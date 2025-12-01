The Girlfriend: રશ્મિકા મંદાનાની ફિલ્મ ધ ગર્લફ્રેન્ડની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ જાહેર, જાણો ક્યારે અને ક્યાં થશે રિલીઝ

Prev
The Girlfriend Film On Ott: રશ્મિકા મંદાનાની લેટેસ્ટ તેલુગૂ ફિલ્મ ધ ગર્લફ્રેન્ડ ઓટીટી પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ ક્યારથી કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકાશે જાણી લો તમે પણ.
 

Dec 01, 2025

The Girlfriend Film On Ott: રશ્મિકા મંદાનાના સાઉથની પોપ્યુલર અભિનેત્રી છે અને બોલીવુડમાં પણ ખૂબ નામ કમાયું છે. રશ્મિકા નેશનલ ક્રશ તરીકે પણ જાણીતી છે હવે તે પેન ઇન્ડિયા અભિનેત્રી બની ચૂકી છે. ચાહકો તેની ફિલ્મોની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. તાજેતરમાં જ રશ્મિકા મંદાનાની ધ ગર્લફ્રેન્ડ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. સોશિયલ મીડિયા પર આ ફિલ્મની ખૂબ જ ચર્ચા થઈ છે. મૂળ રૂપે તેલુગુ ભાષામાં બનેલી છે. ધ ગર્લફ્રેન્ડ ફિલ્મ 7 નવેમ્બર 2025 ના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ હતી. હવે એક મહિનાની અંદર જ આ ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. 

ધ ગર્લફ્રેન્ડ ફિલ્મમાં રશ્મિકા મંદાનાની સાથે દીક્ષિત શેટ્ટી મુખ્ય ભુમિકામાં જોવા મળશે. ફિલ્મમાં રશ્મિકા એ ભૂમા દેવીનું પાત્ર ભજવ્યું છે. આ ફિલ્મને લઈને એવી ચર્ચાઓ છે કે આ ફિલ્મના ટ્વિસ્ટ ફિલ્મ જોનારના હોશ ઉડાડી દે છે.. જો તમે આ ફિલ્મ અત્યાર સુધી થિયેટરમાં ન જોઈ હોય તો હવે આ ફિલ્મ ઘર બેઠા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકશો. કારણ કે ધ ગર્લફ્રેન્ડ ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝ ડેટનું ઓફિશીયલ અનાઉસમેન્ટ થઈ ગયું છે. 

રશ્મિકા મંદાનાની ધ ગર્લફ્રેન્ડ ફિલ્મ 5 ડિસેમ્બર થી ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાશે.. ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા આ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી હતી. ધ ગર્લફ્રેન્ડ ફિલ્મ તેલુગુ ભાષા ઉપરાંત હિન્દી, તમિલ, કન્નડ અને મલયાલમ ભાષામાં પણ રિલીઝ કરવામાં આવશે. ધ ગર્લફ્રેન્ડ ફિલ્મમાં સંબંધોમાં રોમાન્સ, છલકપટ અને ગેસ લાઇટિંગ જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં ટ્વિસ્ટ એન્ડ ટર્ન ભરપૂર છે. જે દર્શકોને ચોંકાવી દે છે. ધ ગર્લફ્રેન્ડ ફિલ્મના ખૂબ વખાણ થયા હતા. હવે જોવાનું રહ્યું કે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આ ફિલ્મને કેવો પ્રતિસાદ મળે છે.
 

