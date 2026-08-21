Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Rekha Love Story: એક સમયે રેખા અમિતાભ બચ્ચનને પોતાનો પતિ માનવા લાગી હતી... બોલીવુડના ફેમસ ડિરેક્ટરે કર્યો ખુલાસો

Rekha Love Story: એક સમયે રેખા અમિતાભ બચ્ચનને પોતાનો પતિ માનવા લાગી હતી... બોલીવુડના ફેમસ ડિરેક્ટરે કર્યો ખુલાસો

Rekha Amitabh Bachchan Love Story: અમિતાભ બચ્ચન અને રેખાની લવ સ્ટોરીની ચર્ચાઓનો કોઈ અંત નથી. તેવામાં વધુ એકવાર રેખા અને અમિતાભ બચ્ચનની પ્રેમ કહાનીનો એક કિસ્સો ચર્ચામાં આવ્યો છે. વાત તે સમયની છે જ્યારે રેખા અમિતાભ બચ્ચનના પ્રેમમાં ભાન ભુલી ગઈ હતી અને તેને લગ્ન વિના જ બિગ બીને પતિ માનવા લાગી હતી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 21, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:10 AM IST
Rekha Love Story: એક સમયે રેખા અમિતાભ બચ્ચનને પોતાનો પતિ માનવા લાગી હતી... બોલીવુડના ફેમસ ડિરેક્ટરે કર્યો ખુલાસો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tulsi Benefit: ચોમાસામાં તંદુરસ્ત રહેવાની ગોલ્ડન ટિપ, રોજ સવારે તુલસીના 8-10 પાન ખાઓ
2
3
4
5