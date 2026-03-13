Prev
રશ્મિકા મન્દાનાની 8 વર્ષ જૂની ચેટ વાયરલ થયા બાદ બબાલ, અભિનેત્રીએ આપ્યું અલ્ટીમેટમ

રશ્મિકા મંદાના ઓડિયો લીક વિવાદ પર લાલધૂમ થઈ ગઈ છે. તેણે કહ્યું કે આ પ્રાઇવેસીનું ઉલ્લંઘન છે. લોકોએ વાતચીતના માત્ર એક હિસ્સા પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરી તેને વાયરલ કર્યો. આ સાથે તેણે કાર્યવાહી કરવાની પણ ધમકી આપી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 13, 2026, 03:10 PM IST
  • વાયરલ ઓડિયો બાદ રશ્મિકા મન્દાના થઈ ગુસ્સે
  • ઓડિયો હટાવવા 24 કલાકનું આપ્યું અલ્ટીમેટમ
  • અભિનેત્રીએ કહ્યું- આ પ્રાઇવેસીનો ભંગ

અભિનેત્રી રશ્મિકા મન્દાનાએ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ એક ઓડિયોને લઈને નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. આ ઓડિયો તેના માતા સાથે થયેલી ખાનગી વાતચીતનો હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, જે રક્ષિત શેટ્ટી સાથે સગાઈ તૂટવા સમયનો છે.

અભિનેત્રીએ તેને નિજતાનું ગંભીર ઉલ્લંઘન જણાવ્યું છે અને સોશિયલ મીડિયા પોર્ટલ્સને 24 કલાકમાં આ કન્ટેન્ટ હટાવવાનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. તેણે ચેતવણી આપી કે જો કરવામાં નહીં આવે તો તે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરશે.

માતાની સાથે અંગત વાતચીતનો ઓડિયો થયો વાયરલ
તાજેતરમાં રશ્મિકા મન્દાના અને તેના માતા સુમન મન્દાના વચ્ચે થયેલી એક જૂની વાતચીતનો ઓડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. રશ્મિકાએ આ ઓડિયોને અપમાનજનક ગણાવ્યો છે અને કહ્યું કે મમંજૂરી વગર આ પ્રકારની અંગત વાતચીત રેકોર્ડ કરવી અને તેને જાહેર કરવી યોગ્ય નથી.

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) March 12, 2026

સગાઈ તૂટવા સમયનો ઓડિયો
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે આ ઓડિયો આશરે 8 વર્ષ જૂનો છે, જ્યારે રશ્મિકા અને રક્ષિતની સગાઈ તૂટી હતી. રશ્મિકાનું કહેવું છે કે આ ઓડિયોને ઈરાદાપૂર્વક વાયરલ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી તેના લગ્ન જીવનમાં ખલેલ પાડી શકાય.

ઓડિયોમાં પરિવારો વચ્ચે મતભેદનો ઉલ્લેખ
વાયરલ ઓડિયોમાં રશ્મિકાના માતા અભિનેત્રી સાથે રક્ષિત શેટ્ટીના પરિવાર સાથે થયેલા મતભેદો વિશે વાત કરતા જોવા મળે છે. ઓડિયોમાં તે પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે રક્ષિતના પરિવાર તરફથી રશ્મિકા પર લગ્ન બાદ એક્ટિંગ છોડવાનો દબાવ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ સિવાય સગાઈ તૂટવા અને બંને પરિવારો વચ્ચે થયેલી ચર્ચા તથા માફી માંગવાની વાતનો પણ ઉલ્લેખ છે. 

અભિનેત્રીએ નારાજગી વ્યક્ત કરી
રશ્મિકાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક લાંબી પોસ્ટ શેર કરી આ મામલે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેણે કહ્યું કે- છેલ્લા 24 કલાકમાં જે કંઈ થયું તેણે હદ પાર કરી દીધી છે અને તેને નજરઅંદાજ ન કરી શકાય. 8 વર્ષ જૂની એક અંગત વાતચીતને સહમતિ વગર રેકોર્ડ કરવી અને આ રીતે ફેલાવવી પ્રાઇવેસીનું ઉલ્લંઘન છે. રશ્મિકાએ કહ્યું કે લોકો વ્યૂઝ અને લાઇક્સ માટે કઈ હદ સુધી જાય છે તે નિરાશાજનક છે. 

rashmika mandanna audio leak

