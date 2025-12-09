Prev
એગ ફ્રીઝિંગથી લઈને વ્યવસાય સુધી, પોતાના જીવનમાં આગળ વધી રહી છે રિયા ચક્રવર્તી, બની ગઈ આટલા કરોડની માલકિન

Rhea Chakraborty: બોલીવુડ અભિનેત્રી રિયા ચક્રવર્તીએ પોતાના જીવનમાં ખરાબ સમય જોયો છે, પરંતુ આ તેની હિંમત કહો જે તે ક્ષણને ભૂલી પોતાની જિંદગીમાં આગળ વધી રહી છે અને પ્રગતિ કરી રહી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:43 PM IST

Rhea Chakraborty: રિયા ચક્રવર્તીએ હવે ફિલ્મો છોડી બિઝનેસ ફીલ્ડમાં પગ મુક્યો છે, જેના કારણે તે હવે 40 કરોડની માલકિન બની ગઈ છે. હકીકતમાં રિયાએ પોતાના જીવનની સફરને નવો વળાંક આપતા પોડકાસ્ટની શરૂઆત કરી. તેના પોડકાસ્ટ ચેપ્ટર 2મા હુમા કુરૈશી ગેસ્ટ તરીકે આવી. જેની સાથે રિયાએ ખુલી પોતાની પર્સનલ લાઇફ વિશે વાત કરી.

એક ફ્રીઝ કરાવવા ઈચ્છે છે
રિયાએ જણાવ્યું કે તે પોતાના એગ ફ્રીઝ કરાવી રહી છે, તે માટે તેણે ગાયનોલોજિસ્ટની સલાહ પણ લીધી છે. રિયાએ મહિલાઓના જીવન વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે 30ની ઉંમરમાં તેણે કેટલાક જરૂરી નિર્ણય લેવાના હોય છે. કારણ કે લગ્ન અને બાળકોને લઈને તમારી બાયોલોજિકલ ઉંમર નીકળી રહી હોય છે.

આગળ વધવા ઈચ્છે છે રિયા
રિયાએ જણાવ્યું તેને ક્યારેક-ક્યારેક વિચિત્ર લાગે છે કે હું 33 વર્ષની છું. પોતાના એગ ફ્રીઝ કરાવવા ઈચ્છુ છું. ઉંમર જણાવી રહી છે કે હવે મારે બાળકો પેદા કરી લેવા જોઈએ. પરંતુ મગજ કંઈક અલગ કહે છે. તે કહે છે કે તમે તમારો બિઝનેસ સંભાળો તે કોઈ બાળકથી ઓછો નથી.

મહિલાઓ પર લગ્નનું પ્રેશર ન બનાવો
રિયાએ જણાવ્યું કે તે લગ્ન માટે કોઈ ઉંમરને માનતી નથી. અભિનેત્રીનું માનવું છે કે લગ્ન મોડેથી ચાલે છે. તે માટે મહિલાઓ પર પ્રેશર બનાવવા પર વાંધો છે.

40 કરોડની છે માલકિન
રિયાએ જણાવ્યું કે તેણે પોતાના પ્રયાસને એક કપડાની બ્રાન્ડમાં પરિવર્તિત કર્યો છે, જેની વેલ્યુએશન આશરે 40 કરોડની છે.

રિયાનો ખરાબ સમય
રિયાએ તે ખરાબ દિવસોને યાદ કરતા જણાવ્યું કે જેલ જવા અને આટલી બદનામી બાદ મને ફિલ્મો માટે કોલ આવવાના બંધ થઈ ગયા હતા. પરંતુ મને તેનો અફસોસ નથી કારણ કે મને મારા કરિયરમાં હવે નવી દિશા મળી ગઈ છે. આ ખરાબ સમયથી મને ઘણું શીખવા મળ્યું છે.

