવાનનો રેકોર્ડ પણ ટૂંક સમયમાં તૂટી જશે..
રણવીર સિંહનું નામ રણવીર કપૂર સાથે લેવાઈ રહ્યું છે. રણવીર કપૂરની ફિલ્મ એનિમલ પછી પણ આવો જ ક્રેઝ જોવા મળ્યો હતો. સંદીપ રેડી વાંગા દ્વારા નિર્દેશિત ફિલ્મ એનિમલથી રણબીર કપૂર એ બોક્સ ઓફિસ પર જબરદસ્ત કમબેક કર્યું અને આ ફિલ્મે જોરદાર કમાણી હતી. આ બંને કલાકારો વચ્ચે પણ સતત તુલના થતી આવે છે. રણવીર સિંહ અને રણવીર કપૂર વચ્ચે સરખામણી છેલ્લા એક દાયકાથી થતી આવે છે.
વર્ષ 2010 થી રણવીર સિંહ એક પછી એક ઘણી બધી ફિલ્મોમાં જોવા મળ્યો તેની ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ પર હિટ પણ રહી. તેની સામે રણબીર કપૂર સફળ થવા માટે સતત મહેનત કરી રહ્યો હતો. પરંતુ તેની એનિમલ ફિલ્મનું શાનદાર પર્ફોમન્સ રણવીરની અત્યાર સુધીની ફિલ્મો પર ભારી પડી ગયું. તેની સામે રણવીર સિંહ હવે ધુરંધર ફિલ્મમાં એવું પ્રદર્શન કર્યું કે તેની સરખામણી એનિમલના રણવીર કપૂર સાથે થવા લાગી. જોકે ધુરંધરના કારણે રણવીર સિંહને જે સફળતા મળી રહી છે તે તેને વર્ષો પહેલા મળી ગઈ હોત જો તેણે સંદીપ રેડી વાંગાની એક ફિલ્મ છોડી ન હોત. જે ફિલ્મની અહીં વાત થઈ રહી છે તે છે કબીરસિંહ.
વર્ષ 2019 માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ કબીર સિંહ શાહિદ કપૂરના કરિયરની સૌથી મોટી કમર્શિયલ હિટ ફિલ્મ સાબિત થઈ. પણ ઓછા લોકો જાણે છે કે આ ફિલ્મ શાહિદ કપૂર પહેલા રણવીર સિંહને ઓફર થઈ હતી. ફિલ્મ માટે રણવીર સિંહ ને અપ્રોચ કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તેણે ફિલ્મ રિજેક્ટ કરી અને શાહિદ કપૂરને આપેલ મળી ગઈ.
વર્ષ 2023માં નિર્દેશક સંદીપ રેડી ખુલાસો કર્યો હતો કે કબીર સિંહ માટે તેમણે પહેલા રણવીર સિંહને જ ઓફર કરી હતી. પરંતુ તે સમયે રણવીર સિંહ એ આ ફિલ્મ કરવાની ના કહી દીધી. એક મુલાકાત દરમિયાન સંદીપ રેડ્ડી વાંગાએ કહ્યું હતું કે તેની પહેલી ફિલ્મ અર્જુન રેડ્ડીની જબરદસ્ત સફળતા પછી તેમણે નક્કી કર્યું હતું કે આ ફિલ્મની તે હિન્દી રિમેક બનાવશે. વાંગા એ કહ્યું હતું કે જે ફિલ્મ સૌથી વધુ જોવાય હોય તેની રિમેક બનાવવી સરળ કામ નથી. પરંતુ બોલીવુડમાંથી તેમને સતત ફોન આવી રહ્યા હતા કે તેની હિન્દી રિમેક બનાવો. જ્યારે ફિલ્મ બનાવવાનું નક્કી કર્યું તો તેમણે સૌથી પહેલા રણવીર સિંહને ફિલ્મ ઓફર કરી હતી. રણવીર સિંહ પણ ફિલ્મ કરવા માંગતો હતો પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ તેણે ના કહી દીધી કારણ કે તેને લાગ્યું કે ફિલ્મમાં તેનું કેરેક્ટર વધારે ડાર્ક છે. રણવીર ફિલ્મ રિજેક્ટ કરી પછી ફિલ્મ શાહિદ કપૂર ને ઓફર કરવામાં આવી પરંતુ ઇન્ડસ્ટ્રીના ઘણા લોકો આ કાસ્ટિંગથી સહમત ન હતા.
સંદીપ રેડી એ જણાવ્યું હતું કે તે સમયે શાહિદનો ટ્રેક રેકોર્ડ સારો ન હતો એટલે કે તેની સોલો ફિલ્મે 100 કરોડની કમાણી ક્યારે કરી ન હતી. તેની ફિલ્મની વધારેમાં વધારે કમાણી 65 કરોડની હતી. તેને જોતાં લોકોને લાગ્યું હતું કે આ ફિલ્મ માટે શાહિદ કપૂર યોગ્ય નથી. પરંતુ શાહિદ કપૂર એ સંદીપ રેડ્ડી વાંગાને વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો કે તે કબીરસિંહનું પાત્ર બખૂબી નિભાવશે અને શાહિદ કપૂર એ તે કરી બતાવ્યું. કબીરસિંહ ફિલ્મ માત્ર 36 કરોડના ખર્ચે બની હતી અને તેનું વર્લ્ડવાઈડ કલેક્શન 380 કરોડથી વધારેનું હતું.
