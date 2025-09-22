સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસમાં જામીન મળ્યા બાદ રિયા ચક્રવર્તીએ કર્યો હતો નાગિન ડાન્સ, પરિવાર માટે હતી ખુશ વ્યક્ત કરી.
Sushant Singh Rajput case: સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મૃત્યુના સંબંધમાં જેલમાં બંધ રિયા ચક્રવર્તીએ ખુલાસો કર્યો કે જેલમાંથી છૂટ્યા પછી, તેણે તેના સાથીદારોના કહેવા પર નાગિન ડાન્સ કર્યો હતો. તે તે ક્ષણ એવી મહિલાઓ સાથે વિતાવવા માંગતી હતી જેને તે નિર્દોષ માનતી હતી.
Sushant Singh Rajput case: બોલીવુડ અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતના આત્મહત્યા કેસમાં અભિનેત્રી રિયા ચક્રવર્તી પર અનેક ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા. અભિનેત્રીએ ડ્રગના આરોપો સહિત વિવિધ આરોપોમાં 28 દિવસ જેલમાં વિતાવ્યા હતા.
જેલમાં રહેવા દરમિયાન તેનું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું. અભિનેત્રીએ ત્યાં બનાવેલા સંબંધોને ખાસ ગણાવ્યા. હવે, રિયાએ ખુલાસો કર્યો છે કે જે દિવસે તેને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા, તે દિવસે તેણે જેલમાં તેની સાથી મહિલાઓની વિનંતી પર નાગિન ડાન્સ કર્યો હતો.
રિયાનો નાગિન ડાન્સ
રિયાએ ખુલાસો કર્યો કે 28 દિવસ પછી બોમ્બે હાઈકોર્ટમાંથી છૂટ્યા પછી, તેણે જેલમાં તેની સાથી મહિલાઓ માટે તેમની વિનંતી પર નાગિન નૃત્ય રજૂ કર્યું હતું. તેણીએ કહ્યું કે લોકોએ મને તેમના માટે નાચવાનું કહ્યું. મેં મારા જામીનના દિવસે નાગિન ડાન્સ કર્યો. મેં વિચાર્યું, મને ખબર નથી કે હું તેમને ક્યારે જોઈ શકીશ, અને જો હું તેમને ખુશીનો ક્ષણ આપી શકું છું, તો કેમ નહીં? અંડરટ્રાયલ જેલમાં મોટાભાગની મહિલાઓ નિર્દોષ અને હતાશ હોય છે.
પરિવાર માટે ખુશ
રિયા ચક્રવર્તીએ એક ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તેણીને CBI તરફથી ક્લીન ચિટ મળી ત્યારે તેણી ખુશ ન હતી. તેણી ફક્ત તેના માતાપિતાના સન્માન માટે ખુશ હતી. તેણીએ સમજાવ્યું કે તે અને તેનો પરિવાર તે મુશ્કેલ સમયમાં તેણી અને તેના પરિવારે જે સહન કર્યું તે ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં. તે જીવનભરનો ડાઘ છે.
ખરાબ સમય
જૂન 2020માં, અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતે આત્મહત્યા કરી હતી. અભિનેતાના મૃત્યુ પછી, તેના પરિવારે તેની તત્કાલીન ગર્લફ્રેન્ડ, રિયા ચક્રવર્તી પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા. તેણીને ડ્રગ કેસમાં સંડોવણી બદલ જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવી હતી. તેના નાના ભાઈએ પણ ઘણા દિવસો જેલમાં વિતાવ્યા હતા. હવે, CBI તરફથી ક્લીન ચિટ મળ્યા પછી, તેનો પરિવાર રાહતનો શ્વાસ લઈ શકે છે.
