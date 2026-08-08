/Kajal Raghwani: ભોજપુરી સ્ટાર પવન સિંહ ફિલ્મમાં જબરદસ્તી કિસિંગ સીન કરાવે, ના કહો તો સેટ છોડી જતા રહે, એક્ટ્રેસ કાજલ રાઘવાનીનો આરોપ

Kajal Raghwani: આજકાલ ઓટીટી પર રિયાલિટી શોનો ટ્રેંડ ચાલી રહ્યો છે. લોકઅપ 2 અને અલાયંસ શો પુરા થયા અને તેની સાથે જ જિયો હોટસ્ટારનો રિયાલિટી શો ભોજપુરી બવાલ ચર્ચામાં આવી ગયો છે. ભોજપુરી બવાલ શોમાં ભોજપુરી એક્ટ્રેસ કાજલ રાઘવાની ઈંડસ્ટ્રીના મોટા મોટા એક્ટર્સની પોલ ખોલતી જોવા મળી છે. કાજલ રાઘવાનીનો એક પ્રોમો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં તે પવન સિંહ વિશે કહે છે કે તેણે ફિલ્મમાં જબરદસ્તી કિસિંગ સીન કરાવ્યો, જ્યારે તેણે ના કહી તો પવન સિંહ સેટ છોડીને જતો રહ્યો હતો.
ભોજપુરી બવાલ શોમાં ભોજપુરી ઈંડસ્ટ્રીના મોટા મોટા કલાકારો જોવા મળે છે. આ શોમાં પણ એક ઈંડસ્ટ્રીના કલાકારો વચ્ચે જોરદાર બવાલ થઈ રહી છે. જેમાં કાજલ રાઘવાનીનો એપિસોડ સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. આ એપિસોડમાં કાજલ પવન સિંહ, નિરહુઆ, આમ્રપાલી સહિતના ભોજપુરી એક્ટર્સ વિશે જોરદાર ખુલાસા કરી રહી છે. જેમાં પવન સિંહ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે કે તે જબરદસ્તી કિસિંગ સીન કરાવે છે.
ભોજપુરી બવાલ શોનો એક પ્રોમો શેર કરવામાં આવ્યો છે જેમાં કાજલ રાઘવાની રહે છે કે પવન સિંહ સાથે જે કિસિંગ સીન થયો હતો તે જબરદસ્તી કરાવવામાં આવ્યો હતો. કાજલ રાઘવાનીએ કિસ કરવાની ના કહી તો પવન સિંહ સેટ છોડીને જતો રહ્યો હતો. આગળ કાજલ કહે છે કે તે બધાની રિસ્પેક્ટ કરે છે પણ કોઈ ઈજ્જતને લાયક નથી.
કાજલ રાઘવાની આમ્રપાલી દુબે વિશે પણ પ્રોમોમાં એવું કહેતી જોવા મળે છે કે દિનેશના કારણે આમ્રપાલીએ કાજલને ફિલ્મમાંથી કાઢી નાખી હતી. જે વાતથી તેને દુ:ખ થયું હતું. આ પ્રોમોમાં સૌથી મોટી વાત કાજલ રાઘવાની એવી કહી છે કે આ લોકોને 10 જગ્યાએ મોં મારવું હોય છે.
એક એપિસોડમાં કાજલ રાઘવાનીએ નિરહુઆ સામે એવી વાત પણ કહી હતી કે નિરહુઆની ફિલ્મમાંથી પણ તેને કાઢી નાખવામાં આવી હતી અને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે નિરહુઆને આમ્રપાલી સાથે જ કામ કરવું છે કાજલ સાથે નહીં. આ વાત પર નિરહુઆ સ્પષ્ટતા કરે છે કે, તે સમયે પ્રોડ્યુસર, ડાયરેક્ટરે પુછ્યા વિના કાજલની ડેટ્સ લઈ લીધી પણ નિરહુઆ પાસે ખાલી ડેટ્સ ન હતી. જો કે આ વાત પછી કાજલ અને આમ્રપાલી વચ્ચે જોરદાર ઝઘડો થાય છે.