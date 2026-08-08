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Kajal Raghwani: ભોજપુરી સ્ટાર પવન સિંહ ફિલ્મમાં જબરદસ્તી કિસિંગ સીન કરાવે, ના કહો તો સેટ છોડી જતા રહે, એક્ટ્રેસ કાજલ રાઘવાનીનો આરોપ

Kajal Raghwani: રિયાલિટી શો ભોજપુરી બવાલનો એક પ્રોમો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે જેમાં એક્ટ્રેસ કાજલ રાઘવાની ભોજપુરી ઈંડસ્ટ્રી વિશે ચોંકાવનારા ખુલાસા કરી રહી છે. જેમાં તે એવું પણ કહે છે કે પવન સિંહ ફિલ્મમાં જબરદસ્તી કિસિંગ સીન એડ કરાવે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 08, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:01 AM IST
Kajal Raghwani: ભોજપુરી સ્ટાર પવન સિંહ ફિલ્મમાં જબરદસ્તી કિસિંગ સીન કરાવે, ના કહો તો સેટ છોડી જતા રહે, એક્ટ્રેસ કાજલ રાઘવાનીનો આરોપ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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