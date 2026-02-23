Wedding of Virosh: રશ્મિકા અને વિજય દેવરકોંડાએ લગ્ન કર્યા કંફર્મ, આ રીતે શરુ થઈ હતી વિરોશની લવ સ્ટોરી
Wedding of Virosh: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્નની ચર્યાઓ ઘણા સમયથી ચાલી રહી હતી, હવે આ ખબરની પુષ્ટિ કરી દેવામાં આવી છે. રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાએ સોશિયલ મીડિયા પર લગ્નની વાત પર મહોર મારી દીધી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાની લવ સ્ટોરી કેવી રીતે અને ક્યારે શરુ થઈ.
- પહેલા રશ્મિકા મંદાનાની સગાઈ રક્ષિત શેટ્ટી સાથે થઈ હતી.
- વિજય દેવરકોંડા અને રશ્મિકા મંદાનાની મુલાકાત 2018 માં થઈ હતી.
- ઓક્ટોબર 2025 માં પરિવારની હાજરીમાં સગાઈ કરી.
Wedding of Virosh: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્નની ચર્ચાઓ પર મહોર લાગી ચુકી છે. રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી કંફર્મ કરી દીધું છે કે તેમના લગ્ન થઈ રહ્યા છે. તેમણે આ પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે તેમના લગ્નને વેડિંગ ઓફ વિરોશ કહેવામાં આવશે કારણ કે તેના ચાહકોએ આ નામ આપ્યું છે. જો કે આ પોસ્ટમાં તેમણે લગ્નની તારીખ જાહેર નથી કરી. રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના સંબંધોની ચર્ચા ઘણા સમયથી ચાલી રહી હતી. પરંતુ તેમના તરફથી સંબંધોને ક્યારેય જાહેર કરવામાં ન આવ્યા. જો કે હવે તેમણે ડાયરેક્ટ લગ્નની જાહેરાત કરી દીધી છે. તેથી ફેન્સ એ જાણવા પણ આતુર થયા છે કે તેમની વચ્ચે ખરેખર પ્રેમ સંબંધની શરુઆત ક્યારે થઈ ? તો ચાલો જણાવીએ કે આ લવ સ્ટોરીની શરુઆત ક્યારે થઈ હતી.
રશ્મિકા મંદાનાની પહેલી સગાઈ
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાની લવ સ્ટોરી 8 વર્ષથી ચાલે છે પરંતુ તેમણે તેમની લવ લાઈફને લગ્ન સુધી પ્રાઈવેટ રાખવાનું પસંદ કર્યું. રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાની લવ સ્ટોરીની વાત કરીએ તો આ શરુઆત 2018 માં થઈ હતી. જો કે વિજય દેવરકોંડા સાથે રિલેશનશીપ શરુ થતા પહેલા રશ્મિકા મંદાનાની સગાઈ રક્ષિત શેટ્ટી સાથે થઈ હતી. જુલાઈ 2017 માં રશ્મિકા મંદાના અને રક્ષિત શેટ્ટીની સગાઈ થઈ હતી પરંતુ સપ્ટેમ્બર 2018 માં તેમની સગાઈ તુટી ગઈ. ત્યારબાદ વિજય દેવરકોંડા અને રશ્મિકા મંદાનાની મુલાકાત થઈ હતી.
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાની લવ સ્ટોરી
સગાઈ તુટ્યા બાદ 1 જ મહિનામાં રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાએ ફિલ્મ ગીતા ગોવિંદમ માટે સાથે કામ કરવાનું શરુ કર્યું. આ ફિલ્મ દરમિયાન બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધની શરુઆત થઈ હતી. રશ્મિકા અને વિજય દેવરકોંડા એકસાથે આ પહેલી ફિલ્મ હતી જે બોક્સ ઓફિસ પર હિટ સાબિત થઈ અને લોકોને તેમની જોડી પણ ખૂબ પસંદ પડી. ત્યારબાદ પણ તેમણે સંબંધોને પ્રાઈવેટ જ રાખ્યા હતા. પરંતુ આ વાત કહ્યા વિના જાહેર થઈ 2022 માં જ્યારે રશ્મિકા અને વિજય એકસાથે વેકેશન પર ગયા હતા. ત્યારબાદથી જાહેર કાર્યક્રમોમાં, એરપોર્ટ પર બંને સાથે દેખાવા લાગ્યા. અને હવે તેઓ લગ્નના બંધનમાં બંધાવા જઈ રહ્યા છે.
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા વિશે એવી પણ ચર્ચાઓ છે કે તેમણે ઓક્ટોબર 2025 માં પરિવારની હાજરીમાં સગાઈ કરી લીધી છે. અને હવે માર્ચ મહિનાની શરુઆતમાં તેઓ લગ્ન કરવાના છે.
