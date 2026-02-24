અરવલ્લીની પહાડીઓમાં ગુંજશે રશ્મિકા-વિજયના લગ્નની શરણાઈ; જુઓ આ આલીશાન હોટલની ઇનસાઈડ તસવીરો
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: સાઉથ સુપરસ્ટાર અભિનેત્રી રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્નની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ઉદયપુરના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં રશ્મિકા અને વિજય ખુબ જ એન્જોય કરી રહ્યા છે. ચાલો લગ્નની તૈયારીઓના ફોટા પર નજર કરીએ....
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્નની અફવાઓ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. હવે, આ કપલે આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી દીધી છે, જેનાથી ચાહકોમાં ઉત્સાહ વધી ગયો છે. આ દરમિયાન, ઉદયપુરમાં લગ્નની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. તાજેતરમાં, કપલના લગ્નની કેટલીક ખાસ ઝલક સામે આવી છે. આ ફોટા જોઈને એવું લાગે છે કે મહેમાનોના મનોરંજન માટે રમતો રમાઈ રહી છે અને એક ખાસ ડિનરનું પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. વિજય દેવરાકોંડા અને રશ્મિકા મંદાનાના લગ્નના ફંક્શન આજથી શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. બંનેએ પોતાના લગ્ન માટે ઉદયપુરને પસંદ કર્યું છે. વિજય દેવરાકોંડા અને રશ્મિકા પોતાના પરિવાર સાથે ગઈકાલે એટલે કે 23 ફેબ્રુઆરીએ જ વેડિંગ વેન્યુ લક્ઝરી હોટેલ ‘મોમેન્ટોસ એકાયા’ પહોંચી ચૂક્યા છે. 26 ફેબ્રુઆરીએ આ કપલ સાત ફેરા લેશે.
117 રૂમ, સ્યુટમાં પ્રાઇવેટ પૂલ
વેડિંગ વેન્યુ લક્ઝરી હોટેલ ‘મોમેન્ટોસ એકાયા’ એકલિંગજી પાસે અરવલ્લીની હિલ્સ વચ્ચે આવેલી છે. તેનો નજારો ખુબ જ સુંદર છે. લેક સિટીની આ સુંદરતા વિજય અને રશ્મિકાને પણ ખૂબ પસંદ આવી અને સાઉથથી અહીં લગ્ન કરવા આવ્યા છે ખાસ વાત એ છે કે આ હોટલ શહેરના ઘોંઘાટથી લગભગ 25 કિમી દૂર અંદર આવેલી છે. આ હોટેલ 106 એકરમાં ફેલાયેલી છે. પ્રાકૃતિક સૌંદર્યના નજારા વચ્ચે પરિસર ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. હોટેલમાં લક્ઝરી રૂમ અને વિલા છે. અહીં 117 ગ્રાન્ડ રૂમ છે. આ રૂમમાં પ્રાઇવેટ બાલ્કની, ગાર્ડન વ્યૂ અને વિલાથી લઈને દરેક સ્યુટમાં પ્રાઇવેટ પૂલ પણ છે. અરવલ્લીના મંત્રમુગ્ધ કરતાાં દૃશ્યો અહીંથી સરળતાથી દેખાય છે.
સ્પેશિયલ ફોટોઝ વાયરલ
અહેવાલ મુજબ, તાજેતરના અહેવાલો સામે આવ્યા છે કે વિજય અને રશ્મિકા પોતાના મહેમાનો માટે ખાસ રાત્રિ-ભોજનનું આયોજન કરી રહ્યા છે. તેમના ખાસ દિવસ માટે રશ્મિકા અને વિજયે પ્રખ્યાત શેફને તેમના લગ્નમાં આવવા અને તેમના મહેમાનોને ખાસ રાત્રિ-ભોજન પીરસવા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. હવે, રશ્મિકા અને વિજયના લગ્નનું રાત્રિ-ભોજનનું આમંત્રણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
મેનુ કાર્ડનો ફોટો શેર કર્યો
રશ્મિકા મંદાનાએ તાજેતરમાં જ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ફોટો શેર કર્યો છે, જેમાં ડિનર ટેબલ દેખાય છે. ફોટામાં એક સુંદર મેનુ કાર્ડ પણ દેખાય છે. મેનુમાં જાપાની વાનગીઓ પણ છે. આ ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ દરમિયાન વિજય દેવરકોન્ડાએ ઉદયપુરના કેટલાક ફોટા પણ શેર કર્યા છે. આ ફોટામાં વોલીબોલ નેટ અને કેટલાક મહેમાનો રમત રમતા દેખાય છે.
ક્યારે છે લગ્ન?
આ ફોટાઓમાં પૂલ કિનારેથી બીજો એક ફોટો છે, જ્યાં અસંખ્ય ગ્લાસ દેખાય છે. તે સ્પષ્ટ છે કે મહેમાનો રમતો રમતી વખતે ખાવા-પીવાનો આનંદ માણી રહ્યા છે. આ ફોટા જોઈને એવું લાગે છે કે રશ્મિકા અને વિજય પહેલાથી જ તેમના લગ્નનો આનંદ માણી રહ્યા છે. રશ્મિકા અને વિજય 26 ફેબ્રુઆરીએ ઉદયપુરમાં લગ્નના બંધનમાં બંધાવાના છે. રશ્મિકા અને વિજય બંનેએ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક પોસ્ટ શેર કરીને આ માહિતી શેર કરી છે.
